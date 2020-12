Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2608c2fd-336b-4fd3-af74-a5bba2e1b6e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberierőforrás-miniszter szerint megnehezítette az életet a járvány, de a tárcánál számos rendkívül fontos intézkedés született, amelyek könnyítettek rajta.\r

","shortLead":"Az emberierőforrás-miniszter szerint megnehezítette az életet a járvány, de a tárcánál számos rendkívül fontos...","id":"20201227_kasler_miklos_emmi_video_evertekelo_oktatas_egeszsegugy_sport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2608c2fd-336b-4fd3-af74-a5bba2e1b6e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad5b275-3623-4428-a73a-788ea5853db8","keywords":null,"link":"/itthon/20201227_kasler_miklos_emmi_video_evertekelo_oktatas_egeszsegugy_sport","timestamp":"2020. december. 27. 22:09","title":"Kásler az évértékelőjében: Az egészségügyben 70 éves elmaradást kellett behoznunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a0a6e1-e42a-43c0-ae64-f2b27848e4fb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kiürült szombatra az a délkelet-angliai átmeneti kamionparkoló, ahol a héten több ezer kamion torlódott fel, miután Franciaország a gyors terjedésű új koronavírus-változat angliai feltűnése után először megtiltotta, majd negatív koronavírusteszthez kötötte az átkelést. ","shortLead":"Kiürült szombatra az a délkelet-angliai átmeneti kamionparkoló, ahol a héten több ezer kamion torlódott fel, miután...","id":"20201226_Kiurult_a_delangliai_kenyszer_tomegparkolo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13a0a6e1-e42a-43c0-ae64-f2b27848e4fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a42e99a-5f21-4a86-a65a-dbf4e369a40b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201226_Kiurult_a_delangliai_kenyszer_tomegparkolo","timestamp":"2020. december. 26. 21:32","title":"Kiürült a dél-angliai kényszer tömegparkoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"092123be-b054-444f-883a-146ee3c89154","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 400 km/h-nál is gyorsabb hiperautóval eddig kevesebb mint 50 kilométert tettek meg.","shortLead":"A 400 km/h-nál is gyorsabb hiperautóval eddig kevesebb mint 50 kilométert tettek meg.","id":"20201228_uj_gazdara_var_a_szinte_elerhetetlen_mclaren_speedtail_egy_peldanya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=092123be-b054-444f-883a-146ee3c89154&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c8bebf-47a2-4486-9448-ec509d41420b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201228_uj_gazdara_var_a_szinte_elerhetetlen_mclaren_speedtail_egy_peldanya","timestamp":"2020. december. 28. 09:21","title":"Új gazdára vár a szinte elérhetetlen McLaren Speedtail egyik példánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaab811c-7f64-43b3-96aa-b1834099e398","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bill Gates arra figyelmeztet: idén nem csak rossz dolgok történtek. Bár a koronavírus-járvány negatív hatásai a világ minden táján érződtek, de például az pozitív, hogy a kutatók megfeszített munkája révén mostanra kész a vakcina, ami ritkán látott összefogást is eredményezett.","shortLead":"Bill Gates arra figyelmeztet: idén nem csak rossz dolgok történtek. Bár a koronavírus-járvány negatív hatásai a világ...","id":"20201228_bill_gates_koronavirus_2021","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aaab811c-7f64-43b3-96aa-b1834099e398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f8fe973-6386-499f-a78a-c11f2ef4f255","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_bill_gates_koronavirus_2021","timestamp":"2020. december. 28. 08:03","title":"Bill Gates: Volna itt három dolog, ami miatt jobb lesz nekünk 2021-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49ef8e0-5557-4bcb-92dd-790511affb42","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár korábban azt mondta a Xiaomi, hogy ők nem veszik ki a töltőt az újonnan érkező telefon dobozából, úgy tűnik, a Xiaomi Mi 11-hez már nem csomagolnak ilyet.","shortLead":"Bár korábban azt mondta a Xiaomi, hogy ők nem veszik ki a töltőt az újonnan érkező telefon dobozából, úgy tűnik...","id":"20201228_xiaomi_tolto_telefon_xiaomi_mi_11","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e49ef8e0-5557-4bcb-92dd-790511affb42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f41dd0bb-5d25-446b-94c5-e23276785dbe","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_xiaomi_tolto_telefon_xiaomi_mi_11","timestamp":"2020. december. 28. 14:03","title":"A Xiaomi is kihagyja a töltőt az új telefonja dobozából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4dabdbf-0aa1-47b9-b98a-01b46690a615","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy autó kigyulladt a tömeges karambolban, leállították a forgalmat, Érdnél lehet elhagyni az autópályát.","shortLead":"Egy autó kigyulladt a tömeges karambolban, leállították a forgalmat, Érdnél lehet elhagyni az autópályát.","id":"20201228_autopalya_baleset_budaors","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4dabdbf-0aa1-47b9-b98a-01b46690a615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a148c1-ed9d-4341-978d-6960e28ca37a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201228_autopalya_baleset_budaors","timestamp":"2020. december. 28. 13:45","title":"Négy autó ütközött az M1–M7 közös szakaszán Budaörsnél, leterelik a forgalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2094656-75e2-4ee5-998c-e5ae17d4a737","c_author":"MTA","category":"itthon","description":"Hetvennégy közútfejlesztést kezdenek el tervezni. Újabb négy sávos út készül Erdély felé, új hidak épülnek, új folyosó épül az M1 és az M7 között.","shortLead":"Hetvennégy közútfejlesztést kezdenek el tervezni. Újabb négy sávos út készül Erdély felé, új hidak épülnek, új folyosó...","id":"20201227_82_milliardbol_fejleszt_kozutakat_a_kormany_az_M2es_az_orszaghatarig_fog_tartani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2094656-75e2-4ee5-998c-e5ae17d4a737&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c37699-3788-46ac-a384-83555f5144ec","keywords":null,"link":"/itthon/20201227_82_milliardbol_fejleszt_kozutakat_a_kormany_az_M2es_az_orszaghatarig_fog_tartani","timestamp":"2020. december. 27. 10:38","title":"82 milliárdból fejleszt közutakat a kormány, az M2-es az országhatárig fog tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c71b26-2d63-4e7e-8edc-63a5d7206c12","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új koronavírus elleni óvintézkedések közepette mondta el hagyományos Úrangyala imáját szombaton Ferenc pápa, aki a megbocsátás fontosságát sürgette, és a hitükért üldözött keresztényekért imádkozott.","shortLead":"Az új koronavírus elleni óvintézkedések közepette mondta el hagyományos Úrangyala imáját szombaton Ferenc pápa, aki...","id":"20201226_A_megbocsatas_fontossagarol_beszelt_a_papa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0c71b26-2d63-4e7e-8edc-63a5d7206c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e32b27a-e021-43bb-8981-7f1b1f59be6b","keywords":null,"link":"/vilag/20201226_A_megbocsatas_fontossagarol_beszelt_a_papa","timestamp":"2020. december. 26. 21:21","title":"A megbocsátás fontosságáról beszélt a pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]