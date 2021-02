Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szomszédban már február elején kinyithattak az iskolák, miután több tízezer oktatót beoltottak a vírus ellen.","shortLead":"A szomszédban már február elején kinyithattak az iskolák, miután több tízezer oktatót beoltottak a vírus ellen.","id":"20210224_romania_tanarok_oltas_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"affd57fe-74ff-48b8-835e-d6c4253ad68b","keywords":null,"link":"/vilag/20210224_romania_tanarok_oltas_vakcina","timestamp":"2021. február. 24. 05:05","title":"Romániában soron kívül oltanak be 60 ezer pedagógust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"019c05f3-5bef-4eba-b6db-70f6b0799505","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Megelőző szereléssel szerzett magának versenyelőnyt a Momentum, nemcsak előválasztási jelöltjeivel és programjával céloz ellenzéki riválisaira, hanem korrupcióellenes imázsát is a többiek kárára erősítené. A leforrázott partnerek keresik a visszavágás módját – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Megelőző szereléssel szerzett magának versenyelőnyt a Momentum, nemcsak előválasztási jelöltjeivel és programjával...","id":"20210224_Ellenzeki_egyuttmukodes_momentum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=019c05f3-5bef-4eba-b6db-70f6b0799505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a81327d-96e1-4309-a5e0-b5cd50304dd8","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_Ellenzeki_egyuttmukodes_momentum","timestamp":"2021. február. 24. 12:49","title":"Az ellenzéki együttműködés kulisszatitkai: A \"legnagyobb arcú\" pártot próbálják megrendszabályozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c47c148f-1ca5-4d60-9125-6424fcccdaaf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sztárséf éttermeit teljesen földhöz vágta a koronavírus, rengeteg pénzt bukott tavaly.","shortLead":"A sztárséf éttermeit teljesen földhöz vágta a koronavírus, rengeteg pénzt bukott tavaly.","id":"20210223_gordon_ramsay_rengeteg_penzt_bukott_a_koronavirus_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c47c148f-1ca5-4d60-9125-6424fcccdaaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4afc22a-7733-4bef-9b5b-3eb37835156a","keywords":null,"link":"/elet/20210223_gordon_ramsay_rengeteg_penzt_bukott_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2021. február. 23. 21:25","title":"Gordon Ramsay: Teljes pusztulást hoztak a lezárások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9916a3e4-5795-483a-95bd-798952491615","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pénzügyek a koronavírus-válság alatt és után.","shortLead":"Pénzügyek a koronavírus-válság alatt és után.","id":"20210224_A_luxustaska_az_uj_arany__legalabbis_igy_latja_egy_tanacsadoceg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9916a3e4-5795-483a-95bd-798952491615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8764b430-4b3b-4df1-9e61-6396cce53391","keywords":null,"link":"/kkv/20210224_A_luxustaska_az_uj_arany__legalabbis_igy_latja_egy_tanacsadoceg","timestamp":"2021. február. 24. 16:12","title":"A luxustáska az új arany – legalábbis így látja egy tanácsadócég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6957a65b-09f8-43f4-a3bb-f0b1418fcc4d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem tudni, min vesztek össze a felek.","shortLead":"Nem tudni, min vesztek össze a felek.","id":"20210223_szeged_autosok_balhe_motorhazteto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6957a65b-09f8-43f4-a3bb-f0b1418fcc4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a602d2d1-3fb4-427b-bbdb-1ebb68cbd972","keywords":null,"link":"/cegauto/20210223_szeged_autosok_balhe_motorhazteto","timestamp":"2021. február. 23. 14:14","title":"„Normális vagy?!” – autósok balhéztak Szegeden, egyikük a motorháztetőre esett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak az elmúlt tíz napban 3 millióan kaptak az oltóanyagból.","shortLead":"Csak az elmúlt tíz napban 3 millióan kaptak az oltóanyagból.","id":"20210224_Koronavirus_oltas_NagyBritannia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55978b41-d31c-4809-be31-0ee6e7df5438","keywords":null,"link":"/vilag/20210224_Koronavirus_oltas_NagyBritannia","timestamp":"2021. február. 24. 18:47","title":"Már közel 19 millió oltást beadtak Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1df11fd-b1dc-4f65-80b8-b560b8d7dd2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Márciustól nem mehet ugyanahhoz az orvoshoz a beteg magán- és közellátásba. Kivételek vannak, a november közepe előtt megkezdett kezelésekre ez nem vonatkozik. ","shortLead":"Márciustól nem mehet ugyanahhoz az orvoshoz a beteg magán- és közellátásba. Kivételek vannak, a november közepe előtt...","id":"20210224_Hetfotol_komoly_valtozas_var_a_betegekre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1df11fd-b1dc-4f65-80b8-b560b8d7dd2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1aa0770-115c-4689-9d73-d476e1b37eaf","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_Hetfotol_komoly_valtozas_var_a_betegekre","timestamp":"2021. február. 24. 17:56","title":"Hétfőtől komoly dilemma elé kerülnek a magánellátásba is járó betegek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f31e25-d45f-48a1-a573-032727871bc6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megjelent az egyik legnagyobb hagyományú fogyasztói elégedettségi felmérés idei összesítése. ","shortLead":"Megjelent az egyik legnagyobb hagyományú fogyasztói elégedettségi felmérés idei összesítése. ","id":"20210223_A_Tesla_nem_kivant_reszt_venni_a_felmeresben_amelyen_a_megbizhato_autokat_vizsgaljak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1f31e25-d45f-48a1-a573-032727871bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c776912-324f-4ac1-92eb-7c0fd93f613f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210223_A_Tesla_nem_kivant_reszt_venni_a_felmeresben_amelyen_a_megbizhato_autokat_vizsgaljak","timestamp":"2021. február. 23. 10:31","title":"Ezek most a legmegbízhatóbb autómárkák – a Tesla inkább kihagyta felmérést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]