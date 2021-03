Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Rendkívüli ülést hívott össze az Európai Gyógyszerügynökség március 11-ére, amelynek egyetlen célja, hogy egy következő vakcina, a Johnson & Johnson cégcsoport tulajdonában álló Janssen Gyógyszergyár forgalombahozatali engedélyének ajánlásáról döntsenek. ","shortLead":"Rendkívüli ülést hívott össze az Európai Gyógyszerügynökség március 11-ére, amelynek egyetlen célja, hogy egy következő...","id":"20210302_Jovo_heten_jon_az_ujabb_unios_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"859fd3a9-8a24-448c-bd90-81e3f304027c","keywords":null,"link":"/eurologus/20210302_Jovo_heten_jon_az_ujabb_unios_vakcina","timestamp":"2021. március. 02. 18:20","title":"Jövő héten jön az újabb uniós vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8e08d7-b5b3-4713-a5b7-623e3c5ad37a","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 30 milliárdos állami beruházás környezetvédelmi engedélyét az Európai Unió is vizsgálja.","shortLead":"A 30 milliárdos állami beruházás környezetvédelmi engedélyét az Európai Unió is vizsgálja.","id":"20210303_Tulzottan_beepitett_forgalmas__a_Ferto_tavi_beruhazast_kifogasolja_egy_nemzetkozi_szervezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff8e08d7-b5b3-4713-a5b7-623e3c5ad37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1930f4a6-192c-41b9-823e-a7afa9b2f354","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210303_Tulzottan_beepitett_forgalmas__a_Ferto_tavi_beruhazast_kifogasolja_egy_nemzetkozi_szervezet","timestamp":"2021. március. 03. 16:10","title":"Túlzottan beépített, forgalmas – a Fertő tavi beruházást kifogásolja egy nemzetközi szervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cfcd56b-86d8-4b0a-bde4-99592281c296","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A pandémia miatt még nem tudni, hogy mikor lesz a színházi találkozó.","shortLead":"A pandémia miatt még nem tudni, hogy mikor lesz a színházi találkozó.","id":"20210303_Pecs_poszt_szinhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cfcd56b-86d8-4b0a-bde4-99592281c296&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c3d852-ae50-400f-96d7-b394216971f2","keywords":null,"link":"/kultura/20210303_Pecs_poszt_szinhaz","timestamp":"2021. március. 03. 19:21","title":"Pécs önállóan szervezne színházfesztivált a POSZT helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3139f8a5-7d3d-4a0a-b5b0-c22dae68935d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Nagyot akarunk dobni a gazdaság teljesítményén? Adjunk mindenkinek szemüveget, akinek szüksége van rá! Jobb lehet a munkahelyi teljesítmény és kevesebb a baleset, egyetlen gyereket sem hátráltatna a tanulásban az, hogy rosszul lát. A szemüveg gazdasági hasznát sokan próbálták meg számszerűsíteni, ezt járjuk körbe a közgazdasági elméleteket bemutató sorozatunk mostani részében.","shortLead":"Nagyot akarunk dobni a gazdaság teljesítményén? Adjunk mindenkinek szemüveget, akinek szüksége van rá! Jobb lehet...","id":"20210303_egy_masik_kozgazdasag_szemuveg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3139f8a5-7d3d-4a0a-b5b0-c22dae68935d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ca2d30-b2fa-4e9a-adc4-ce58a2362668","keywords":null,"link":"/360/20210303_egy_masik_kozgazdasag_szemuveg","timestamp":"2021. március. 03. 07:00","title":"Évi több száz milliárd dollárt bukik a világ, mert nincs szemüvege mindenkinek, akinek kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2b3fa53-9753-4de1-b356-731450bcebeb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kockamedúza az egyik megmérgezőbb tengeri állat.","shortLead":"A kockamedúza az egyik megmérgezőbb tengeri állat.","id":"20210304_Halalra_csipett_egy_kockameduza_egy_fiatalt_Ausztraliaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2b3fa53-9753-4de1-b356-731450bcebeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba87c9e0-6575-438c-920b-dcbb9e10b007","keywords":null,"link":"/elet/20210304_Halalra_csipett_egy_kockameduza_egy_fiatalt_Ausztraliaban","timestamp":"2021. március. 04. 10:54","title":"Halálra csípett egy kockamedúza egy fiatalt Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab502e36-ba60-47f1-a0e0-8d565f5899e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az utolsó szerződésmódosítás alapján is át kellett volna adni a 3,7 milliárd forintos komplexumot még tavaly ősszel.","shortLead":"Az utolsó szerződésmódosítás alapján is át kellett volna adni a 3,7 milliárd forintos komplexumot még tavaly ősszel.","id":"20210302_szekszard_uszoda_feljelentes_nyomozas_aquaplus_kft","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab502e36-ba60-47f1-a0e0-8d565f5899e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb034507-08a5-456c-bcfd-83e561bc5e63","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_szekszard_uszoda_feljelentes_nyomozas_aquaplus_kft","timestamp":"2021. március. 02. 18:25","title":"Már a rendőrség is nyomoz az évek óta épülő szekszárdi uszoda miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főigazgatóság szerint a jelenleg kieső dolgozói létszám nem haladja meg az éves fluktuáció időarányos részét.\r

","shortLead":"A főigazgatóság szerint a jelenleg kieső dolgozói létszám nem haladja meg az éves fluktuáció időarányos részét.\r

","id":"20210303_korhazi_foigazgatosag_tavozas_egeszsegugy_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e079b3e1-797f-4744-8546-96a072b40940","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_korhazi_foigazgatosag_tavozas_egeszsegugy_korhaz","timestamp":"2021. március. 03. 18:24","title":"Kórházi főigazgatóság: 4 ezer egészségügyi dolgozó nem írta alá az új szerződését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5c51ca-e729-4265-8ff0-cb4ee89e9303","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint 270 ezer bejelentést kaptak, 280 embert letartóztattak, 300 ellen vádat emeltek. A Szövetségi Nyomozó Iroda igazgatója a szenátus egyik bizottságában beszélt a január 6-i események ügyében zajló nyomozásról.","shortLead":"Több mint 270 ezer bejelentést kaptak, 280 embert letartóztattak, 300 ellen vádat emeltek. A Szövetségi Nyomozó Iroda...","id":"20210302_usa_capitolium_ostroma_fbi_terrorcselekmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da5c51ca-e729-4265-8ff0-cb4ee89e9303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46bc1788-abd0-4133-b031-c2c28e5f4aa5","keywords":null,"link":"/vilag/20210302_usa_capitolium_ostroma_fbi_terrorcselekmeny","timestamp":"2021. március. 02. 21:42","title":"Terrorcselekménynek tekinti a Capitolium ostromát az FBI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]