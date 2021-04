Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"73cae255-73bc-4d54-abad-40532c86a848","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiöltöznek az emberek, miután hónapokig zárva volt minden. A reméltnél jóval nagyobb a britek vásárlási kedve az adatok alapján.","shortLead":"Kiöltöznek az emberek, miután hónapokig zárva volt minden. A reméltnél jóval nagyobb a britek vásárlási kedve az adatok...","id":"20210424_Ruhak_es_sminktermekek_ezekre_koltenek_a_britek_a_kijarasi_korlatozasok_feloldasa_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73cae255-73bc-4d54-abad-40532c86a848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8936355-3045-4efa-aa4d-534e3cce9df7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210424_Ruhak_es_sminktermekek_ezekre_koltenek_a_britek_a_kijarasi_korlatozasok_feloldasa_utan","timestamp":"2021. április. 24. 16:05","title":"Ruhák és sminktermékek: ezekre költenek a britek a kijárási korlátozások enyhítése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35e3ccbe-5c51-457b-a668-6dce23d400fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jó esély van arra, hogy a japán gyártó elkészíti a GR Yaris nagytestvérét.","shortLead":"Jó esély van arra, hogy a japán gyártó elkészíti a GR Yaris nagytestvérét.","id":"20210423_a_golf_gti_baberjaira_torhet_a_300_loeros_toyota_gr_corolla","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35e3ccbe-5c51-457b-a668-6dce23d400fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad31c66-0864-4471-b872-557c4c11d140","keywords":null,"link":"/cegauto/20210423_a_golf_gti_baberjaira_torhet_a_300_loeros_toyota_gr_corolla","timestamp":"2021. április. 23. 11:21","title":"A Golf GTI babérjaira törhet a 300 lóerős Toyota GR Corolla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f1efd24-e7b4-403d-b9d0-43dabc19b202","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az kétségtelen, hogy az Audi RS7-R ABT egy igazán különösen exkluzív \"családi\" autó.","shortLead":"Az kétségtelen, hogy az Audi RS7-R ABT egy igazán különösen exkluzív \"családi\" autó.","id":"20210422_Arban_is_felelmetes_300_ezer_euroert_egy_hasznalt_Audi_RS7R","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f1efd24-e7b4-403d-b9d0-43dabc19b202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13de81dd-5d91-4428-9768-49e0d228b6a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210422_Arban_is_felelmetes_300_ezer_euroert_egy_hasznalt_Audi_RS7R","timestamp":"2021. április. 23. 04:39","title":"Árban is félelmetes 300 ezer euróért egy használt Audi RS7-R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"677130d8-feb2-485f-b3c9-7b87e37ca72b","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"Magyarországon nemcsak azért nagyon magas a lélegeztetőgépre került betegek halálozási aránya, mert nincs elég szakápoló, hanem mert hiányoznak azok a sok országban már alkalmazott etikai elvek – életvégi döntések –, amelyek alapján a kórházakban megítélhetik, kit tegyenek lélegeztetőgépre.","shortLead":"Magyarországon nemcsak azért nagyon magas a lélegeztetőgépre került betegek halálozási aránya, mert nincs elég...","id":"202116_ideghaboru","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=677130d8-feb2-485f-b3c9-7b87e37ca72b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f453da97-e1ed-4705-8106-4e23af474706","keywords":null,"link":"/360/202116_ideghaboru","timestamp":"2021. április. 23. 06:30","title":"„A kórházakban háborús helyzet van, de meglincselik, aki ezt nyilvánosan kimondja”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megvan a 3,5 millió beoltott, nyitnak a teraszok – a jövő héten nyithatnak a mozik, színházak, éttermek. Vizsgálják a Szputnyik V-t. Visszavonták az orosz csapatokat az ukrán határról. Továbbra is látogatási tilalom az idősotthonokban, hiányzó protokollok a kórházakban. Navalnijt orvosai kérik: fejezze be az éhségsztrájkot. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Megvan a 3,5 millió beoltott, nyitnak a teraszok – a jövő héten nyithatnak a mozik, színházak, éttermek. Vizsgálják...","id":"20210423_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a730fd-a246-4f10-8436-9657d265d1d0","keywords":null,"link":"/360/20210423_Radar360","timestamp":"2021. április. 23. 08:12","title":"Radar360: Újraindításról üzent a miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6728f843-0ebf-4188-a166-a1866636eec4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy balatonboglári kereszteződés bünteti szorgalmasan a figyelmetlen autósokat","shortLead":"Egy balatonboglári kereszteződés bünteti szorgalmasan a figyelmetlen autósokat","id":"20210423_Het_baleset_es_mind_ugyanott__tanulsagos_videot_adott_ki_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6728f843-0ebf-4188-a166-a1866636eec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c41f397-6f9a-434a-b958-2469942eed10","keywords":null,"link":"/cegauto/20210423_Het_baleset_es_mind_ugyanott__tanulsagos_videot_adott_ki_a_rendorseg","timestamp":"2021. április. 23. 08:06","title":"Nyolc baleset és mind ugyanott – tanulságos videót adott ki a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ba0fad4-1071-4831-a44b-2c39c64352c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kidolgozott a kormány egy részletes biztonsági tervet. Meghatározták, mekkora lehet egy étteremben egy asztaltársaság, de azt is, hány ember juthat 20 négyzetméterre egy fitness-szalonban.","shortLead":"Kidolgozott a kormány egy részletes biztonsági tervet. Meghatározták, mekkora lehet egy étteremben egy asztaltársaság...","id":"20210423_ausztria_nyitas_reszletek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ba0fad4-1071-4831-a44b-2c39c64352c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da08c49a-fc9d-44f4-a4cf-ae1adc917418","keywords":null,"link":"/vilag/20210423_ausztria_nyitas_reszletek","timestamp":"2021. április. 23. 20:25","title":"Ausztria májusban nyit, közzétették a részleteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c6cbed-67ff-4b4f-b611-6817c02ccc01","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A fenyegetés folyamatos fenntartásával zsarolhatják az oroszok Ukrajnát és szövetségeseit – erről beszélt Sz. Bíró Zoltán a hvg360-nak. A szakértő szerint ugyanakkor Oroszországnak sem volt érdeke egy háború a szomszédos országgal. A történész úgy látja: a Navalnij-botrány után Putyin hiába sérült erkölcsileg, a rezsim továbbra is stabil lábakon áll. ","shortLead":"A fenyegetés folyamatos fenntartásával zsarolhatják az oroszok Ukrajnát és szövetségeseit – erről beszélt Sz. Bíró...","id":"20210423_Elesben_Sz_Biro_Zoltannal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97c6cbed-67ff-4b4f-b611-6817c02ccc01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcc8e1ff-9552-416a-97ba-4e3e2565ec05","keywords":null,"link":"/360/20210423_Elesben_Sz_Biro_Zoltannal","timestamp":"2021. április. 23. 13:00","title":"Élesben Sz. Bíró Zoltánnal: Putyinnak már nem számít, mit mond a Nyugat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]