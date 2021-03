Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c084b291-2951-440c-bcef-2cf2a3fdc9d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatóság hivatalosan is elismerte, a járőrt megint elvitte valaki. ","shortLead":"A hatóság hivatalosan is elismerte, a járőrt megint elvitte valaki. ","id":"20210323_Megint_elloptak_a_mult_heten_visszaszerzett_badogrendort","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c084b291-2951-440c-bcef-2cf2a3fdc9d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30fa13c2-0340-4ef6-a6a4-c76ad4188886","keywords":null,"link":"/cegauto/20210323_Megint_elloptak_a_mult_heten_visszaszerzett_badogrendort","timestamp":"2021. március. 23. 07:46","title":"Megint ellopták a múlt héten visszaszerzett bádogrendőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunytat az önkormányzat saját halottjának tekinti.","shortLead":"Az elhunytat az önkormányzat saját halottjának tekinti.","id":"20210322_szecseny_koronavirus_covid19_bolcsodei_dolgozo_gyasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c52471e-6bb4-4b58-a17c-053a20f1fed6","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_szecseny_koronavirus_covid19_bolcsodei_dolgozo_gyasz","timestamp":"2021. március. 22. 20:04","title":"Belehalt a Covid-19 szövődményeibe egy 37 éves, egészséges bölcsődei dolgozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96eb1301-89bc-4004-bbb4-0ae8d6fe9275","c_author":"Csatlós Hanna","category":"360","description":"A koronavírus-fertőzés gyakran emlegetett tüneteként tartjuk számon a szaglás- és az ízérzékelés elvesztését; szagok, illatok, ízek nélkül létezni pedig akár életminőség-romláshoz is vezethet. Sok esetben azonban tudjuk tréningezni az orrunkat, hogy az mielőbb magához térjen.\r

\r

\r

\r

","shortLead":"A koronavírus-fertőzés gyakran emlegetett tüneteként tartjuk számon a szaglás- és az ízérzékelés elvesztését; szagok...","id":"20210322_A_szaglas_elvesztesevel_a_belso_iranytunk_romlik_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96eb1301-89bc-4004-bbb4-0ae8d6fe9275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b4c638f-79bf-4c35-b6d0-7f50f176cb52","keywords":null,"link":"/360/20210322_A_szaglas_elvesztesevel_a_belso_iranytunk_romlik_el","timestamp":"2021. március. 22. 17:00","title":"A belső iránytűnk romlik el, amikor a Covid miatt elvesztjük a szaglásunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc448d95-1646-433f-9906-4abb846bee41","c_author":"HVG","category":"360","description":"A San Franciscó-i Brightworks iskolába a tech-világ tehetős dolgozóinak gyerekei járnak, akik leginkább együttműködni és érdeklődni tanulnak meg.","shortLead":"A San Franciscó-i Brightworks iskolába a tech-világ tehetős dolgozóinak gyerekei járnak, akik leginkább együttműködni...","id":"202107_nem_egetik_meg_magukat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc448d95-1646-433f-9906-4abb846bee41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6abcc5b2-f6ba-411f-b2eb-55e10902feb2","keywords":null,"link":"/360/202107_nem_egetik_meg_magukat","timestamp":"2021. március. 22. 12:30","title":"A tanár, tanterv és osztály nélküli iskola, melynek nebulóit a Harvardon várják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd9405c4-e559-463a-b638-c0126b0b13b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány héten belül másodjára is morajló hangokat hallottak az Egyesült Államok nyugati partvidékén, de hogy mi váltotta ki őket, azt továbbra sem tudni. Hasonló jelenséget korábban Európában is észleltek.","shortLead":"Néhány héten belül másodjára is morajló hangokat hallottak az Egyesült Államok nyugati partvidékén, de hogy mi váltotta...","id":"20210322_morajlas_san_diego_hang","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd9405c4-e559-463a-b638-c0126b0b13b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4ab71a8-0505-45aa-999a-457bb557b057","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_morajlas_san_diego_hang","timestamp":"2021. március. 22. 12:03","title":"Megint hallották a furcsa morajló hangokat, amik miatt a tudósok is csak találgatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c62b7fdb-41ae-4850-b848-d36e6427cf4b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy vélik, hiába a tesztelés és a vakcina, a vírusvariánsok miatt legkorábban jövőre lehet majd külföldre utazni.","shortLead":"Úgy vélik, hiába a tesztelés és a vakcina, a vírusvariánsok miatt legkorábban jövőre lehet majd külföldre utazni.","id":"20210321_Meg_a_beoltottaknak_sem_engedelyeznenek_nyari_vakaciot_a_britek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c62b7fdb-41ae-4850-b848-d36e6427cf4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd18fa58-509d-424e-bc3c-e2e543f75009","keywords":null,"link":"/elet/20210321_Meg_a_beoltottaknak_sem_engedelyeznenek_nyari_vakaciot_a_britek","timestamp":"2021. március. 21. 13:55","title":"Még a beoltottaknak sem engedélyeznének nyári vakációt a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb9fd31-8212-46b4-a988-0be184368f5f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gyorsabban öregszenek azok, akiknek a cége lejtmenetbe kerül egy válság alatt.","shortLead":"Gyorsabban öregszenek azok, akiknek a cége lejtmenetbe kerül egy válság alatt.","id":"20210321_15_evvel_csokkenti_a_vezerigazgatok_varhato_elettartamat_egy_valsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bb9fd31-8212-46b4-a988-0be184368f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"391969cc-6864-4c79-ae6f-f84c770e0a36","keywords":null,"link":"/kkv/20210321_15_evvel_csokkenti_a_vezerigazgatok_varhato_elettartamat_egy_valsag","timestamp":"2021. március. 21. 13:25","title":"1,5 évvel csökkenti a vezérigazgatók várható élettartamát egy válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egészségügyi miniszter férjének cége 570 ezer arcmaszkot szállított le a tárcának.","shortLead":"Az egészségügyi miniszter férjének cége 570 ezer arcmaszkot szállított le a tárcának.","id":"20210322_nemetorszag_arcmaszk_jens_spahn","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5312d40-0307-4de2-87b0-dc35416efc26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210322_nemetorszag_arcmaszk_jens_spahn","timestamp":"2021. március. 22. 06:06","title":"Újabb vezető német politikus került gyanúba az arcmaszk-botrány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]