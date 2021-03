Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország nyugati részén 20 fok fölötti hőmérséklet várható, északkeleten épp 10 fok fölött lehet a napi maximum.","shortLead":"Az ország nyugati részén 20 fok fölötti hőmérséklet várható, északkeleten épp 10 fok fölött lehet a napi maximum.","id":"20210330_idojaras_omsz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"318bbf0a-69f5-44e5-965a-7d9bf6f34056","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_idojaras_omsz","timestamp":"2021. március. 30. 05:10","title":"Van olyan helye az országnak, ahol akár 22 fok is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094fa833-ff87-4057-8ff9-3b5da965be18","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítások már 65 milliárd forintnyi háztartási vagyont védenek az MNB szerint.","shortLead":"A minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítások már 65 milliárd forintnyi háztartási vagyont védenek az MNB szerint.","id":"20210329_mnb_kalkulator_otthonbiztositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=094fa833-ff87-4057-8ff9-3b5da965be18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4807b051-bb7b-42ee-afac-cbcc17a3df5e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210329_mnb_kalkulator_otthonbiztositas","timestamp":"2021. március. 29. 16:43","title":"Kalkulátort indított az MNB a minősített otthonbiztosítások összehasonlítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f558b96-772d-47cf-9e8b-2c2bc8e174a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A csatornán ismét elindulhatott a hajóforgalom.","shortLead":"A csatornán ismét elindulhatott a hajóforgalom.","id":"20210329_ever_given_kiszabadult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f558b96-772d-47cf-9e8b-2c2bc8e174a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50cddcc2-8b71-4b22-9465-eb575b7e7579","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210329_ever_given_kiszabadult","timestamp":"2021. március. 29. 16:15","title":"Már úszik az Ever Given, lassan elhagyja a Szuezi-csatornát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05316e5-1775-447b-a609-677db62e22fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szabolcs utcai intézmény az egyetlen esélye azoknak a hajléktalan embereknek, akiket a kórházakból elküldenek, hogy „otthon lábadozzanak”.","shortLead":"A Szabolcs utcai intézmény az egyetlen esélye azoknak a hajléktalan embereknek, akiket a kórházakból elküldenek...","id":"20210330_bmszki_szabolcs_utca_civilek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f05316e5-1775-447b-a609-677db62e22fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eedc6428-7923-43f6-8f59-d2d3d0b0e0c7","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_bmszki_szabolcs_utca_civilek","timestamp":"2021. március. 30. 15:19","title":"19 civil szervezet kéri a kormányt, hogy ne tegye tönkre a BMSZKI hajléktalankórházát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23ed615d-d4e6-4a1d-bd69-29344f03dfe1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bár folyamatosan nő a megújulók része a világ energiamixében, a kibocsátás továbbra sem csökken.","shortLead":"Bár folyamatosan nő a megújulók része a világ energiamixében, a kibocsátás továbbra sem csökken.","id":"20210330_A_vilagjarvany_ellenore_is_nott_az_energiaszektor_kibocsatasa_2020ban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23ed615d-d4e6-4a1d-bd69-29344f03dfe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3e106a-c9f6-4ed2-849a-36300d7dd33d","keywords":null,"link":"/zhvg/20210330_A_vilagjarvany_ellenore_is_nott_az_energiaszektor_kibocsatasa_2020ban","timestamp":"2021. március. 30. 12:01","title":"A világjárvány ellenére is nőtt az energiaszektor kibocsátása tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69767021-c6d5-4cb8-a549-f643c10e485c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nacionalizmusról és az álhírekről készített felmérés meglepő eredményeket hozott.","shortLead":"A nacionalizmusról és az álhírekről készített felmérés meglepő eredményeket hozott.","id":"20210329_romania_felmeres_erdely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69767021-c6d5-4cb8-a549-f643c10e485c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b719c08-d6e7-4d9e-8927-18dbc26ab3a8","keywords":null,"link":"/vilag/20210329_romania_felmeres_erdely","timestamp":"2021. március. 29. 15:07","title":"Egy felmérés szerint a románok fele úgy gondolja, Magyarország el akarja szakítani Erdélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99568684-2ec7-4f73-a2fa-56edc4512791","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövetők egy családi házban alakítottak ki labort, ahol vényköteles és orvosi ellenőrzés mellett adható készítményeket hamisítottak.","shortLead":"Az elkövetők egy családi házban alakítottak ki labort, ahol vényköteles és orvosi ellenőrzés mellett adható...","id":"20210329_zsambek_hamis_gyogyszer_nemzeti_nyomozo_iroda_nyomozas_hazkutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99568684-2ec7-4f73-a2fa-56edc4512791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"670e385e-5aa3-47f9-9d46-e28d7e0ffc2f","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_zsambek_hamis_gyogyszer_nemzeti_nyomozo_iroda_nyomozas_hazkutatas","timestamp":"2021. március. 29. 14:23","title":"Illegális gyógyszergyárra csapott le a rendőrség Zsámbékon, 9 millió tablettát találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60ae4703-68f9-4716-8b02-e101ede53981","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy alapvetően laikus, de a számokkal jól bánó fiatalember hazai, és immár világhíresség lett, mert a lengyel statisztikai hivatalnak is ő magyarázza el, hogy áll a járvány, illetve merre megy.","shortLead":"Egy alapvetően laikus, de a számokkal jól bánó fiatalember hazai, és immár világhíresség lett, mert a lengyel...","id":"20210330_Die_Welt_Michal_Rogalski_Lengyelorszag_lapszemle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60ae4703-68f9-4716-8b02-e101ede53981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0398fa28-3489-4e89-ba1e-6d09945f39c7","keywords":null,"link":"/360/20210330_Die_Welt_Michal_Rogalski_Lengyelorszag_lapszemle","timestamp":"2021. március. 30. 07:30","title":"Die Welt: Michal Rogalski, Lengyelország prófétája járványügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]