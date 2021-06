Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c126e7c1-7e63-4129-98af-7dd328871e9f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A NER-ben a nőrokonokhoz és az exekhez is dől a pénz. Látható, hogy a belügyminiszter felesége különösen jól tájékozódik a biznisz világában. Mészáros Lőrinc új párjának új cége is hasít.\r

\r

","shortLead":"A NER-ben a nőrokonokhoz és az exekhez is dől a pénz. Látható, hogy a belügyminiszter felesége különösen jól...","id":"202123_gyulik_ahozomany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c126e7c1-7e63-4129-98af-7dd328871e9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c23516a1-224f-4411-92c4-903ed90f13fc","keywords":null,"link":"/360/202123_gyulik_ahozomany","timestamp":"2021. június. 10. 11:00","title":"Milliárdos üzletet kötött a rendőrség egyik nagy beszállítójával Pintér Sándor felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65c34d5b-172f-40a5-9772-58bf0e3eb615","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kancellár mindössze a harmadik országvezető, akit vendégül lát az amerikai elnök.","shortLead":"A német kancellár mindössze a harmadik országvezető, akit vendégül lát az amerikai elnök.","id":"20210611_Joe_Biden_Angela_Merkel_Washington","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65c34d5b-172f-40a5-9772-58bf0e3eb615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00c78a9a-579d-4895-808c-a46b4fc4f985","keywords":null,"link":"/vilag/20210611_Joe_Biden_Angela_Merkel_Washington","timestamp":"2021. június. 11. 16:10","title":"Joe Biden júliusban fogadja Angela Merkelt Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cd96ab-4052-4ad9-8205-e79dbb09e45b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte a dél-koreai popzene akkora veszélyt hordoz, hogy attól Észak-Korea „összeomolhat, mint egy dohos fal”.","shortLead":"Szerinte a dél-koreai popzene akkora veszélyt hordoz, hogy attól Észak-Korea „összeomolhat, mint egy dohos fal”.","id":"20210611_Kim_Dzsong_Un_szerint_a_Kpop_olyan_mint_a_rak_ami_elpusztithatja_az_orszagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71cd96ab-4052-4ad9-8205-e79dbb09e45b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346fc8a5-fa86-4d9a-900a-af4370910da8","keywords":null,"link":"/elet/20210611_Kim_Dzsong_Un_szerint_a_Kpop_olyan_mint_a_rak_ami_elpusztithatja_az_orszagot","timestamp":"2021. június. 11. 09:06","title":"Kim Dzsong Un szerint a K-pop olyan, mint a rák, ami elpusztíthatja az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a16937-31cf-4483-9433-ebb0e817f2b9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya is vállalta, hogy beszáll Kezdő tizenegy elnevezésű Eb-s játékunkba, és végigtippeli a torna meccseit. Szerinte Portugáliát legyőzzük, csoportmásodikként jutunk tovább, és még Angliát is sikerül kiejtenünk. ","shortLead":"Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya is vállalta, hogy beszáll Kezdő tizenegy elnevezésű...","id":"20210610_Marco_Rossi_tipp_kezdo_tizenegy_Eb_euro2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4a16937-31cf-4483-9433-ebb0e817f2b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c3fd8f-93de-4d7b-b497-fa85b7c227ef","keywords":null,"link":"/sport/20210610_Marco_Rossi_tipp_kezdo_tizenegy_Eb_euro2020","timestamp":"2021. június. 10. 16:05","title":"Marco Rossi a hvg.hu Kezdő tizenegyében: a franciák nyerik az Eb-t, Magyarország a negyeddöntőig jut el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1f16372-c285-4830-9e9e-dfbfaf3c5f66","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lovardák több mint fele 10-15 százalékkal emelte az árait tavalyhoz képest.","shortLead":"A lovardák több mint fele 10-15 százalékkal emelte az árait tavalyhoz képest.","id":"20210611_lovastabor_taborozas_vakacio_gyerekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1f16372-c285-4830-9e9e-dfbfaf3c5f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec26297a-2e4d-48e0-8bf3-403e569a44cd","keywords":null,"link":"/elet/20210611_lovastabor_taborozas_vakacio_gyerekek","timestamp":"2021. június. 11. 12:02","title":"25, de 150 ezerért is indítanak idén lovastábort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4504f171-5644-42a1-b92d-a8d4b0fa9ca5","c_author":"Németh András","category":"tudomany","description":"Fél évig tartó tesztidőszak után már élesben működik az ország első ipari 5G-magánhálózata a Foxconn komáromi gyárában. A Vodafone-nal és az Ericssonnal együttműködő gyárban jelenleg a PC-tesztelés folyik az 5G-s hálózaton, ám ez csak a kezdőlépés: a hamarosan érkező, 5G-re optimalizált hardverek és szoftverek jóval hatékonyabbá, gyorsabbá és biztonságosabbá tehetik a gyártási folyamatokat.","shortLead":"Fél évig tartó tesztidőszak után már élesben működik az ország első ipari 5G-magánhálózata a Foxconn komáromi gyárában...","id":"20210610_5g_maganhalozat_mobilkommunikacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4504f171-5644-42a1-b92d-a8d4b0fa9ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4548b0f0-f22e-4f4e-96af-4cf1f4b31a32","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_5g_maganhalozat_mobilkommunikacio","timestamp":"2021. június. 10. 18:33","title":"Működik Magyarország első ipari 5G-magánhálózata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"794f5c0e-d265-42f1-9746-6c453a6921e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintegy 780 GB-nyi adatot loptak el ismeretlenek az Electronic Arts szervereiről, és már el is kezdték árulni az adatcsomagot. A cég szerint a felhasználói adatok nem jutottak ki.","shortLead":"Mintegy 780 GB-nyi adatot loptak el ismeretlenek az Electronic Arts szervereiről, és már el is kezdték árulni...","id":"20210611_hackertamadas_electronic_arts_fifa_2021_kibertamadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=794f5c0e-d265-42f1-9746-6c453a6921e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08919b47-0cc7-4ca6-8dfa-6203685a0231","keywords":null,"link":"/tudomany/20210611_hackertamadas_electronic_arts_fifa_2021_kibertamadas","timestamp":"2021. június. 11. 08:33","title":"Hackerek törték fel az Electronic Arts rendszerét, már árulják a FIFA 2021 forráskódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66f7880-5341-416b-a02b-583da4a45c7a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A két feloszlatott szervezet több tüntetést is szervezett korábban.","shortLead":"A két feloszlatott szervezet több tüntetést is szervezett korábban.","id":"20210610_alekszej_navalnij_szervezetek_betiltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f66f7880-5341-416b-a02b-583da4a45c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7433ad6f-498d-44d5-958b-7b8a26d67349","keywords":null,"link":"/vilag/20210610_alekszej_navalnij_szervezetek_betiltas","timestamp":"2021. június. 10. 18:28","title":"Szélsőségesnek nyilvánították Navalnij szervezeteit, egy tagjuk sem indulhat választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]