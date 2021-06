Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bc07335f-b7a0-4451-ad49-430c7208daac","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Amikor új szokásokra, sőt új szemléletmódra vágyunk, hogy az életünk megváltozzon, fontos tudnunk, hogy az agyunk a segítségünkre van – bár néha épp az ellenkezője látszik. A titok e becses szervünk neuroplaszticitásában rejlik.","shortLead":"Amikor új szokásokra, sőt új szemléletmódra vágyunk, hogy az életünk megváltozzon, fontos tudnunk, hogy az agyunk...","id":"20210610_Agyunk_e_tulajdonsagatol_is_fugg_a_boldogsagunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc07335f-b7a0-4451-ad49-430c7208daac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ef5bdd1-4320-47f6-a4ef-b4a018609b63","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210610_Agyunk_e_tulajdonsagatol_is_fugg_a_boldogsagunk","timestamp":"2021. június. 10. 13:15","title":"Agyunk e tulajdonságától is függ a boldogságunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"828a71d4-4f1b-4e52-8691-20da1b983390","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyikük, úgy tűnik, videóra vette, amint a másik betörte az üveget.","shortLead":"Az egyikük, úgy tűnik, videóra vette, amint a másik betörte az üveget.","id":"20210611_operettszinhaz_vitrin_rongalas_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=828a71d4-4f1b-4e52-8691-20da1b983390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d576e6d9-12b4-41e3-8874-70d73086c918","keywords":null,"link":"/itthon/20210611_operettszinhaz_vitrin_rongalas_rendorseg","timestamp":"2021. június. 11. 07:48","title":"Keresik a rongálókat, akik betörték az Operettszínház vitrinjét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"910481bc-c98f-4045-8251-6fa84af0bbdf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Boeing 24 sikeres tesztrepülés után a 25. alkalommal már élesben is kipróbálta, hogyan tudja egy pilóta nélküli repülőgép megtankolni az amerikai légierő egyik vadászrepülőgépét.","shortLead":"A Boeing 24 sikeres tesztrepülés után a 25. alkalommal már élesben is kipróbálta, hogyan tudja egy pilóta nélküli...","id":"20210611_boeing_mq_25_t1_pilota_nelkuli_repulogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=910481bc-c98f-4045-8251-6fa84af0bbdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd98c4f1-5356-426f-87d5-c2e9fc46f915","keywords":null,"link":"/tudomany/20210611_boeing_mq_25_t1_pilota_nelkuli_repulogep","timestamp":"2021. június. 11. 09:33","title":"Történelmet írt a Boeing, újfajta módon tankolták meg az amerikai vadászrepülőgépet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"633433d4-17cc-46d8-871b-63483fc10a46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az indiai variáns mellett a nyájimmunitáshoz mindenkit be kellene oltani Oroszi Beatrix szerint.","shortLead":"Az indiai variáns mellett a nyájimmunitáshoz mindenkit be kellene oltani Oroszi Beatrix szerint.","id":"20210609_oroszi_beatrix_koronavirus_atoltottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=633433d4-17cc-46d8-871b-63483fc10a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9637d29c-4d20-43c9-87fa-29fe7ff62cb3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_oroszi_beatrix_koronavirus_atoltottsag","timestamp":"2021. június. 09. 17:28","title":"Oroszi Beatrix: Nem elegendő a 75 százalékos átoltottság sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1f45a91-7581-46dc-8c43-933e23247f6d","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","shortLead":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","id":"202123_mese_aszabadsagrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1f45a91-7581-46dc-8c43-933e23247f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14acdc3d-53b8-4b45-b105-d266eb67440d","keywords":null,"link":"/itthon/202123_mese_aszabadsagrol","timestamp":"2021. június. 10. 10:23","title":"Hamvay Péter: Mese a szabadságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf22426b-e59b-4286-b66c-203c35f7a666","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a tervek szerint úgy módosítaná a keresőmotor algoritmusát, hogy a rágalmazó weboldalakat eltüntesse a találati listából.","shortLead":"A Google a tervek szerint úgy módosítaná a keresőmotor algoritmusát, hogy a rágalmazó weboldalakat eltüntesse...","id":"20210610_google_kereso_algoritmus_zaklatas_zsarolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf22426b-e59b-4286-b66c-203c35f7a666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd8d1c8-3916-4ec4-8043-fde8bc584622","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_google_kereso_algoritmus_zaklatas_zsarolas","timestamp":"2021. június. 10. 19:03","title":"Sokak megelégedésére változtat a Google a kereső algoritmusán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd3ce2e4-49e9-4a6a-90ed-bd39f5f50b07","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A térképen is látni már például az Ujgur Mártírok útját. ","shortLead":"A térképen is látni már például az Ujgur Mártírok útját. ","id":"20210611_google_maps_uj_utcanevek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd3ce2e4-49e9-4a6a-90ed-bd39f5f50b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7324ba4b-360f-4184-8fb1-7ee12656a609","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210611_google_maps_uj_utcanevek","timestamp":"2021. június. 11. 09:59","title":"Már a Google Térképen is látni a Fudan körüli, Kínát fricskázó utcaneveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66f7880-5341-416b-a02b-583da4a45c7a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A két feloszlatott szervezet több tüntetést is szervezett korábban.","shortLead":"A két feloszlatott szervezet több tüntetést is szervezett korábban.","id":"20210610_alekszej_navalnij_szervezetek_betiltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f66f7880-5341-416b-a02b-583da4a45c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7433ad6f-498d-44d5-958b-7b8a26d67349","keywords":null,"link":"/vilag/20210610_alekszej_navalnij_szervezetek_betiltas","timestamp":"2021. június. 10. 18:28","title":"Szélsőségesnek nyilvánították Navalnij szervezeteit, egy tagjuk sem indulhat választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]