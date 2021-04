Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d79d57d8-2fca-430b-9cff-74155c24530d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Harmadszorra is anyuka lett Angele, a huszadik életévében járó elefántanyuka: szombat hajnalban egy életerős kiselefántot hozott a világra.","shortLead":"Harmadszorra is anyuka lett Angele, a huszadik életévében járó elefántanyuka: szombat hajnalban egy életerős...","id":"20210428_Kiselefant_szuletett_a_fovarosi_allatkertben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d79d57d8-2fca-430b-9cff-74155c24530d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9698f015-2490-41a8-b4a1-b5c36178804e","keywords":null,"link":"/elet/20210428_Kiselefant_szuletett_a_fovarosi_allatkertben","timestamp":"2021. április. 28. 12:25","title":"Kiselefánt született a fővárosi állatkertben, videó is készült róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d7d0e0-9e8e-4119-af57-f0dcea91c26b","c_author":"Marabu","category":"tudomany","description":"","shortLead":"","id":"20210427_Marabu_Feknyuz_Kariko_szamol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10d7d0e0-9e8e-4119-af57-f0dcea91c26b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0087c23-9d83-4ac2-b468-65bca9ccb961","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_Marabu_Feknyuz_Kariko_szamol","timestamp":"2021. április. 27. 11:45","title":"Marabu Féknyúz: Karikó számol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlottak autóba rejtve eurót és dollárt hoztak Hollandiából és Spanyolországból, bankszámlát nyitottak, majd a pénzt kínai cégek számláira utalták át.","shortLead":"A vádlottak autóba rejtve eurót és dollárt hoztak Hollandiából és Spanyolországból, bankszámlát nyitottak, majd a pénzt...","id":"20210429_borton_itelet_penzmosas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54eb3ae2-8803-48ae-a094-2504840e4e19","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_borton_itelet_penzmosas","timestamp":"2021. április. 29. 05:30","title":"16 embert ítéltek börtönre Budapesten, amiért kolumbiai drogpénzt mostak tisztára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b1f814-7432-41b5-a746-a76d357c59f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtöktől.","shortLead":"Csütörtöktől.","id":"20210428_kasler_miklos_onkologia_szurovizsgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52b1f814-7432-41b5-a746-a76d357c59f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1feb6e2-54d1-4385-87e5-0d3a8a3eefb3","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_kasler_miklos_onkologia_szurovizsgalat","timestamp":"2021. április. 28. 10:09","title":"Kásler bejelentette, újraindulnak az onkológiai népegészségügyi szűrővizsgálatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a7685a-3922-4815-96fd-64fc5df7d2bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"27 ezer fölé nőtt a koronavírus magyar áldozatainak száma. A kórházban ápoltak, a lélegeztetőgépen lévők és az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma is csökken, az oltásokkal is jól haladunk, de az elhunytak száma nagyon magas maradt.","shortLead":"27 ezer fölé nőtt a koronavírus magyar áldozatainak száma. A kórházban ápoltak, a lélegeztetőgépen lévők és az újonnan...","id":"20210428_koronavirus_covid_jarvany_szamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72a7685a-3922-4815-96fd-64fc5df7d2bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c7eba0-f50d-47dd-a44c-40ec4a2204ae","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_koronavirus_covid_jarvany_szamok","timestamp":"2021. április. 28. 08:51","title":"188 újabb áldozata van a koronavírusnak, egy nap alatt 95 ezer embert oltottak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad03662-aaee-4233-8084-b38a2b016b0c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A keszthelyi Festetics-kastély cári palotaként lett a fő helyszíne a Netflix napokban bemutatott új, nagyköltségvetésű fantasy-sorozatának, amelyet szinte teljes egészében Magyarországon készített a streaming-szolgáltató.","shortLead":"A keszthelyi Festetics-kastély cári palotaként lett a fő helyszíne a Netflix napokban bemutatott új, nagyköltségvetésű...","id":"20210428_A_Netflix_uj_fantasysorozataban_tunik_fel_a_keszthelyi_kastely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dad03662-aaee-4233-8084-b38a2b016b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e374d777-c0bf-47b5-9d14-6eb532fbf3e7","keywords":null,"link":"/kultura/20210428_A_Netflix_uj_fantasysorozataban_tunik_fel_a_keszthelyi_kastely","timestamp":"2021. április. 28. 09:34","title":"A Netflix új fantasy-sorozatában tűnik fel a keszthelyi kastély","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17bbaeae-e116-4312-a849-12bf05160126","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A krajovai üzem lesz a harmadik európai gyár, ahol elektromos hajtású járműveket fognak előállítani.","shortLead":"A krajovai üzem lesz a harmadik európai gyár, ahol elektromos hajtású járműveket fognak előállítani.","id":"20210428_elektromos_auto_gyartas_Romania","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17bbaeae-e116-4312-a849-12bf05160126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96dbe9ba-1681-4a44-adc5-0097be399f75","keywords":null,"link":"/cegauto/20210428_elektromos_auto_gyartas_Romania","timestamp":"2021. április. 28. 07:36","title":"A szomszédunkban készülnek majd az elektromos Fordok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"572cedd6-2485-4e0f-b1e4-cb50777f4c2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két párt női társelnöke ugyanott indul, ahol 2018-ban mandátumot nyert.","shortLead":"A két párt női társelnöke ugyanott indul, ahol 2018-ban mandátumot nyert.","id":"20210428_mszp_parbeszed_elovalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=572cedd6-2485-4e0f-b1e4-cb50777f4c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f8f8cd-3717-4918-95a5-68905ea60487","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_mszp_parbeszed_elovalasztas","timestamp":"2021. április. 28. 15:40","title":"Közös jelölteket indít az MSZP és a Párbeszéd az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]