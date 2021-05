Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"98561710-4ced-4dc3-bfa6-86a5fe158835","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Moszkvának az a célja, hogy meggyengítse az európai és euroatlanti intézményeket, és ebben partnerre talált Orbán Viktorban.","shortLead":"Moszkvának az a célja, hogy meggyengítse az európai és euroatlanti intézményeket, és ebben partnerre talált Orbán...","id":"20210519_orosz_titkosszolgalati_nyomulas_kozepeuropaban_es_magyarorszagon_putyin_orban_paks","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98561710-4ced-4dc3-bfa6-86a5fe158835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041ab54e-3291-4258-bfdd-0de4ac102768","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_orosz_titkosszolgalati_nyomulas_kozepeuropaban_es_magyarorszagon_putyin_orban_paks","timestamp":"2021. május. 19. 14:01","title":"Valamivel meg tudta fogni Orbán Viktort Vlagyimir Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cffce1f6-5273-4819-93e3-c443efe0049d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezentúl élő videón keresztül is jelezhetik vásárlási szándékukat a legnagyobb közösségi oldal felhasználói. Az újdonság egyelőre csak egy felületen működik.","shortLead":"Ezentúl élő videón keresztül is jelezhetik vásárlási szándékukat a legnagyobb közösségi oldal felhasználói. Az újdonság...","id":"20210520_facebook_vasarlas_elo_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cffce1f6-5273-4819-93e3-c443efe0049d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c0ffea5-5e4f-421f-a2e5-4216bea1bf8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_facebook_vasarlas_elo_video","timestamp":"2021. május. 20. 19:03","title":"A Facebook elindította a teleshopot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a19fc6dc-f74e-44a4-bb4c-7963d5ec223c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Csupán elemzés készült az aluljáró megépítésére, tervek még nem. A TEK továbbra sem javasolja a létrehozását.","shortLead":"Csupán elemzés készült az aluljáró megépítésére, tervek még nem. A TEK továbbra sem javasolja a létrehozását.","id":"20210520_tek_puskas_arena_alagut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a19fc6dc-f74e-44a4-bb4c-7963d5ec223c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae7f1d6-b01e-4fa3-b472-dd9f35474df7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210520_tek_puskas_arena_alagut","timestamp":"2021. május. 20. 16:09","title":"A TEK sem támogatta a Puskás Arénába tervezett VIP-alagút ötletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31bc484c-45fc-4796-91d9-a8fef0c79f20","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Visszafogottan viszonyul az USA az izraeli helyzethez, ami nem segíti a konfliktus mihamarabbi lezárását. Közben új front nyílt Izraelen belül.","shortLead":"Visszafogottan viszonyul az USA az izraeli helyzethez, ami nem segíti a konfliktus mihamarabbi lezárását. Közben új...","id":"20210519_Kifulladasig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31bc484c-45fc-4796-91d9-a8fef0c79f20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"400d6f30-f931-4581-863d-95f920256884","keywords":null,"link":"/360/20210519_Kifulladasig","timestamp":"2021. május. 19. 17:00","title":"Biden a háta közepére sem kívánta az izraeli–palesztin konfliktust, így lezárni is nehezebb lesz azt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b3f12f3-848e-4f00-886b-9d017f7bf016","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vonatkozó törvénycsomag újabb elemeiről számolt be a Fidesz frakcióvezetője.","shortLead":"A vonatkozó törvénycsomag újabb elemeiről számolt be a Fidesz frakcióvezetője.","id":"20210520_kocsis_mate_pedofilok_fidesz_torvenycsomag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b3f12f3-848e-4f00-886b-9d017f7bf016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6165b804-ca07-4cb5-ba9b-f445be941984","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_kocsis_mate_pedofilok_fidesz_torvenycsomag","timestamp":"2021. május. 20. 17:32","title":"Kocsis Máté több munkakörtől is eltiltaná a pedofilokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8414099-5862-4ff4-b0d8-c3ccff459634","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az 1995-ben sugárzott beszélgetés miatt vizsgálat indult, most nyilvánosságra hozták a jelentést.","shortLead":"Az 1995-ben sugárzott beszélgetés miatt vizsgálat indult, most nyilvánosságra hozták a jelentést.","id":"20210520_Kinos_reszletek_derultek_ki_a_BBC_Dianainterjujarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8414099-5862-4ff4-b0d8-c3ccff459634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5c0e5a-8884-489c-bf84-ed00177eae3b","keywords":null,"link":"/elet/20210520_Kinos_reszletek_derultek_ki_a_BBC_Dianainterjujarol","timestamp":"2021. május. 20. 17:24","title":"Kínos részletek derültek ki a BBC Diana-interjújáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9c54d5b-62e8-406e-9127-d649ebd45c2d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple egyik remek fejlesztése az AssistiveTouch, amely lehetővé teszi, hogy az adott készüléket a képernyő érintése nélkül kezelje a felhasználó. Ez a hasznos eszköz az Apple Watchon is elérhető lesz.","shortLead":"Az Apple egyik remek fejlesztése az AssistiveTouch, amely lehetővé teszi, hogy az adott készüléket a képernyő érintése...","id":"20210520_apple_watch_okosora_assistivetouch","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9c54d5b-62e8-406e-9127-d649ebd45c2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83abd064-222a-4ed4-bd85-3702bd3300e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_apple_watch_okosora_assistivetouch","timestamp":"2021. május. 20. 15:11","title":"Jön egy új funkció, ezzel érintés nélkül is kezelheti az Apple Watchot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig tíz országgal állapodott meg Magyarország az oltottak szabad utazásáról.","shortLead":"Eddig tíz országgal állapodott meg Magyarország az oltottak szabad utazásáról.","id":"20210520_szijjarto_gruzia_mongolia_oltasi_igazolvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc1ee6d2-57a4-48e1-b399-94f1e50b61a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210520_szijjarto_gruzia_mongolia_oltasi_igazolvany","timestamp":"2021. május. 20. 10:07","title":"Szijjártó: Grúziába és Mongóliába is szabadon utazhatunk az oltási igazolványunkkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]