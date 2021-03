Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3289a03-e21d-4f78-b1f3-3f98341ed5ae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szuga Szeigo négy magas beosztású minisztériumi illetékest vendégelt meg, fizette a taxiszámlájukat, és ajándékokat is adott nekik.","shortLead":"Szuga Szeigo négy magas beosztású minisztériumi illetékest vendégelt meg, fizette a taxiszámlájukat, és ajándékokat is...","id":"20210301_japan_ebed_lemondas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3289a03-e21d-4f78-b1f3-3f98341ed5ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a1b1c7d-3733-4038-a573-1089a0042757","keywords":null,"link":"/vilag/20210301_japan_ebed_lemondas","timestamp":"2021. március. 01. 06:28","title":"Lemondott a japán kormány sajtóreferense, mert megvendégelte a miniszterelnök fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9365367-01b5-4888-bd92-fc09e1594931","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Napról napra romlik a Nyugat és Oroszország viszonya: az EU és az USA újabb szankciókat léptet életbe Moszkva ellen, Szergej Lavrov orosz külügyminiszter pedig felvetette annak a lehetőségét is, hogy országa megszakítja az unióhoz fűződő kapcsolatait. Úgy tűnik, egyre közelebb kerül a világ egy többször ismételgetett fenyegetés beváltásához.","shortLead":"Napról napra romlik a Nyugat és Oroszország viszonya: az EU és az USA újabb szankciókat léptet életbe Moszkva ellen...","id":"20210228_Putyin_Oroszorszaga_eu_navalnij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9365367-01b5-4888-bd92-fc09e1594931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6529594e-5e8b-41bc-8648-454267ba5c26","keywords":null,"link":"/vilag/20210228_Putyin_Oroszorszaga_eu_navalnij","timestamp":"2021. február. 28. 11:00","title":"Putyin Oroszországa: mérgező bogyók és megalázó bosszúk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több szakember is rosszabbodó kilátásokról nyilatkozott.","shortLead":"Több szakember is rosszabbodó kilátásokról nyilatkozott.","id":"20210228_Most_a_fiatalabbakra_veszelyesebb_a_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03aacd6-4728-4f04-97b0-8c5ec71753b5","keywords":null,"link":"/itthon/20210228_Most_a_fiatalabbakra_veszelyesebb_a_jarvany","timestamp":"2021. február. 28. 19:37","title":"Most a fiatalabbakra veszélyesebb a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ef57c9-5098-4e5a-b738-d9dd334c7ecc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elsőre sem sikerült ütközés nélkül beállni a kikötőbe a 77 méteres hajóval, második próbálkozásra pedig már mindent vitt.","shortLead":"Elsőre sem sikerült ütközés nélkül beállni a kikötőbe a 77 méteres hajóval, második próbálkozásra pedig már mindent...","id":"20210301_luxusjacht_dokk_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5ef57c9-5098-4e5a-b738-d9dd334c7ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c870f8-c6a8-4fa5-93da-8137b90288a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210301_luxusjacht_dokk_baleset","timestamp":"2021. március. 01. 11:08","title":"Videó: Kétszer egymás után is lezúzta a méregdrága luxusjacht a dokkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Egy nagyon fontos kérdésre még nem született válasz a Fidesz és az Európai Néppárt (EPP) kötélhúzása kapcsán: túlragozott-e ez a téma a Fidesz által a világtól teljesen elrugaszkodott helynek beállított, unatkozó, ámde gazdag bürokraták, politikusok, véleményvezérek és újságírók homokozójában, a brüsszeli buborékban? A válasz egy határozott igen.



","shortLead":"Egy nagyon fontos kérdésre még nem született válasz a Fidesz és az Európai Néppárt (EPP) kötélhúzása kapcsán...","id":"20210301_Szappanopera_a_brusszeli_buborekban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31d897d4-1705-4c2e-9ef0-08549a919153","keywords":null,"link":"/eurologus/20210301_Szappanopera_a_brusszeli_buborekban","timestamp":"2021. március. 01. 14:00","title":"Fidesz és Néppárt: szappanopera a brüsszeli buborékban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ausztriában – Volarlberg kivételével – csak az éttermek kerthelyiségei nyithatnak ki húsvét előtt, továbbá engedélyezik az ifjúsági sporttevékenységet szabadtéren, de a részvétel feltétele a negatív koronavírusteszt lesz. \r

","shortLead":"Ausztriában – Volarlberg kivételével – csak az éttermek kerthelyiségei nyithatnak ki húsvét előtt, továbbá engedélyezik...","id":"20210301_ausztria_nyiras_kerthelyiseg_vorarlberg_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607b3fce-4c20-4060-88b0-bcc2fcd02377","keywords":null,"link":"/vilag/20210301_ausztria_nyiras_kerthelyiseg_vorarlberg_koronavirus","timestamp":"2021. március. 01. 21:52","title":"Alakul a nyitás időterve Ausztriában, ahol hetente 2 millió koronavírusteszt készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0bb1613-2779-480a-a5ee-7e80daeb9835","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csaknem 91 millió forintot kap „Idősügyi Infokommunikációs Programra” az V. kerület, a XII. kerület 225 milliót „önkormányzati fejlesztések kiegészítő munkáinak támogatására”.","shortLead":"Csaknem 91 millió forintot kap „Idősügyi Infokommunikációs Programra” az V. kerület, a XII. kerület 225 milliót...","id":"20210301_fideszes_keruletek_kapnak_penzt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0bb1613-2779-480a-a5ee-7e80daeb9835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40bb7f77-711e-443a-a456-897c3885a0fc","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_fideszes_keruletek_kapnak_penzt","timestamp":"2021. március. 01. 07:28","title":"1,3 milliárdot kapnak önkormányzatok, a fővárosban csak két fideszes kerületnek jut a pénzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8834e026-67fa-4b92-8efd-726cbe50f46f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legtöbben otthonra is felvették a legszebb ruhájukat, de akadt kivétel. ","shortLead":"A legtöbben otthonra is felvették a legszebb ruhájukat, de akadt kivétel. ","id":"20210301_Golden_Globe_ruhak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8834e026-67fa-4b92-8efd-726cbe50f46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5dfe9e2-f1d6-4c72-a960-b20130deeaab","keywords":null,"link":"/elet/20210301_Golden_Globe_ruhak","timestamp":"2021. március. 01. 11:04","title":"Hibrid Golden Globe ide vagy oda, a káprázatos szettek idén sem maradtak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]