[{"available":true,"c_guid":"24a71774-44e3-45b2-a9c2-2922393b997d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Oscar-díjra jelölt Benh Zeitlin bámulatos tájon, tehetséges gyerekszínészekkel készített második filmje óda az érintetlen vadon varázsáról és a gyermeki fantázia határtalan teremtőerejéről. \r

","shortLead":"Az Oscar-díjra jelölt Benh Zeitlin bámulatos tájon, tehetséges gyerekszínészekkel készített második filmje óda...","id":"202120_film__az_orok_gyereklet_wendy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24a71774-44e3-45b2-a9c2-2922393b997d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff5370dd-a04c-4ff0-b434-1e6152ac07fe","keywords":null,"link":"/360/202120_film__az_orok_gyereklet_wendy","timestamp":"2021. május. 24. 17:00","title":"Pán Péter az amerikai vadonban - filmajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 39 éves brit nő életét vesztette egy ciprusi kórházban, hetekkel azután, hogy megkapta az első AstraZeneca-vakcinát. ","shortLead":"Egy 39 éves brit nő életét vesztette egy ciprusi kórházban, hetekkel azután, hogy megkapta az első...","id":"20210524_Az_AstraZeneca_oltas_utan_keletkezhetett_verrog_okozta_egy_no_halalat_Cipruson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ecb1c9-023c-4410-a204-ed0afac9ff27","keywords":null,"link":"/elet/20210524_Az_AstraZeneca_oltas_utan_keletkezhetett_verrog_okozta_egy_no_halalat_Cipruson","timestamp":"2021. május. 24. 16:38","title":"Vizsgálják, hogy AstraZeneca-oltás után keletkezett vérrög okozta-e egy nő halálát Cipruson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"265b962c-d4cc-48c4-9b72-d8b11d105693","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hihetetlenül népszerű (és egyúttal hírhedt) is lett a Cyberpunk 2077 videojáték. Olyannyira, hogy a OnePlust is megihlette.","shortLead":"Hihetetlenül népszerű (és egyúttal hírhedt) is lett a Cyberpunk 2077 videojáték. Olyannyira, hogy a OnePlust is...","id":"20210524_oneplus_watch_cyberpunk_2077_edition","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=265b962c-d4cc-48c4-9b72-d8b11d105693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9256dd5-dbb2-474d-81bb-f80d2b333f6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210524_oneplus_watch_cyberpunk_2077_edition","timestamp":"2021. május. 24. 16:03","title":"Íme a Cyberpunk 2077-es okosóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49c5e287-1c60-4bb0-b95e-42351a81d770","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az országos kutatás szerint többen terveznek Magyarországon nyaralni, mint külföldön. ","shortLead":"Az országos kutatás szerint többen terveznek Magyarországon nyaralni, mint külföldön. ","id":"20210525_Jarvany_higieniai_szabaly_utazas_felmeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49c5e287-1c60-4bb0-b95e-42351a81d770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217df6d4-dc82-4729-82b4-d568a34b46ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210525_Jarvany_higieniai_szabaly_utazas_felmeres","timestamp":"2021. május. 25. 11:12","title":"A magyarok többsége a járvány enyhültével is itthon nyaralna, és betartaná a higiéniai szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ceaed8-f48e-41d5-8976-c7cf98a4cf2d","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Fenekestül felforgatta a munka világát (is) a Covid. A járvány alatt a dolgozók és a vezetők is olyan változásokon estek át, ami némely esetben még a sokat látott szakembereket is meglepte. ","shortLead":"Fenekestül felforgatta a munka világát (is) a Covid. A járvány alatt a dolgozók és a vezetők is olyan változásokon...","id":"202120__vezetoi_mentalitas__ember_es_ceg__kifizetodo_empatia__humanus_uzemmod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5ceaed8-f48e-41d5-8976-c7cf98a4cf2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"976fdb4d-eb85-4f85-ae22-c0bab7c3166f","keywords":null,"link":"/360/202120__vezetoi_mentalitas__ember_es_ceg__kifizetodo_empatia__humanus_uzemmod","timestamp":"2021. május. 25. 15:00","title":"Jobb lett azok párkapcsolata, akikkel home office idején humánusan bánt a főnökük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c83122be-14df-440b-a6db-bc55c2db0c8b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Három évtizedig volt uralmon, és a harctéren esett el Idriss Déby csádi elnök, aki óriási űrt hagyott maga után a térségben, veszélyeztetve a szélsőségesek elleni nemzetközi harcot.","shortLead":"Három évtizedig volt uralmon, és a harctéren esett el Idriss Déby csádi elnök, aki óriási űrt hagyott maga után...","id":"202120__csad_deby_nelkul__regios_bizonytalansag__dzsihad__tulelni_a_nagytulelot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c83122be-14df-440b-a6db-bc55c2db0c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55f52fee-d269-41dd-b05a-26bea9b719ef","keywords":null,"link":"/360/202120__csad_deby_nelkul__regios_bizonytalansag__dzsihad__tulelni_a_nagytulelot","timestamp":"2021. május. 25. 17:00","title":"A csádi elnök halála után még nagyobb zűrzavar jöhet Észak-Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rangjától megfosztott volt katona maga is fél a politikai megtorlástól.","shortLead":"A rangjától megfosztott volt katona maga is fél a politikai megtorlástól.","id":"20210524_A_gepelterites_utan_elhurcolt_belarusz_ujsagiro_apja_szerint_reszletesen_megtervezett_akcio_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcfc94bc-67f7-4984-9363-0603851f32c1","keywords":null,"link":"/vilag/20210524_A_gepelterites_utan_elhurcolt_belarusz_ujsagiro_apja_szerint_reszletesen_megtervezett_akcio_volt","timestamp":"2021. május. 24. 14:45","title":"A gépeltérítés után elhurcolt belarusz újságíró apja szerint részletesen megtervezett akció volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Magyar kutató segítségével nyerte vissza részlegesen a látását egy vak ember, Karikó Katalin pedig megkapta a legrangosabb magyar orvosi díjat. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Magyar kutató segítségével nyerte vissza részlegesen a látását egy vak ember, Karikó Katalin pedig megkapta...","id":"20210526_Radar360_A_magyar_kormany_sem_turi_szo_nelkul_a_feherorosz_gepelteritest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e61f795-f656-4647-9e68-154a6f8f5594","keywords":null,"link":"/360/20210526_Radar360_A_magyar_kormany_sem_turi_szo_nelkul_a_feherorosz_gepelteritest","timestamp":"2021. május. 26. 08:08","title":"Radar360: A magyar kormány sem tűri szó nélkül a fehérorosz gépeltérítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]