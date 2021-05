Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"257de223-652c-44f6-becb-1dd6d2c9800b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az EU és az Egyesült Államok júliusig rendezni kívánja a repülőgépgyártóknak nyújtott támogatások miatti vitáját.","shortLead":"Az EU és az Egyesült Államok júliusig rendezni kívánja a repülőgépgyártóknak nyújtott támogatások miatti vitáját.","id":"20210520_eu_usa_repulo_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=257de223-652c-44f6-becb-1dd6d2c9800b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f8a5a1-6881-4d34-b512-0699eae01e9d","keywords":null,"link":"/kkv/20210520_eu_usa_repulo_tamogatas","timestamp":"2021. május. 20. 20:42","title":"17 éve küzd az EU és az USA a repülőgépgyártók támogatásai miatt, 51 napon belül rendeznék a vitát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Balogh Samu szerint a mostani tervek már csak nyomokban tartalmazzák a Diákvárost.","shortLead":"Balogh Samu szerint a mostani tervek már csak nyomokban tartalmazzák a Diákvárost.","id":"20210520_balogh_samu_fudan_egyetem_diakvaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab4a9d0-b42e-4d66-8f97-bd79f8761c68","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210520_balogh_samu_fudan_egyetem_diakvaros","timestamp":"2021. május. 20. 18:33","title":"Karácsony kabinetfőnöke szerint Palkovicsék blöfföltek a Fudan-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86679292-a200-453f-87f7-46b67d073abe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi szülei autóját vitte el, és jogosítványa sem volt.","shortLead":"A férfi szülei autóját vitte el, és jogosítványa sem volt.","id":"20210519_Begyogyszerezve_osszetort_auto_Varpalota","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86679292-a200-453f-87f7-46b67d073abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5267e2e-29e8-4e01-b2d6-947449dd870e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210519_Begyogyszerezve_osszetort_auto_Varpalota","timestamp":"2021. május. 19. 16:41","title":"Apja jelentette fel a fiút, aki begyógyszerezve tört össze nyolc autót Várpalotán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9205dc21-ef4a-484b-9077-da6cd2769fc1","c_author":"Kis János","category":"360","description":"Hogyan és mikor lehet semmissé tenni az önkényuralom alaptörvényét? Kis János filozófus szerint a kibontakozó jogi vita valójában politikai kérdést takar. Egy új rendszerváltás eséllyel kecsegtető menete szerinte az, hogy a várhatóan szűk többséggel megnyert választás után a demokratikus kormány a jelenlegi keretek közt kezdi el a rendszer visszabontását, így szerezve elsöprő támogatást az Orbánnal és híveivel szembeni szakítópróbához.","shortLead":"Hogyan és mikor lehet semmissé tenni az önkényuralom alaptörvényét? Kis János filozófus szerint a kibontakozó jogi vita...","id":"20210520_Kis_Janos_az_onkeny_alkotmanyarol_Ha_gyoz_az_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9205dc21-ef4a-484b-9077-da6cd2769fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9d2a57a-b9d0-4e1d-916c-ffb21b6fc129","keywords":null,"link":"/360/20210520_Kis_Janos_az_onkeny_alkotmanyarol_Ha_gyoz_az_ellenzek","timestamp":"2021. május. 20. 06:30","title":"Kis János az önkény alkotmányáról: Ha győz az ellenzék...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4feae568-1426-47c5-bc5b-5fe78c0616bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy beteg egy látogatót fogadhat zárt térben maximum egy órára.","shortLead":"Egy beteg egy látogatót fogadhat zárt térben maximum egy órára.","id":"20210521_Mar_matol_feloldjak_a_korhazi_latogatasi_tilalmat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4feae568-1426-47c5-bc5b-5fe78c0616bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ecc3e00-aaa8-4903-8d34-f47c3cab7ccf","keywords":null,"link":"/itthon/20210521_Mar_matol_feloldjak_a_korhazi_latogatasi_tilalmat","timestamp":"2021. május. 21. 11:34","title":"Operatív törzs: már péntektől feloldják a kórházi látogatási tilalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"721833af-0804-4c31-842a-77915f55b210","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sundar Pichai, a Google vezére arról beszélt, az évtized végére már a boltok polcaira kerülhet a Google első, kerekedelmi forgalomba kerülő kvantumszámítógépe.","shortLead":"Sundar Pichai, a Google vezére arról beszélt, az évtized végére már a boltok polcaira kerülhet a Google első...","id":"20210519_google_asztali_kvantumszamitogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=721833af-0804-4c31-842a-77915f55b210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec706cf2-693d-4f6a-8d59-6552860a44c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_google_asztali_kvantumszamitogep","timestamp":"2021. május. 19. 16:03","title":"Asztali kvantumszámítógépet fejleszt a Google, 2029-ben kezdhetik árulni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3de0ce49-2d23-4e1a-be41-09f892581c33","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ford bemutatta az F-150-es pickup tisztán elektromos hajtásláncú új változatát, mely többek közt a Tesla Cybertruckot veszi célkeresztbe.","shortLead":"A Ford bemutatta az F-150-es pickup tisztán elektromos hajtásláncú új változatát, mely többek közt a Tesla Cybertruckot...","id":"20210520_bekovetkezett_a_legnepszerubb_amerikai_monstrum_is_villanyautova_valt_ford_f150","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3de0ce49-2d23-4e1a-be41-09f892581c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c2e355f-617f-479a-b990-74f939df5969","keywords":null,"link":"/cegauto/20210520_bekovetkezett_a_legnepszerubb_amerikai_monstrum_is_villanyautova_valt_ford_f150","timestamp":"2021. május. 20. 07:20","title":"Bekövetkezett: a legnépszerűbb amerikai monstrum is villanyautóvá vált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a61e82a8-f12b-40cb-a779-da2a51377ed2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem nagyon hangoztatta, most viszont egy új könyvből kiderül, mit gondolt valójában az utódjáról.","shortLead":"Nem nagyon hangoztatta, most viszont egy új könyvből kiderül, mit gondolt valójában az utódjáról.","id":"20210520_Orult_rasszista_szexista_diszno__Barack_Obamanak_megvolt_a_velemenye_Donald_Trumprol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a61e82a8-f12b-40cb-a779-da2a51377ed2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"defe355e-4400-4408-b7c1-946f993d6698","keywords":null,"link":"/kultura/20210520_Orult_rasszista_szexista_diszno__Barack_Obamanak_megvolt_a_velemenye_Donald_Trumprol","timestamp":"2021. május. 20. 11:02","title":"„Őrült, rasszista, szexista disznó” – Barack Obamának megvolt a véleménye Donald Trumpról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]