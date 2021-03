Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64abab57-ee57-4f9c-9bd2-5502cc2d47a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár úgy tűnhet, hogy a legújabb Mars-járó csak alig dolgozik, valójában most is szorgosan gyűjti az adatokat, és folyamatosan fényképez. A legfrissebb munkák már felkerültek a NASA oldalára.","shortLead":"Bár úgy tűnhet, hogy a legújabb Mars-járó csak alig dolgozik, valójában most is szorgosan gyűjti az adatokat, és...","id":"20210302_perseverance_mars_foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64abab57-ee57-4f9c-9bd2-5502cc2d47a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3531dd9-20c4-4308-9968-ca397443e35e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210302_perseverance_mars_foto","timestamp":"2021. március. 02. 10:33","title":"Rengeteg új fotó érkezett a Marsról, a Perseverance küldte őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7688fc-b32f-4fa9-90e1-2ef62f6cdc19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A győri polgármester felesége nem fogadta el az új pozíciót, amit a kórházban felkínáltak neki.","shortLead":"A győri polgármester felesége nem fogadta el az új pozíciót, amit a kórházban felkínáltak neki.","id":"20210302_1516_problemas_pontot_tudna_felsorolni_Dezsi_az_uj_egeszsegugyi_torvenyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d7688fc-b32f-4fa9-90e1-2ef62f6cdc19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c9b97ba-4b5f-48ab-b47a-88786cea364b","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_1516_problemas_pontot_tudna_felsorolni_Dezsi_az_uj_egeszsegugyi_torvenyben","timestamp":"2021. március. 02. 11:44","title":"15-16 problémás pontot tudna felsorolni Dézsi Csaba András az új egészségügyi törvényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szakemberek szerint az egyik gyermek esetében biztosan a kórokozó vezetett halálhoz.","shortLead":"A szakemberek szerint az egyik gyermek esetében biztosan a kórokozó vezetett halálhoz.","id":"20210302_halvaszuletes_koronavirus_csecsemo_izrael","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfc70e72-15b7-4309-a729-41ac127e5842","keywords":null,"link":"/tudomany/20210302_halvaszuletes_koronavirus_csecsemo_izrael","timestamp":"2021. március. 02. 14:03","title":"Halva született csecsemőknek lett pozitív a koronavírustesztjük Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e6394fa-eac3-4498-9ef7-d894f855f9d6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Oscar Wilde-ot örökíthette meg a képen a világhírű graffitis.","shortLead":"Oscar Wilde-ot örökíthette meg a képen a világhírű graffitis.","id":"20210302_banksy_readingi_fegyhaz_graffiti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e6394fa-eac3-4498-9ef7-d894f855f9d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"753f2d2d-d5fb-4e4f-9cb5-fad68e3416fd","keywords":null,"link":"/kultura/20210302_banksy_readingi_fegyhaz_graffiti","timestamp":"2021. március. 02. 15:05","title":"Banksy festhetett menekülő rabot a híres readingi fegyház falára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbf1e510-989e-441d-ae88-daec7b71d7a3","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A Kanári-szigetek lett a migránsok új célpontja, a kétmillió lakosú, turizmusra berendezkedett szigetcsoporton köt ki a jórészt gazdasági bevándorlók közel 20 százaléka.","shortLead":"A Kanári-szigetek lett a migránsok új célpontja, a kétmillió lakosú, turizmusra berendezkedett szigetcsoporton köt ki...","id":"20210302_Turistak_helyett_migransok_erkeznek_a_Kanariszigetekre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbf1e510-989e-441d-ae88-daec7b71d7a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d4bc255-b304-4ef3-bcbf-54501f0bd477","keywords":null,"link":"/eurologus/20210302_Turistak_helyett_migransok_erkeznek_a_Kanariszigetekre","timestamp":"2021. március. 02. 13:22","title":"Turisták helyett migránsok érkeznek a Kanári-szigetekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d895537-e4fa-496c-8dea-f340bf18d017","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Fülöp-szigeteki Rappler független hírportál alapítója és vezetője, Maria Ressa filmjében megszólal az autokrata elnök, Rodrigo Duterte is, hol kedélyesen, hol fenygetőzve.","shortLead":"A Fülöp-szigeteki Rappler független hírportál alapítója és vezetője, Maria Ressa filmjében megszólal az autokrata...","id":"202108_film__sajtoszabadsag_gyilkos_szalamitaktika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d895537-e4fa-496c-8dea-f340bf18d017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41ca824d-176c-4634-95f1-b5fda0a9c0a5","keywords":null,"link":"/360/202108_film__sajtoszabadsag_gyilkos_szalamitaktika","timestamp":"2021. március. 01. 14:00","title":"\"Ha újságírók meghalnak, arról csak maguk tehetnek\" – film a demokrácia kivéreztetéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ba7bd2-067a-452d-85de-a458fa631b6a","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Tíz éve mutatta be Matolcsy György a Széll Kálmán-tervet. A kormány akkor hirdette meg az összefogást az államadósság ellen, a közmunkaprogramot, de a rezsi befagyasztását is. A cél nagyra törő volt: az évtized közepére az EU éllovasa lesz Magyarország. Megnéztük, mi jött össze ebből.","shortLead":"Tíz éve mutatta be Matolcsy György a Széll Kálmán-tervet. A kormány akkor hirdette meg az összefogást az államadósság...","id":"20210301_szell_kalman_terv_matolcsy_10ev","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36ba7bd2-067a-452d-85de-a458fa631b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5752fbe5-8c83-450c-baf0-f134297a72cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210301_szell_kalman_terv_matolcsy_10ev","timestamp":"2021. március. 01. 11:00","title":"Tíz éve hirdette meg Matolcsy György, hogy az EU élére törünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b3b5b31-b1ce-479a-909e-84b0e4633b2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sebastian Kurz kancellár Mette Frederiksen dán kormányfővel Izraelbe megy, hogy egy lehetséges együttműködésről tárgyaljanak.","shortLead":"Sebastian Kurz kancellár Mette Frederiksen dán kormányfővel Izraelbe megy, hogy egy lehetséges együttműködésről...","id":"20210302_kurz_ausztria_vakcina_izrael","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b3b5b31-b1ce-479a-909e-84b0e4633b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f8f762-f91f-4008-945c-07ff7989690c","keywords":null,"link":"/vilag/20210302_kurz_ausztria_vakcina_izrael","timestamp":"2021. március. 02. 20:24","title":"Közös vakcina-gyárat nyithat Ausztria és Dánia Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]