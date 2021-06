Az eddigi tapasztalatok alapján azt lehet valószínűsíteni, hogy akinek az oltás hatására nem alakult ki antitestes védelme, annál nagy százalékban a sejtes immunitás sem fejlődik ki – mondta Puskás László biológus, a Szegeden magánlaboratóriumot működtető Avidin Kft. ügyvezetője a Népszavának. Ugyanakkor azt is hozzátette, szerinte a végső következtetés levonásához eddig még kevés vizsgálatot végeztek.

Puskás azt is elmondta a lapnak, hogy akiknél nem tudnak antitestet mérni, jóval kevesebbszer találtak sejtes védelmet is. Azaz úgy véli, van összefüggés az oltás utáni antitestszám és a T-sejtes immunválasz között.

Az Avidin egy olyan tesztet fejlesztett ki, amely képes a vérből kimutatni, hogy kialakult-e az úgynevezett T-sejtes védelem. Eddig 60-70 vizsgálatot végeztek, arról azonban nincs információjuk, milyen vakcinával oltották azokat, akiknek a vérmintáját vizsgálják..

A cikk szerint a kérdést az teszi aktuálissá, hogy több országban is tapasztalták a kínai Sinopharm Covid-vakcinával oltott idősebb páciensek egy részénél, hogy nem mutattak ki a koronavírus elleni bevethető antitesteket a tesztek. Müller Cecília országos tiszti főorvos korábban viszont arról beszélt, hogy nincs okuk aggodalomra, mert a szervezet védekezésének egy másik mechanizmusa, a sejtes immunitás ettől még kialakulhatott.

Kásler Miklós május elején arról számolt be, hogy indult egy vizsgálat az oltások védőhatásáról. A miniszter akkor azt mondta, az első eredmények május végére meglesznek. A 24.hu rá is kérdezett ezekre az Emminél, de nem kaptak választ. Korábban a HVG is arról értesült, hogy egyetemi körökben már folynak vizsgálatok a Covid–19 elleni oltások eredményességéről, ám szigorúan zárt ajtók mögött, nyilatkozattételi tilalom alatt.