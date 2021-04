Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szimbolikus nyilatkozatot konkrét lépések követhetik.","shortLead":"A szimbolikus nyilatkozatot konkrét lépések követhetik.","id":"20210418_Megegyezett_a_vilag_ket_legnagyobb_szenkibocsato_orszaga_a_kibocsatascsokkentesrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3baf307-884d-4830-a0e6-e33af92132d2","keywords":null,"link":"/zhvg/20210418_Megegyezett_a_vilag_ket_legnagyobb_szenkibocsato_orszaga_a_kibocsatascsokkentesrol","timestamp":"2021. április. 18. 10:24","title":"Megegyezett a világ két legnagyobb szénkibocsátó országa a kibocsátáscsökkentésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben gyorsabban tudunk majd keresni a Google-ben, asztali gépek esetében az egerünkre sem feltétlenül lesz szükség ehhez.","shortLead":"A jövőben gyorsabban tudunk majd keresni a Google-ben, asztali gépek esetében az egerünkre sem feltétlenül lesz szükség...","id":"20210420_google_kereso_gyorsbillentyu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284083bf-d7df-482a-9029-942c4b0751d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_google_kereso_gyorsbillentyu","timestamp":"2021. április. 20. 08:03","title":"Új gyorsbillentyűt vezet be a Google a keresésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69fdfcd7-01ee-4718-b7b6-b833fd223592","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A két lábon járó robotot, Cassie-t az úgynevezett megerősítő tanulás segítségével képezték ki arra, hogy még a nehezített körülmények ellenére is képes legyen járni.","shortLead":"A két lábon járó robotot, Cassie-t az úgynevezett megerősítő tanulás segítségével képezték ki arra, hogy még...","id":"20210419_cassie_robot_mesterseges_intelligencia_megerosito_tanulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69fdfcd7-01ee-4718-b7b6-b833fd223592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eacd93a8-d48f-4ca1-9ed1-de51359349c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_cassie_robot_mesterseges_intelligencia_megerosito_tanulas","timestamp":"2021. április. 19. 12:03","title":"Állj félre, Boston Dynamics: elkészült a robot, ami önmagát tanította meg járni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bea138f-cf7d-46dd-b0ae-d06948700ae6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az oktatási intézmények újranyitásához igazodik a közlekedés.","shortLead":"Az oktatási intézmények újranyitásához igazodik a közlekedés.","id":"20210418_Hetfotol_uj_menetrend_lesz_a_BKKnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bea138f-cf7d-46dd-b0ae-d06948700ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0d99ecb-66df-4424-8dff-b4b8cc5d6210","keywords":null,"link":"/cegauto/20210418_Hetfotol_uj_menetrend_lesz_a_BKKnal","timestamp":"2021. április. 18. 11:25","title":"Hétfőtől új menetrend lesz a BKK-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36aa135-a42e-4710-beef-e14eb38f5617","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A takarmányárak növekedése miatt.","shortLead":"A takarmányárak növekedése miatt.","id":"20210419_husarak_hus_takarmany_eloallat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f36aa135-a42e-4710-beef-e14eb38f5617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddcb485c-1c95-456f-952a-17aeda3aae81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210419_husarak_hus_takarmany_eloallat","timestamp":"2021. április. 19. 06:00","title":"20–25 százalékkal is drágulhat a hús","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7c3572b-a76a-4689-9011-4e16b600fed3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy fővárosi laptopszerviz összeállított egy webes kalkulátort, melyből pár kattintás után kiderül, mennyi a reális értéke egy használt notebooknak.","shortLead":"Egy fővárosi laptopszerviz összeállított egy webes kalkulátort, melyből pár kattintás után kiderül, mennyi a reális...","id":"20210419_hasznalt_laptop_ara_bolti_beszamitas_kalkulator","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7c3572b-a76a-4689-9011-4e16b600fed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f681a3c-a72a-4fa5-803a-df0e74f7d507","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_hasznalt_laptop_ara_bolti_beszamitas_kalkulator","timestamp":"2021. április. 19. 08:03","title":"Van otthon egy használt laptopja? Itt megtudja, mennyit kaphat érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fadae9a-029d-416b-b08a-a9b88cf6e51e","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A szovjet hadsereg 1989-es afganisztáni kivonulása után az ázsiai állam tartós káoszba és belháborúba süllyedt, s aligha lesz ez másképp szeptember után, amikor az utolsó nyugati katonák is elhagyják az országot. A kivonulás nyertesei a tálibok lehetnek, a legnagyobb vesztesek pedig a nők és a kisebbségek lesznek, akiknek jogait korlátozni fogják a fanatikus vallási mozgalom támogatói. A szomszédos államoknak is van mitől tartaniuk.","shortLead":"A szovjet hadsereg 1989-es afganisztáni kivonulása után az ázsiai állam tartós káoszba és belháborúba süllyedt, s...","id":"20210418_Afganisztan_usa_hadsereg_kivonulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fadae9a-029d-416b-b08a-a9b88cf6e51e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c155e6e-68fe-4bcf-a18d-f08780851699","keywords":null,"link":"/vilag/20210418_Afganisztan_usa_hadsereg_kivonulas","timestamp":"2021. április. 18. 11:00","title":"Ilyen lehet Afganisztán a nyugati katonák kivonulása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b3d809e-6a99-4e6e-922e-4327ad065adf","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Nem csak a diktatúra, a vele szemben álló művészet eszköztárai is kimeríthetetlenek. Erre két korábbi autokratikus korszak két emlékezetes, s a cenzúra által megfoghatatlanul áthallásos színházi előadása is példa. ","shortLead":"Nem csak a diktatúra, a vele szemben álló művészet eszköztárai is kimeríthetetlenek. Erre két korábbi autokratikus...","id":"202115__nero_es_iii_richard__azironia_ereje__csapda_cenzoroknak__athallasproba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b3d809e-6a99-4e6e-922e-4327ad065adf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"426677d3-dbea-4237-9e09-054c7ce402a2","keywords":null,"link":"/360/202115__nero_es_iii_richard__azironia_ereje__csapda_cenzoroknak__athallasproba","timestamp":"2021. április. 18. 11:00","title":"Hitlerből Nerót, Rákosiból III. Richárdot kreált az áthallásos művészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]