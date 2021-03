Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f089693-efd3-431b-bb34-7d82e542dfa1","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","shortLead":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","id":"202112_vesztesegeink","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f089693-efd3-431b-bb34-7d82e542dfa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e89ffedb-9097-47ca-9c7e-5757a764d028","keywords":null,"link":"/itthon/202112_vesztesegeink","timestamp":"2021. március. 25. 09:55","title":"Gergely Márton: Veszteségeink","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e36fb19-53e8-4aa0-9dab-bfdec9fa189b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egészség, szabad levegő, túrázás: a vírusálló új trendet követő világmárkák luxusszintre emelik a maximális kényelmet nyújtó viseletet. ","shortLead":"Egészség, szabad levegő, túrázás: a vírusálló új trendet követő világmárkák luxusszintre emelik a maximális kényelmet...","id":"202111__pandemiadivat__egeszsegtudatossag__kulteri_luxus__sikkes_kenyelem_luxusminosegben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e36fb19-53e8-4aa0-9dab-bfdec9fa189b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0addc47-f201-4b8b-9d84-95d29a160e72","keywords":null,"link":"/360/202111__pandemiadivat__egeszsegtudatossag__kulteri_luxus__sikkes_kenyelem_luxusminosegben","timestamp":"2021. március. 23. 15:15","title":"Vírusálló trend: sikkes kényelem luxusminőségben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcbb0da9-2a3f-44fa-8c9f-7f58c711a5b6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vicc, egy rossz vicc, írja a Süddeutsche Zeitung azokról a szigorításokról, amelyeket a német kancellár a tartományi kormányfőkkel hozott tető alá a járvány megfékezésére. ","shortLead":"Vicc, egy rossz vicc, írja a Süddeutsche Zeitung azokról a szigorításokról, amelyeket a német kancellár a tartományi...","id":"20210324_Vezeto_nemet_lap_A_virus_uzeni_a_kancellarnak_koszoni_szepen_jol_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcbb0da9-2a3f-44fa-8c9f-7f58c711a5b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6315dd8b-eed9-410a-a950-aa1b6b0ee838","keywords":null,"link":"/360/20210324_Vezeto_nemet_lap_A_virus_uzeni_a_kancellarnak_koszoni_szepen_jol_van","timestamp":"2021. március. 24. 07:08","title":"Vezető német lap: A vírus üzeni a kancellárnak: köszöni szépen, jól van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd4ff05-7c6b-4d66-84f6-363c02b0bacc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiderült, mivel házalt Orbán Viktornál a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A javaslatok között szerepel az is, hogy a védettségi igazolvánnyal lehessen igénybe venni a vendéglátó és turisztikai szolgáltatásokat.","shortLead":"Kiderült, mivel házalt Orbán Viktornál a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A javaslatok között szerepel az is...","id":"20210323_Itt_vannak_a_reszletek__ezek_a_javaslatok_kerultek_a_kormany_ele_a_korlatozasokrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cd4ff05-7c6b-4d66-84f6-363c02b0bacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"800b22e0-b99a-4261-a853-9d6f8174455e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_Itt_vannak_a_reszletek__ezek_a_javaslatok_kerultek_a_kormany_ele_a_korlatozasokrol","timestamp":"2021. március. 23. 17:42","title":"Itt vannak a részletek – ezek a javaslatok kerültek a kormány elé a korlátozások megváltoztatásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0511225e-52ce-4b18-b1dc-6eab018f6ebe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyártó megújult logóját elsőként viselő Kia K8 csúcsmodelljében egy 300 lóerős V6-os erőforrás található. ","shortLead":"A gyártó megújult logóját elsőként viselő Kia K8 csúcsmodelljében egy 300 lóerős V6-os erőforrás található. ","id":"20210324_a_nemet_premiumautokat_veszi_celkeresztbe_a_kia__k8_5_meteres_ujdonsaga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0511225e-52ce-4b18-b1dc-6eab018f6ebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"588cfc44-a387-42c6-9ab5-fa17d44dae19","keywords":null,"link":"/cegauto/20210324_a_nemet_premiumautokat_veszi_celkeresztbe_a_kia__k8_5_meteres_ujdonsaga","timestamp":"2021. március. 24. 11:21","title":"A német prémiumautókat veszi célkeresztbe a Kia 5 méteres újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A demonstrációra tavasszal kerülhet sor.","shortLead":"A demonstrációra tavasszal kerülhet sor.","id":"20210323_Oroszorszag_kormanyellenes_tuntetes_Navalnij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2307cc-608d-4651-97d6-fcf2b478d85d","keywords":null,"link":"/vilag/20210323_Oroszorszag_kormanyellenes_tuntetes_Navalnij","timestamp":"2021. március. 23. 21:32","title":"A modernkori Oroszország legnagyobb kormányellenes tüntetésére készülnek Navalnij szimpatizánsai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75690df9-52de-4111-9176-63ccbbef77bf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év első két hónapjában annyi tartozás jött össze az egészségügyi intézményekben, mint máskor 3-4 hónap alatt. ","shortLead":"Az év első két hónapjában annyi tartozás jött össze az egészségügyi intézményekben, mint máskor 3-4 hónap alatt. ","id":"20210323_A_korhazak_adossagan_is_meglatszik_hogy_tombol_a_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75690df9-52de-4111-9176-63ccbbef77bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1115846d-ad4d-478f-8ce2-73d7b22de227","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_A_korhazak_adossagan_is_meglatszik_hogy_tombol_a_jarvany","timestamp":"2021. március. 23. 16:30","title":"A kórházak adósságán is meglátszik, hogy tombol a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22c70c5a-e2b8-4393-b0c3-da030eea78d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két férfi és édesanyjuk a közösségi oldalakon megismert nőket futtatott, akiket később bántalmaztak és éheztettek.","shortLead":"Két férfi és édesanyjuk a közösségi oldalakon megismert nőket futtatott, akiket később bántalmaztak és éheztettek.","id":"20210325_Prostitucio_emberkereskedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22c70c5a-e2b8-4393-b0c3-da030eea78d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e2688f7-df31-4dff-8eca-45524a8f41e5","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_Prostitucio_emberkereskedelem","timestamp":"2021. március. 25. 10:00","title":"Kiskorút is prostitúcióra kényszerített egy hódmezővásárhelyi család ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]