[{"available":true,"c_guid":"73cc580e-a3ec-4ddd-be31-3720655181e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Személyautóval ütközött egy kamion, a beszámolók szerint robbanások is történtek.","shortLead":"Személyautóval ütközött egy kamion, a beszámolók szerint robbanások is történtek.","id":"20210115_Halalos_baleset_Kecskemet_kamion","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73cc580e-a3ec-4ddd-be31-3720655181e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ace23838-5816-4080-9e87-81f00ee99cd1","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_Halalos_baleset_Kecskemet_kamion","timestamp":"2021. január. 15. 11:11","title":"Hatalmas lángokkal égett egy kamion Kecskemétnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663","c_author":"Serdült Viktória","category":"tudomany","description":"Eddig körülbelül 20 millió embert oltottak be a világon a kínai Sinopharm oltóanyagával, amelyből Gulyás Gergely bejelentése szerint 1 millió dózis Magyarországra is érkezhet. Az elölt kórokozót tartalmazó oltóanyag a kínai hatóságok szerint 79 százalékos hatékonyságú, de problémát jelent, hogy a klinikai kísérletek dokumentációja egyáltalán nem elérhető. Egy dolog biztos: az OGYÉI engedélye nélkül semmilyen formában nem kerülhet forgalomba Magyarországon. ","shortLead":"Eddig körülbelül 20 millió embert oltottak be a világon a kínai Sinopharm oltóanyagával, amelyből Gulyás Gergely...","id":"20210114_kinai_vakcina_sinopharm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b39f6eb4-e97d-46ee-ae9c-69bd940fad58","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_kinai_vakcina_sinopharm","timestamp":"2021. január. 14. 18:00","title":"Egymillió adag jöhet belőle, de mit lehet egyáltalán tudni a kínai vakcináról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9225fc5d-4f4f-4ceb-a497-bc329ff5eeb4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm 1,4 milliárd dollárért vette meg a Nuvia nevű céget, amelynek megszerzésével igazi nagyágyúkat igazoltak le.","shortLead":"A Qualcomm 1,4 milliárd dollárért vette meg a Nuvia nevű céget, amelynek megszerzésével igazi nagyágyúkat igazoltak le.","id":"20210114_qualcomm_nuvia_processzor_felvasarlas_manu_gulati_john_bruno_gerard_williams","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9225fc5d-4f4f-4ceb-a497-bc329ff5eeb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ba4dab-1c40-437b-a91c-4be13b5a4af0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_qualcomm_nuvia_processzor_felvasarlas_manu_gulati_john_bruno_gerard_williams","timestamp":"2021. január. 14. 19:03","title":"414 milliárdért vett egy kétéves céget a Qualcomm, jó befektetés lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c71b26-2d63-4e7e-8edc-63a5d7206c12","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A 84 éves Ferenc pápa az átlagosnál nagyobb veszélyben van a koronavírus miatt, mert a tüdejének egy darabját még fiatalabb korában el kellett távolítani. Az oltásról azt mondta: nem érti, egyesek miért tartják veszélyesnek.","shortLead":"A 84 éves Ferenc pápa az átlagosnál nagyobb veszélyben van a koronavírus miatt, mert a tüdejének egy darabját még...","id":"20210113_ferenc_papa_koronvirus_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0c71b26-2d63-4e7e-8edc-63a5d7206c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9da90583-e267-425d-8e00-dda492d239fa","keywords":null,"link":"/elet/20210113_ferenc_papa_koronvirus_oltas","timestamp":"2021. január. 13. 18:11","title":"Ferenc pápa is megkapta a Covid-oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6883c6d2-6e1d-4ae3-bf34-93e5f2bef704","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orosz pénzen választási megfigyelőnek Afrikába repülő Szabó Balázs tanácsnokként, bizottsági tagként és alelnökként is tevékenykedett a IV. kerületben.","shortLead":"Az orosz pénzen választási megfigyelőnek Afrikába repülő Szabó Balázs tanácsnokként, bizottsági tagként és alelnökként...","id":"20210114_Ujpest_onkormanyzat_jobbikos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6883c6d2-6e1d-4ae3-bf34-93e5f2bef704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c288d0f-b262-4c6a-9fda-022c394eaeec","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_Ujpest_onkormanyzat_jobbikos","timestamp":"2021. január. 14. 15:09","title":"Hét tisztséget is betöltött az újpesti önkormányzatban a felfüggesztett jobbikos, mindenhonnan kitették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6236300b-620a-4b62-a3ef-c69e8250a462","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Várhatóan még csütörtökön döntenek.","shortLead":"Várhatóan még csütörtökön döntenek.","id":"20210114_szilagyi_istvan_szinesz_gyilkossag_letartoztatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6236300b-620a-4b62-a3ef-c69e8250a462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16d699b1-4eaf-411f-827b-7f1cac84931f","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_szilagyi_istvan_szinesz_gyilkossag_letartoztatas","timestamp":"2021. január. 14. 13:59","title":"Meghosszabbíthatják a meggyilkolt Szilágyi István fiának letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Január végére derülhet ki, hogy mennyire hatékony az oltóanyag, a cég az év végéig egymilliárd darabot gyártana le.","shortLead":"Január végére derülhet ki, hogy mennyire hatékony az oltóanyag, a cég az év végéig egymilliárd darabot gyártana le.","id":"20210114_Johnson_Johnson_egydozisu_koronavirus_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5523a915-da4e-486c-a481-7ebdde86a6bd","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_Johnson_Johnson_egydozisu_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. január. 14. 15:48","title":"Márciusra ígéri a Johnson & Johnson az egydózisú koronavírus elleni vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43db395e-e5d8-4472-8e5f-c0ec0840fb70","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Nem kis bátorságról tesz tanúbizonyságot Alekszej Navalnij, a legismertebb orosz ellenzéki. Vasárnap ugyanis annak ellenére visszatér hazájába, hogy tavaly augusztusban – minden bizonnyal az orosz titkosszolgálat ügynökei – megmérgezték őt, most pedig bejelentették, korábbi felfüggesztett börtönbüntetését letöltendőre változtatják, így akár rendőrök is várhatják a reptéren. ","shortLead":"Nem kis bátorságról tesz tanúbizonyságot Alekszej Navalnij, a legismertebb orosz ellenzéki. Vasárnap ugyanis annak...","id":"20210113_Navalnij_a_bortonfenyegetes_ellenere_is_visszater_Oroszorszagba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43db395e-e5d8-4472-8e5f-c0ec0840fb70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c1f77ae-90b6-4738-89a7-005270387428","keywords":null,"link":"/vilag/20210113_Navalnij_a_bortonfenyegetes_ellenere_is_visszater_Oroszorszagba","timestamp":"2021. január. 13. 17:00","title":"Törheti a fejét a Kreml: Navalnij visszatér Oroszországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]