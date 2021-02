Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46b7b9f4-1638-4cf4-bfd7-458d8b031de3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hivatalos adatok szerint 37 haláleset történt a világbajnokság stadionjainak építése közben, közülük 3 számított munkahelyi balesetnek. Az nem újdonság, hogy a valós szám ennél sokkal magasabb, de most minden korábbinál rosszabb képet mutató összesítés jött ki.","shortLead":"A hivatalos adatok szerint 37 haláleset történt a világbajnokság stadionjainak építése közben, közülük 3 számított...","id":"20210223_Legalabb_6500_dolgozo_halt_meg_eddig_a_2022es_focivb_epitkezesein","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46b7b9f4-1638-4cf4-bfd7-458d8b031de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b1a231c-fce3-4c41-801b-8452e5fd4897","keywords":null,"link":"/vilag/20210223_Legalabb_6500_dolgozo_halt_meg_eddig_a_2022es_focivb_epitkezesein","timestamp":"2021. február. 23. 12:36","title":"Legalább 6500 dolgozó halt meg eddig a 2022-es foci-vb építkezésein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Bár csütörtök hajnalban mínusz 3 és plusz 4 fok között alakul a hőmérséklet, komolyabb lehűlésre nem kell számítani a következő napokban.","shortLead":"Bár csütörtök hajnalban mínusz 3 és plusz 4 fok között alakul a hőmérséklet, komolyabb lehűlésre nem kell számítani...","id":"20210224_20_fok_homerseklet_Magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34adb1ff-824a-4510-84dc-fcf1e66f8b47","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_20_fok_homerseklet_Magyarorszag","timestamp":"2021. február. 24. 18:11","title":"Több magyar településen is 20 foknál melegebb volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44bff719-cdbc-4913-ab81-5a261fb88cf1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben nem sérült meg senki.","shortLead":"A balesetben nem sérült meg senki.","id":"20210223_kisiklott_villamos_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44bff719-cdbc-4913-ab81-5a261fb88cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25020176-2147-457e-9e1b-8d6415466781","keywords":null,"link":"/cegauto/20210223_kisiklott_villamos_budapest","timestamp":"2021. február. 23. 18:16","title":"Kisiklott a budapesti 50-es villamos – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Koronavírus-fertőzéshullám söpört végig az intézményeken, szünetel a szinkronoktatás. A menza is érintett. A menza is érintett.","id":"20210223_Egy_iskolat_es_egy_ovodat_is_be_kellett_zarni_Szigethalmon_a_jarvany_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b5d01d7-a44a-46a5-9c00-5da08a482f9f","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_Egy_iskolat_es_egy_ovodat_is_be_kellett_zarni_Szigethalmon_a_jarvany_miatt","timestamp":"2021. február. 23. 16:46","title":"Egy iskolát és egy óvodát is be kellett zárni Szigethalmon a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ez az első eset a történelemben, hogy biológiai antibiotikumot sikerült kifejleszteni.","shortLead":"Ez az első eset a történelemben, hogy biológiai antibiotikumot sikerült kifejleszteni.","id":"20210223_tuberkulozis_tbc_kezelese_biologiai_kezeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c40f17c-a1cf-41b1-8d47-a574762e52a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_tuberkulozis_tbc_kezelese_biologiai_kezeles","timestamp":"2021. február. 23. 16:03","title":"Kifejlesztették az első biológiai kezelést a tuberkulózis ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a4b8541-9d91-4f49-a634-33c1162c308f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az író kicsit megpiszkálta a kötelező olvasmányokat, rögtön nekiestek a kommentelők.","shortLead":"Az író kicsit megpiszkálta a kötelező olvasmányokat, rögtön nekiestek a kommentelők.","id":"20210223_Toth_Krisztina_A_legelszantabb_Jokairajongok_se_tegyenek_kutyaszart_a_postaladamba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a4b8541-9d91-4f49-a634-33c1162c308f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e41855e-f09f-4169-ba6c-1392a9db79a7","keywords":null,"link":"/elet/20210223_Toth_Krisztina_A_legelszantabb_Jokairajongok_se_tegyenek_kutyaszart_a_postaladamba","timestamp":"2021. február. 23. 09:10","title":"Tóth Krisztina: A legelszántabb Jókai-rajongók se tegyenek kutyaszart a postaládámba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"040ce2a0-05f3-4d07-aae1-c7b8d27765c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Forintba átszámítva több milliót fizethet egy kínai férfi a volt feleségének öt év házimunkáiért.","shortLead":"Forintba átszámítva több milliót fizethet egy kínai férfi a volt feleségének öt év házimunkáiért.","id":"20210224_kina_valas_hazimunka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=040ce2a0-05f3-4d07-aae1-c7b8d27765c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf4a27f-3bc6-4707-b1e0-83c029407855","keywords":null,"link":"/elet/20210224_kina_valas_hazimunka","timestamp":"2021. február. 24. 17:14","title":"A válófélben lévő férj ki kell, hogy fizesse feleségének a házimunkát, mondta ki egy kínai bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f912674-502f-40ca-bc5b-e6d7325001bb","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"A „csengeri örökösnő” állítása szerint a számlájára befolyó pénz egy része valójában nem is az övé, hanem Kósáé volt, csak a számláját adta volna „kölcsön”. Az ügyészség sem Kósa Lajost, sem a vele és az asszonnyal Zürichben tárgyaló svájci bankárokat nem szeretné bíróság elé citálni. ","shortLead":"A „csengeri örökösnő” állítása szerint a számlájára befolyó pénz egy része valójában nem is az övé, hanem Kósáé volt...","id":"20210225_A_vad_gyanuja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f912674-502f-40ca-bc5b-e6d7325001bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a4134d6-e194-4654-8d4a-c47b34678d4b","keywords":null,"link":"/360/20210225_A_vad_gyanuja","timestamp":"2021. február. 25. 06:30","title":"\"Kósa Lajos azt mondta, nyugodtan írjam alá, nem lesz bajom belőle\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]