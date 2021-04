Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államokban továbbra is a YouTube a legnépszerűbb közösségi platform, de a Facebook felhasználói sokkal elkötelezettebbek.","shortLead":"Az Egyesült Államokban továbbra is a YouTube a legnépszerűbb közösségi platform, de a Facebook felhasználói sokkal...","id":"20210408_youtube_facebook_kozossegi_oldalak_nepszerusege_pew_research_center","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a434f7-d7d9-46ed-a88b-ee2d8d40b0dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_youtube_facebook_kozossegi_oldalak_nepszerusege_pew_research_center","timestamp":"2021. április. 08. 17:10","title":"Ismét lenyomta a YouTube a Facebookot Amerikában, de nem lehet felhőtlen a Google öröme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a kislányt és annak fiútestvérét is rendszeresen bántalmazta.","shortLead":"A férfi a kislányt és annak fiútestvérét is rendszeresen bántalmazta.","id":"20210407_Jaszarokszallas_ferfi_kiskoru_molesztalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c35a7ef-3a5c-4868-913d-881e0a834be5","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_Jaszarokszallas_ferfi_kiskoru_molesztalas","timestamp":"2021. április. 07. 08:40","title":"14 évet kapott a kiskorú lányát molesztáló jászárokszállási férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b1253b-4dfa-4bfd-9bc2-d98ace39a5ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Toldy-Schedel Emil szerint korábban a betegek 10-15 százalékánál észlelték a poszt-Covid szindrómát, ez ma már azonban 30 százalék körüli.","shortLead":"Toldy-Schedel Emil szerint korábban a betegek 10-15 százalékánál észlelték a poszt-Covid szindrómát, ez ma már azonban...","id":"20210407_poszt_covid_tunetek_szindroma_fiatalok_szent_ferenc_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9b1253b-4dfa-4bfd-9bc2-d98ace39a5ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd0c5d2b-08a7-4d5c-a3f6-f55b4e538815","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_poszt_covid_tunetek_szindroma_fiatalok_szent_ferenc_korhaz","timestamp":"2021. április. 07. 08:38","title":"Egyre több fiatalnál jelentkeznek a poszt-Covid tünetei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Márciusra a 80 évesnél idősebbek, illetve az egészségügyben dolgozók a 80 százalékát akarták beoltani a koronavírus ellen. Nem sikerült.","shortLead":"Márciusra a 80 évesnél idősebbek, illetve az egészségügyben dolgozók a 80 százalékát akarták beoltani a koronavírus...","id":"20210406_oltas_europai_unio_idosek_egeszsegugyi_dolgozok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f33f446-7217-4dc9-93e6-ca2fcf67ad05","keywords":null,"link":"/vilag/20210406_oltas_europai_unio_idosek_egeszsegugyi_dolgozok","timestamp":"2021. április. 06. 21:02","title":"Az idősek és az egészségügyisek oltásában is elmaradt az EU a várakozásoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f38203b-4fbf-432a-8e53-a353c8ba66a1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A rojalisták, a köztársaság-pártiak és a rendőrök összecsapásainak már többtucatnyi sérültje van.","shortLead":"A rojalisták, a köztársaság-pártiak és a rendőrök összecsapásainak már többtucatnyi sérültje van.","id":"20210408_eszakirorszag_zavargas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f38203b-4fbf-432a-8e53-a353c8ba66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c21551d-d5ec-40a6-a4d5-0234af414cef","keywords":null,"link":"/vilag/20210408_eszakirorszag_zavargas","timestamp":"2021. április. 08. 13:43","title":"Hatodik napja tartanak a zavargások Észak-Írországban, rendkívüli ülést tart a parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddbcbcc8-4ae8-462c-9576-343c022eda1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzjelző este 7 óra után szólalt meg, de a dolgozók sehol nem láttak tüzet, amikor körbejárták az épületet.","shortLead":"A tűzjelző este 7 óra után szólalt meg, de a dolgozók sehol nem láttak tüzet, amikor körbejárták az épületet.","id":"20210408_szentendre_spar_tuz_tuzoltok_polgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddbcbcc8-4ae8-462c-9576-343c022eda1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d1d0449-db15-4561-9bf4-5490f6f29997","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_szentendre_spar_tuz_tuzoltok_polgarmester","timestamp":"2021. április. 08. 13:54","title":"A Szentendrén leégett Spar dolgozói először lemondták a riasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"387b1778-06ce-461a-bbfe-6ffe83bd48e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meződi József szerint sok rajongó először nem is érti, mit keres a házuk előtt. ","shortLead":"Meződi József szerint sok rajongó először nem is érti, mit keres a házuk előtt. ","id":"20210407_Etelfutar_Apostol_egyuttes_tagja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=387b1778-06ce-461a-bbfe-6ffe83bd48e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91151e1d-8946-49b5-9599-bf1653da6b5b","keywords":null,"link":"/elet/20210407_Etelfutar_Apostol_egyuttes_tagja","timestamp":"2021. április. 07. 11:28","title":"Ételfutárnak állt az Apostol együttes frontembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Békés megyei országgyűlési képviselő panasszal élt a gyanúsítás ellen. ","shortLead":"A Békés megyei országgyűlési képviselő panasszal élt a gyanúsítás ellen. ","id":"20210408_simonka_gyorgy_kihallgatas_fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4acda9c5-9ba5-489e-a8ab-2eba960afce6","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_simonka_gyorgy_kihallgatas_fidesz","timestamp":"2021. április. 08. 13:08","title":"Ismét gyanúsítottként hallgatták ki a fideszes Simonka Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]