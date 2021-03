A hipermarketekben nem véletlenül pakolják a csokikat és cukorkákat a pénztárak közelébe. A cél az, hogy a vásárló még a fizetés előtt ösztönzést kapjon még egy utolsó vásárlásra. A jövőben a vásárlóknak még nehezebb lesz ellenállniuk az ilyen fajta vásárlásnak – feltéve, hogy elterjed a Mars Wrigley édességgyártó és a Savioke techcég által közösen fejlesztett robot.

A Smiley nevű eszköz tulajdonképpen egy guruló csokispolc. Az édességekkel megpakolt készülék az üzletet járja, hogy a vásárlók úgy tudják megpakolni a cukorkákkal és csokoládékkal a kosarukat, hogy nem mennek el az ezeket kínáló polcokhoz.

Az eszköz érzékeli, ha valaki a közelében van, és azt is, ha épp le akar emelni róla egy terméket. Ekkor megáll, hogy ezt az illető ez meg is tehesse. A robotot egyelőre csak tesztelik, de az első már szolgálatba állt a New York állambeli Monroe városának egyik üzletében, a ShopRite-ban – számolt be róla a Gizmodo.

A robot teljesen önjáró, így nincs szükség külön emberi beavatkozásra a működtetéséhez. A haszna viszont kettős: nemcsak édességet kínál eladásra, de információkat is gyűjt arról, a vásárlók miként mozognak a boltban.

A Savokie egyébként már több, hasonló egységet is készített. Ezek általában kórházakban, szállodákban segítik az ott dolgozók munkáját.

