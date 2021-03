Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Ahhoz, hogy sikerüljön leküzdeni a koronavírus-járványt, elsősorban arra van szükség, hogy minél több ember beoltassa magát a vakcinával. Ám miközben a világ legtöbb országában már zajlik az oltás, egy újabb kérdésre is választ kell találni: milyen engedményeket kapjanak azok, akik már megkapták a szérumot?

Ez a kérdés az Egyesült Államokban is foglalkoztatja a közvéleményt, az elmúlt hetekben pedig mindenki arra várt, hogy az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) kiadja az erre vonatkozó ajánlását. Most ez megtörtént, a szervezet pedig jó hírt közölt azokkal, akik már beoltatták magukat.

A The New York Times beszámolója szerint a beoltottak – a több komponensű szérumok esetében az összeset – minden különösebb óvintézkedés nélkül tarthatnak beltéri összejöveteleket olyanokkal, akiket már szintén beoltottak. A szabadban ugyanakkor továbbra is arcmaszkot kell viselniük, valamint tartaniuk kell a megfelelő távolságot másoktól.

A CDC ajánlása a nagyszülőknek is jó hír: azok, akik megkapták a vakcinát, maszk és megkötés nélkül találkozhatnak a be nem oltott gyermekükkel és unokájukkal akkor, ha azok nem tartoznak egyetlen rizikócsoportba sem. Ugyanakkor ha egy barát vagy szomszéd is jelen van, már mindenkinek maszkot kell viselnie, és a távolságot is kötelezően tartaniuk kell egymástól.

A CDC jelezte, ezeket a szabályokat csak átmenetileg hozták meg, és a járványadatok függvényében változtathatnak rajta. Az Egyesült Államokban január óta folyamatosan csökken a napi új esetek száma, március 7-én alig több mint 40 ezer új beteget regisztráltak.

A szervezet szerint emellett:

aki már megkapta a vakcinát, annak nem kell karanténba vonulnia és tesztelni sem kell őt a kórokozóra akkor, ha volt fertőzött kontaktja – egészen addig, amíg nem produkál tüneket,

a beoltottaknak is kerülniük kell a rosszul szellőző helyiségeket, tüsszentéskor, köhögéskor pedig el kell takarniuk a szájukat,

gyakran kell kezet mosniuk,

kerülniük kell a nagyobb összejöveteleket – bár azt nem mondták meg, mit értenek nagyobb összejövetel alatt –, illetve

csak akkor utazzanak, ha muszáj.

Eközben a szervezet továbbra is azt ajánlja az embereknek, minél többen oltassák be magukat a koronavírus ellen, így tudják ugyanis lehetővé tenni azt, hogy mielőbb visszatérhessen az élet a normális kerékvágásba. A beoltottak számára tett kedvezményeket is ennek fényében alkották meg. A szakemberek ugyanakkor felhívták a figyelmet arra is, hogy még a beoltottaknak is be kell tartaniuk az érvényben lévő szabályok legtöbbjét, vagyis egy közösségi térben például viselniük kell az arcmaszkot, és tartaniuk kell másoktól a 1,5 méteres távolságot. Jelenleg az Egyesült Államokban 58,9 millió ember kapott már legalább egy adag vakcinát, és 30,7 millióan számítanak teljesen beoltottnak. Naponta átlagosan 2,16 millió adag vakcinát adnak be az orvosok.

