[{"available":true,"c_guid":"1599933d-8185-499a-a588-ebdd70423326","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vasárnap este nyolctól a hvg.hu-n mutatja be a népszerű kar a különleges Bubnó-koncertjét.



","shortLead":"Vasárnap este nyolctól a hvg.hu-n mutatja be a népszerű kar a különleges Bubnó-koncertjét.



","id":"20210326_Szent_Efrem_Ferfikar_koncert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1599933d-8185-499a-a588-ebdd70423326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5fec6c7-ef44-4dd9-ba0e-ade1eb6e1ac0","keywords":null,"link":"/kultura/20210326_Szent_Efrem_Ferfikar_koncert","timestamp":"2021. március. 26. 12:40","title":"Nem csak a Pandémiát dalolja el vasárnap a Szent Efrém Férfikar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft már teszteli azokat az új ikonokat, amiket a Fájlkezelőhöz készített el.","shortLead":"A Microsoft már teszteli azokat az új ikonokat, amiket a Fájlkezelőhöz készített el.","id":"20210325_microsoft_windows_10_fajlkezelo_uj_ikonok_lomtar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6b29b58-8795-492a-af82-6395012b8ff4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210325_microsoft_windows_10_fajlkezelo_uj_ikonok_lomtar","timestamp":"2021. március. 25. 16:03","title":"Új ikonokat kap a Windows 10, megváltozik a Lomtár és a mappák kinézete is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5314e96-6456-4117-93f0-9eb3bdfead81","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Egyetlen, Pintér Sándor belügyminiszter elvárásait teljesíteni képes cég nyerte el az ország csaknem összes kórházának takarítására kiírt 300 milliárd forintos tendert. ","shortLead":"Egyetlen, Pintér Sándor belügyminiszter elvárásait teljesíteni képes cég nyerte el az ország csaknem összes kórházának...","id":"202112__korhazi_takaritas__gigatender__kozpontositas__rendnek_lenni_kell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5314e96-6456-4117-93f0-9eb3bdfead81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc41f523-8d63-4b18-85f4-4e2bd8073065","keywords":null,"link":"/360/202112__korhazi_takaritas__gigatender__kozpontositas__rendnek_lenni_kell","timestamp":"2021. március. 26. 11:00","title":"Pintér Sándor emberei a kórházak takarításán is busás haszonra tehetnek szert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A járvány kezdete óta 690 ezer maszkot osztott ki a társaság a munkavállalók között.","shortLead":"A járvány kezdete óta 690 ezer maszkot osztott ki a társaság a munkavállalók között.","id":"20210325_Volanbusz_elso_ajtos_felszallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efd422d8-5a4e-4819-89a6-070b77e6cf5a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210325_Volanbusz_elso_ajtos_felszallas","timestamp":"2021. március. 25. 17:23","title":"Hétfőtől a Volánbusz is felfüggeszti az első ajtós felszállást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a52c0191-4610-43ef-a721-82c81f2f1a3f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Meglepő érveléssel állt elő Tatyjana Golivka, amikor meg kellett magyaráznia, miért javulnak a járványadatok a tulajdonképpen korlátozások nélkül élő Oroszországban.","shortLead":"Meglepő érveléssel állt elő Tatyjana Golivka, amikor meg kellett magyaráznia, miért javulnak a járványadatok...","id":"20210324_A_lezarasok_miatt_terjed_a_koronavirus_Europaban_az_orosz_kormanyfohelyettes_szerint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a52c0191-4610-43ef-a721-82c81f2f1a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74ee2e84-a6a7-48e1-8417-9edfeb8d2c85","keywords":null,"link":"/vilag/20210324_A_lezarasok_miatt_terjed_a_koronavirus_Europaban_az_orosz_kormanyfohelyettes_szerint","timestamp":"2021. március. 24. 21:31","title":"A lezárások miatt terjed a koronavírus Európában az orosz kormányfőhelyettes szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df90678f-c8a6-4fdd-91fa-690b789998f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig a köznevelésben dolgozók 55 százaléka regisztrált, a 180 ezer ember közül 20 ezren kaptak már oltást – derült ki a köznevelési államtitkár nyilatkozatából.","shortLead":"Eddig a köznevelésben dolgozók 55 százaléka regisztrált, a 180 ezer ember közül 20 ezren kaptak már oltást – derült ki...","id":"20210326_jarvanyhelyzet_koronavirus_maruzsa_pedagogusok_oltas_kozneveles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df90678f-c8a6-4fdd-91fa-690b789998f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ccec51b-6cb0-41f5-9b88-d9aa9e99e9c9","keywords":null,"link":"/itthon/20210326_jarvanyhelyzet_koronavirus_maruzsa_pedagogusok_oltas_kozneveles","timestamp":"2021. március. 26. 11:29","title":"Maruzsa a tanároknak: Hétfő éjfélig regisztráljanak, ha oltást akarnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8b9a67-8182-4757-a97b-42526f53cddc","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"„Bensőséges, személyes részvétellel megrendezett, de biztonságos” gálát tervezett Steven Soderbergh és két producertársa a 93. Oscar-díjátadóra, amelyről kizárták az online bejelentkezés lehetőségét. A járvány miatt már elfogadottá vált zoomos részvétel elvetése azonban számos Oscar-jelöltnek okoz fejfájást, mivel költséges és nehéz megszervezni személyes megjelenésüket.","shortLead":"„Bensőséges, személyes részvétellel megrendezett, de biztonságos” gálát tervezett Steven Soderbergh és két...","id":"20210325_Oscar_gala_szemelyes_jelenlet_online_bejelentkezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b8b9a67-8182-4757-a97b-42526f53cddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf062d2a-b576-49aa-a5ad-90e39cc667f1","keywords":null,"link":"/elet/20210325_Oscar_gala_szemelyes_jelenlet_online_bejelentkezes","timestamp":"2021. március. 25. 12:57","title":"Nem lesz online bejelentkezés az Oscaron, pedig számos jelöltnek probléma az utazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50ed733-afb8-4ded-8728-5740fafa1cb3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Media1 szerint a Telekom hálózatán majdnem 40, a Diginél pedig mintegy 130 televíziós csatornához férhet hozzá bizonyos településeken az is, akinek csak internetre van előfizetése. A Telekom cáfol.","shortLead":"A Media1 szerint a Telekom hálózatán majdnem 40, a Diginél pedig mintegy 130 televíziós csatornához férhet hozzá...","id":"20210324_telekom_digi_kabeltelevizio_kodolas_ingyenes_tevezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e50ed733-afb8-4ded-8728-5740fafa1cb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f83538e-07c8-4f44-a7ef-d77b3d5e5071","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_telekom_digi_kabeltelevizio_kodolas_ingyenes_tevezes","timestamp":"2021. március. 24. 18:03","title":"Lemaradt a kódolás, sok helyen ingyen nézhetők az előfizetéses televíziócsatornák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]