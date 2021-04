Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081","c_author":"Szabó Beatrix","category":"gazdasag.zhvg","description":"Gyorsan változó és kiszámíthatatlan világunkban időről időre újra kell definiálnunk az olyan divatos, már-már túlhasznált fogalmakat, mint a társadalmi felelősségvállalás vagy a fenntarthatóság. A Covid-járvány világszerte ráirányította a figyelmünket a nem fenntartható vagy működésképtelen gyakorlatokra, amelyek mellett nem mehetünk el szó nélkül – sem egyéni, sem társadalmi szinten. Eljött az idő, hogy ezt széles körben is felismerjük, és saját lehetőségeinkhez mérten tegyünk a változásért. ","shortLead":"Gyorsan változó és kiszámíthatatlan világunkban időről időre újra kell definiálnunk az olyan divatos, már-már...","id":"20210416_Szabo_Beatrix_A_vallalati_felelossegvallalas_nem_egyenlo_az_ovodai_keritesfestessel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b98c6f5-e02f-4342-bc74-3fa2b9520d30","keywords":null,"link":"/zhvg/20210416_Szabo_Beatrix_A_vallalati_felelossegvallalas_nem_egyenlo_az_ovodai_keritesfestessel","timestamp":"2021. április. 16. 11:18","title":"Szabó Beatrix: A vállalati felelősségvállalás nem egyenlő az óvodai kerítésfestéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d5406c-f328-4081-a887-55b96027747c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Antal startupokat támogat befektetőként, Andrással egy turisztikai appon dolgoznak együtt. A kezdeti lépések után András a Karib-térségben próbálja eladni a terméküket, közben finanszírozója otthonról követi az eseményeket. Angyali üzlet, első rész. ","shortLead":"Antal startupokat támogat befektetőként, Andrással egy turisztikai appon dolgoznak együtt. A kezdeti lépések után...","id":"20210417_Doku360_Angyali_uzlet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28d5406c-f328-4081-a887-55b96027747c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43057769-f7aa-41ff-ab0d-6b09fbc20bda","keywords":null,"link":"/360/20210417_Doku360_Angyali_uzlet","timestamp":"2021. április. 17. 19:00","title":"Doku360: Jött egy srác, hogy elmenne a Bahamákra. Én meg azt mondtam, jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43511e37-8962-4244-a0fd-0a4ad2f92482","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Széchenyi, a Szent Lukács, a Paskál és a Pesterzsébeti fürdők fogadják a vendégeket orvosi beutalóval. ","shortLead":"A Széchenyi, a Szent Lukács, a Paskál és a Pesterzsébeti fürdők fogadják a vendégeket orvosi beutalóval. ","id":"20210416_Negy_budapesti_furdo_gyogykezelesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43511e37-8962-4244-a0fd-0a4ad2f92482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5b7e68-d8c6-48ee-a434-24b07755d435","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_Negy_budapesti_furdo_gyogykezelesek","timestamp":"2021. április. 16. 11:03","title":"Hétfőtől ismét lehet menni gyógykezelésre négy budapesti fürdőbe ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szerdán vagy csütörtökön nyithatnak a teraszok. Óvatosságról és fokozatosságról beszélt Orbán Viktor. A Pfizer vezérigazgatója szerint három oltásra lenne szükség. Rogán-közeli vállalkozások keresnek (sokat) a lélegeztetőgépek raktározásán. Szűk körben temetik el Fülöp herceget. Meghalt Törőcsik Mari. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója","shortLead":"Szerdán vagy csütörtökön nyithatnak a teraszok. Óvatosságról és fokozatosságról beszélt Orbán Viktor. A Pfizer...","id":"20210416_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81aa55f3-cb6a-43af-83db-6b6a8fe1fbc7","keywords":null,"link":"/360/20210416_Radar360","timestamp":"2021. április. 16. 08:32","title":"Radar360: Elment egy legenda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf10338d-d32c-4a81-abf0-619e2e95279e","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Sok diák nem lesz bent az iskolákban hétfőtől, hiába indul újra a jelenléti oktatás az alsó tagozaton. Az általunk megkérdezett iskolaigazgatók nem rajonganak az ötletért. Lesz, ahol arra számítanak, hogy olyan lesz az oktatás, mintha ügyeletet tartanának, és a részleges újranyitással feleslegesen új szituációt alakít ki a kormány.","shortLead":"Sok diák nem lesz bent az iskolákban hétfőtől, hiába indul újra a jelenléti oktatás az alsó tagozaton. Az általunk...","id":"20210416_koronavirus_oktatas_iskolak_ujranyitasa_iskolaigazgatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf10338d-d32c-4a81-abf0-619e2e95279e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eeec912-050d-4835-a0a8-5f1694be9c70","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_koronavirus_oktatas_iskolak_ujranyitasa_iskolaigazgatok","timestamp":"2021. április. 16. 18:10","title":"“Feleslegesen új szituáció” az iskolák részleges újranyitása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdca0e6a-045b-4247-b743-962c256a18e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy pennyt, azaz nagyjából három forintot fizet ki egy dal lejátszása után az előadónak az Apple – hozta nyilvánosságra a vállalat éppen akkor, amikor a Spotifyt sok kritika éri problémás jogdíjfizetési gyakorlata miatt.","shortLead":"Egy pennyt, azaz nagyjából három forintot fizet ki egy dal lejátszása után az előadónak az Apple – hozta nyilvánosságra...","id":"20210416_apple_music_spotify_jogdij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdca0e6a-045b-4247-b743-962c256a18e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3552a317-0b05-4402-88cb-a47adbf40266","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_apple_music_spotify_jogdij","timestamp":"2021. április. 16. 20:13","title":"3 forintot fizet ki minden zenelejátszás után az Apple, a Spotify a felét (se)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"005a7a10-e0e1-4477-b61b-e5748b561649","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány miatt az egymástól távol élők csak még nehezebb helyzetbe kerültek. A technológia viszont ezen a téren is segíthet.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt az egymástól távol élők csak még nehezebb helyzetbe kerültek. A technológia viszont ezen...","id":"20210416_hologram_virgin_media_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=005a7a10-e0e1-4477-b61b-e5748b561649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2262cbe-f4fb-49ee-aac6-33d83ec51aaf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_hologram_virgin_media_koronavirus","timestamp":"2021. április. 16. 09:45","title":"Hologram segítségével hoztak össze egymástól távol élő brit családokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f646615b-8fba-43e1-bd9a-040034ed8a6c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorvezető szerint Magyarországon a televízió elvesztette a jelentőségét, ezért felépíttetett egy önálló kis stúdiót. Hamarosan induló műsorát a YouTube-on, a Facebookon és podcast formájában is lehet majd követni. ","shortLead":"A műsorvezető szerint Magyarországon a televízió elvesztette a jelentőségét, ezért felépíttetett egy önálló kis...","id":"20210417_A_Youtubeon_indit_sajat_musort_Friderikusz_Sandor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f646615b-8fba-43e1-bd9a-040034ed8a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c56ae32-1dbd-4e63-aa9f-c9d8fb3cd515","keywords":null,"link":"/elet/20210417_A_Youtubeon_indit_sajat_musort_Friderikusz_Sandor","timestamp":"2021. április. 17. 14:50","title":"A YouTube-on indít saját műsort Friderikusz Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]