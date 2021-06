Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8e9e4c2d-0418-4b02-8314-881836b790de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kormánypárti publicista a Hír TV műsorában fejtette ki, milyen kötelezettségei vannak egy pápának.","shortLead":"A kormánypárti publicista a Hír TV műsorában fejtette ki, milyen kötelezettségei vannak egy pápának.","id":"20210608_bayer_zsolt_ferenc_papa_budapest_orban_viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e9e4c2d-0418-4b02-8314-881836b790de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf9c1173-db73-4928-a424-ebd4c4844b8f","keywords":null,"link":"/elet/20210608_bayer_zsolt_ferenc_papa_budapest_orban_viktor","timestamp":"2021. június. 08. 16:56","title":"Bayer Zsolt szerint ha a pápa nem akar Orbánnal találkozni, akkor meg kell kérni, hogy ne jöjjön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3e50976-43b8-4037-9e8a-6f81597b60e7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Laura Thornton nemzetközi hírű jogvédő szerint a tekintélyelvű vezetők a kisebbségek elleni uszítással ügyesen meglovagolják a félelmet, hogy megosszák a társadalmat, ezzel erősítve hatalmukat.","shortLead":"Laura Thornton nemzetközi hírű jogvédő szerint a tekintélyelvű vezetők a kisebbségek elleni uszítással ügyesen...","id":"20210608_Laura_Thornton_Washington_Post_gender","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3e50976-43b8-4037-9e8a-6f81597b60e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dfea6fc-8a59-446f-8940-fd8ca0d78330","keywords":null,"link":"/360/20210608_Laura_Thornton_Washington_Post_gender","timestamp":"2021. június. 08. 07:45","title":"Washington Post: Az autokraták tudatosan használják fegyverként a genderellenességet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f042a095-b02d-4486-9f57-2d856c42d011","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Stephen Kenny szerint a szurkolók reakciója az egész országra rossz fényt vet.","shortLead":"Stephen Kenny szerint a szurkolók reakciója az egész országra rossz fényt vet.","id":"20210609_ir_kapitany_magyarok_kifutyultek_leterdelo_ir_jatekos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f042a095-b02d-4486-9f57-2d856c42d011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f5e4bed-09a9-4b6f-b5b1-73ef8ba0e8a4","keywords":null,"link":"/sport/20210609_ir_kapitany_magyarok_kifutyultek_leterdelo_ir_jatekos","timestamp":"2021. június. 09. 12:11","title":"Érthetetlennek nevezte az ír kapitány, hogy a magyar drukkerek kifütyülték a letérdelő játékosait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba355e3d-ae92-42c6-8451-c5aaeabd61ed","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznek 78 évesen is tökéletesen áll az ikonikus szett. ","shortLead":"A színésznek 78 évesen is tökéletesen áll az ikonikus szett. ","id":"20210608_Indiana_Jones_Harrison_Ford","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba355e3d-ae92-42c6-8451-c5aaeabd61ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7670f4c8-bde5-4918-a85f-9a7d353887da","keywords":null,"link":"/kultura/20210608_Indiana_Jones_Harrison_Ford","timestamp":"2021. június. 08. 15:30","title":"Elindult a forgatás, Indiana Jones-jelmezben fotózták Harrison Fordot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4047d19b-72af-4ea1-a346-c74da65996ce","c_author":"WWF Magyarország","category":"brandcontent","description":"A WWF Magyarország egyik, jelenleg is zajló projektje, a Danube Floodplain célja az árvízkockázat csökkentése az árterületek helyreállításával a Duna és mellékfolyói mentén, ami egyúttal az ökológiai állapotot is javítja, valamint új gazdálkodási lehetőségeknek nyit teret. Ahhoz, hogy megértsük, miért előnyös ez a projekt több ágazat számára is, érdemes megismerni az ökoszisztéma-szolgáltatások keretrendszerét.","shortLead":"A WWF Magyarország egyik, jelenleg is zajló projektje, a Danube Floodplain célja az árvízkockázat csökkentése...","id":"20210524_Arterek_helyreallitasa_a_vizi_okoszisztemak_javulasaert_WWF_Magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4047d19b-72af-4ea1-a346-c74da65996ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e5a3cc-5eb0-4d0b-a573-9fb172d6530b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210524_Arterek_helyreallitasa_a_vizi_okoszisztemak_javulasaert_WWF_Magyarorszag","timestamp":"2021. június. 09. 15:35","title":"Mi a közös a vidrában, a kajakosokban és a növények öntözésében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9cd111e-7591-4bc9-8fcd-f3be8eedb38c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mentességet akarnak a kulcsfontosságú hazai iparágakban működő cégeknek.","shortLead":"Mentességet akarnak a kulcsfontosságú hazai iparágakban működő cégeknek.","id":"20210609_globalis_minimumado_lengyel_magyar_allaspont_kivetelek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9cd111e-7591-4bc9-8fcd-f3be8eedb38c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6f8b3c7-9771-4716-ab8d-a62da9540bee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_globalis_minimumado_lengyel_magyar_allaspont_kivetelek","timestamp":"2021. június. 09. 16:40","title":"Csak feltételekkel mennének bele a lengyelek és a magyarok a globális minimumadóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beef913a-7af3-4710-bd39-eab7df75bd44","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gyorsan tisztázták a terjedő pletykát. ","shortLead":"Gyorsan tisztázták a terjedő pletykát. ","id":"20210609_Nem_igaz_hogy_nem_fizet_a_biztosito_a_veszhelyzet_alatt_lejart_forgalmi_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=beef913a-7af3-4710-bd39-eab7df75bd44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9def0ec5-6889-425a-a4f3-c180c1c47ba6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210609_Nem_igaz_hogy_nem_fizet_a_biztosito_a_veszhelyzet_alatt_lejart_forgalmi_miatt","timestamp":"2021. június. 09. 09:31","title":"Nem igaz, hogy nem fizet a biztosító a veszélyhelyzet alatt lejárt forgalmi miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1be0f6b-6ebb-4c93-84d7-bc3f302f436a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az állami kukaholding által megbízott cég nem tud minden zöldhulladékot elvinni Budaörsről, a helyi hulladékkezelő vállalat pedig képes volna rá, de a jogszabályok miatt nem teheti.","shortLead":"Az állami kukaholding által megbízott cég nem tud minden zöldhulladékot elvinni Budaörsről, a helyi hulladékkezelő...","id":"20210608_budaors_zoldhulladek_kuka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1be0f6b-6ebb-4c93-84d7-bc3f302f436a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94457990-f944-480d-b7fa-68810f0a8d99","keywords":null,"link":"/zhvg/20210608_budaors_zoldhulladek_kuka","timestamp":"2021. június. 08. 19:50","title":"A központosítás mellékhatásaként hetek óta rohad az utcán a budaörsi zöldhulladék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]