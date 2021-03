Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3081e1ce-3618-45ff-83f4-ecf2fbe97d7e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A két ruházati márka termékeinek forgalmazása is veszélybe került néhány nappal azután, hogy az Európai Unió szankciókat vezetett be az ázsiai országgal szemben - számol be az Euronews.","shortLead":"A két ruházati márka termékeinek forgalmazása is veszélybe került néhány nappal azután, hogy az Európai Unió...","id":"20210327_Elkezdtek_bojkottalni_a_Niket_es_a_HMet_Kinaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3081e1ce-3618-45ff-83f4-ecf2fbe97d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c279ea21-2c7e-419e-8389-14ebba20d758","keywords":null,"link":"/kkv/20210327_Elkezdtek_bojkottalni_a_Niket_es_a_HMet_Kinaban","timestamp":"2021. március. 27. 11:38","title":"Elkezdték bojkottálni a Nike-t és a H&M-et Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee9354e-0def-4bc2-b0fd-0ae5c6fa6ebf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mario Draghi miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány elfogadhatatlannak tartja, hogy oltás nélküli egészségügyi dolgozók legyenek kapcsolatban a betegekkel.","shortLead":"Mario Draghi miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány elfogadhatatlannak tartja, hogy oltás nélküli egészségügyi...","id":"20210326_olaszorszag_oltas_egeszsegugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cee9354e-0def-4bc2-b0fd-0ae5c6fa6ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8299a7d8-dc8e-4d99-9532-9204aba6f728","keywords":null,"link":"/vilag/20210326_olaszorszag_oltas_egeszsegugy","timestamp":"2021. március. 26. 20:42","title":"Az olasz kormány az oltást elutasító egészségügyi dolgozók szankcionálását tervezi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df96338-2fcf-4930-9b90-21d738449a39","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Elvileg ezen a hétvégén vasárnap állítjuk át utoljára az óráinkat téli időszámításról a nyárira, a gyakorlatban azonban belátható időn belül nem szűnik meg az órák évi kétszeri tekergetése. A tagállamok nem tudnak, de úgy tűnik, nem is akarnak dönteni ebben a kérdésben.\r

\r

","shortLead":"Elvileg ezen a hétvégén vasárnap állítjuk át utoljára az óráinkat téli időszámításról a nyárira, a gyakorlatban azonban...","id":"20210327_Nincs_ido_az_idovel_foglalkozni__halogatjak_az_oraatallitas_eltorleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8df96338-2fcf-4930-9b90-21d738449a39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"478a0042-7446-42d3-ad07-b09d1aea33ce","keywords":null,"link":"/eurologus/20210327_Nincs_ido_az_idovel_foglalkozni__halogatjak_az_oraatallitas_eltorleset","timestamp":"2021. március. 27. 06:30","title":"Nincs idő az idővel foglalkozni - halogatják az óraátállítás eltörlését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4807130-5b65-4fe5-9687-38f1f0beba21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A virológus szerint a halálozási arány csökkentéséhez elég a 2,5 millió beoltott ember, de a vírus ettől még gyorsan fog terjedni.","shortLead":"A virológus szerint a halálozási arány csökkentéséhez elég a 2,5 millió beoltott ember, de a vírus ettől még gyorsan...","id":"20210326_duda_erno_oltas_nyitas_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4807130-5b65-4fe5-9687-38f1f0beba21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9de6aa9a-0457-4495-800d-f08fa04ce833","keywords":null,"link":"/tudomany/20210326_duda_erno_oltas_nyitas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. március. 26. 17:53","title":"Duda Ernő: 3,5 millió oltott ember kellene a biztonságos nyitáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5862dfac-7fa0-4b35-b5be-b7e0244dcde9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője egy hosszú javaslatcsomag egyetlen elemét kiemelve háborodott fel, a Társaság a Szabadságjogokért azt kéri, mindenki olvassa el a teljes levelet hozzá.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője egy hosszú javaslatcsomag egyetlen elemét kiemelve háborodott fel, a Társaság...","id":"20210326_Kocsis_Mate_tasz_migrans_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5862dfac-7fa0-4b35-b5be-b7e0244dcde9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"413532a0-848f-4659-8e51-874eaf92b2af","keywords":null,"link":"/itthon/20210326_Kocsis_Mate_tasz_migrans_oltas","timestamp":"2021. március. 26. 18:22","title":"Kocsis Máté sorosozva ment neki a TASZ-nak, amiért a hátrányos helyzetűek között említették a migránsokat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0663e33-1e5c-4ce3-99e8-b3b8244b1cdd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Szponzorációval igyekeznek alakítani az imidzsüket, a legnagyobb arányban futballcsapatokat támogatnak.","shortLead":"Szponzorációval igyekeznek alakítani az imidzsüket, a legnagyobb arányban futballcsapatokat támogatnak.","id":"20210326_sport_tamogatas_szponzoracio_klimavaltozas_legszennyezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0663e33-1e5c-4ce3-99e8-b3b8244b1cdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5d6af1f-df58-4b5d-aae4-fff955c93724","keywords":null,"link":"/zhvg/20210326_sport_tamogatas_szponzoracio_klimavaltozas_legszennyezes","timestamp":"2021. március. 26. 18:59","title":"Így mossák magukat „zöldre” a legnagyobb szennyező cégek a sporton keresztül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eda114b-2ebc-4428-892e-5df52abe6e1b","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Kiemelten fontos a pedagógusok oltása, amiért már nagyon régóta küzdenek az érintettek. De ugyanilyen fontos, hogy mindegyiküknél kialakuljon a megfelelő szintű védettség, mielőtt visszatérnek az iskolába. Bár kevésen múlik, de a Magyarországon alkalmazott vakcinák esetében a jelenlegi ütemterv szerint ez nem mindenkinél fog megtörténni az április 19-ei határidőre. Ezért a szakszervezet is arra kéri Orbán Viktort, hogy halassza el a tervezett nyitást. ","shortLead":"Kiemelten fontos a pedagógusok oltása, amiért már nagyon régóta küzdenek az érintettek. De ugyanilyen fontos...","id":"20210327_iskolanyitas_pedagogus_oltas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0eda114b-2ebc-4428-892e-5df52abe6e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13af908-c29f-4960-90a8-ea717340d4bc","keywords":null,"link":"/itthon/20210327_iskolanyitas_pedagogus_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. március. 27. 07:00","title":"Ha az oltással biztosra akar menni a kormány, akkor korai az április 19-i iskolanyitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb576762-0d42-4b41-ae97-fe03caafdb3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A monacói uralkodó szerint helytelen volt nagy nyilvánosság előtt a család belső ügyeiről beszélni.","shortLead":"A monacói uralkodó szerint helytelen volt nagy nyilvánosság előtt a család belső ügyeiről beszélni.","id":"20210327_Albert_herceg_elmondta_a_velemenyet_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_interjujarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb576762-0d42-4b41-ae97-fe03caafdb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2784ba4d-3780-4288-8699-1940977ecbcf","keywords":null,"link":"/elet/20210327_Albert_herceg_elmondta_a_velemenyet_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_interjujarol","timestamp":"2021. március. 27. 10:23","title":"Albert herceg elmondta a véleményét Meghan Markle és Harry herceg interjújáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]