A Facebook Magyarországon is elindította Get Digital nevű digitális oktatási felületét, amit a lokalizációnak köszönhetően magyar nyelven érhetnek el az érdeklődők – áll a közösségi oldal ezzel foglalkozó közleményében.

A Get Digital egy átfogó digitális oktatási tanterv, amit a gyerekek mellett a szülők és a pedagógusok is használhatnak. A platformon megtalálható tanórák és tananyagok népszerű amerikai intézmények, a Harvard Egyetem és a Berkeley Kaliforniai Egyetem által kiadott segédanyagokon alapulnak. A Get Digital emellett leckéket is kínál, hogy a fiatalok olyan készségeket sajátíthassanak el, amelyekkel – a Facebook megfogalmazása szerint – felelősségteljes digitális polgárokká válhatnak. A tanterv öt pilléren nyugszik, ezek az Alapismeretek, a Jóllét, az Aktivitások, az Önállóság és a Lehetőségek.

A Facebook kérdésünkre közölte: a Get Digital leckéit a 10-18 éves korosztálynak ajánlja. De a tananyagokból a szülők is segítséget kaphatnak ahhoz, hogy gyermekeikkel együtt készülhessenek fel a digitális biztonságról szóló beszélgetésekre. Emellett maguk a tizenévesek is találhatnak szórakoztató feladatokat: ezek egyike például az interneten való biztonságos navigálásban, a másik az online közösségek létrehozásában nyújt segítséget.

“A platformjainkat használó tizenévesek biztonsága mindig az első számú prioritás” – hangsúlyozták a közösségi oldal részéről. A Get Digitalon elérhető eszközöket is ennek szellemében tervezte a Facebook. A platform magyarországi bevezetését a Skool civil szervezet segítette.

