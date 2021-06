Az elmúlt szűk egy évben megélénkült az érdeklődés a Vénusz iránt. Tavaly augusztusban az orosz űrügynökség vette célba a bolygót – sőt, kijelentették, hogy a Vénusz egy orosz planéta –, különleges dolgot fedeztek fel a tudósok a légkörében, a NASA és az Európai Űrügynökség (ESA) közös műholdja, a Solar Orbitert pedig adatokat küldött róla a Földre.

A dolog itt még nem csengett le, a NASA ugyanis nemrég bejelentette, hogy két küldetést is indít a Vénusz felé, most pedig az ESA közölte, hogy ők is a bolygóhoz készülnek. A tervek szerint az EnVision nevű orbitert küldenék el a Naprendszer második bolygójához, hogy tanulmányozza a felszínétől a légköréig, hogy a tudósok kideríthessék, miért alakult a Föld és a Vénusz sorsa ennyire másképp.

A tervek szerint a műholdat a következő évtized elején, 2031-ben, 2032-ben vagy 2033-ban indítják majd útnak. A kutatók az EnVisionnal szeeretnének választ kapni arra, hogy miért vált mérgezővé a Vénusz légköre, a bolygó továbbra is aktív-e geológiai szempontból, illetve kiolvasható-e belőle a Föld sorsa, ha az üvegházhatás katasztrofálissá válna.

A műholdon lesz majd egy, a NASA által fejlesztett radar, amely a felszínt fogja feltérképezni, a spektrométer a légkört, míg egy másik eszköz a felszín alatti talajmozgást fogja vizsgálni.

Az indítást követően az EnVision útja 15 hónapon át tart majd.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.