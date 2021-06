Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint magát is meg akarta ölni a férfi, akinek csak pár napja jött haza a felesége Németországból.","shortLead":"A gyanú szerint magát is meg akarta ölni a férfi, akinek csak pár napja jött haza a felesége Németországból.","id":"20210614_piliscsaba_pferencne_gyilkossagi_kiserlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a07197aa-3adc-49cb-aa9d-e85f023d5f6b","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_piliscsaba_pferencne_gyilkossagi_kiserlet","timestamp":"2021. június. 14. 07:39","title":"Disznósokkolóval és késsel támadt a feleségére egy piliscsabai vállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A párost, egy férfit és egy nőt szombat este fogták el az VI. kerületben. A gyanú szerint februárban megöltek egy embert a kanadai Hamiltonban, a barátnőjét pedig több lövéssel életveszélyesen megsebesítették.","shortLead":"A párost, egy férfit és egy nőt szombat este fogták el az VI. kerületben. A gyanú szerint februárban megöltek...","id":"20210614_budapest_kanada_gyilkossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d987ae2-7b9d-4844-a1c4-bfe2fd72ba31","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_budapest_kanada_gyilkossag","timestamp":"2021. június. 14. 05:58","title":"Budapesten bujkált két kanadai gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3aa6e44-1555-43d8-a8ed-45934a963595","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az automatizálás az élet sok területén jár pozitív következményekkel. De ahogy elragadott minket a vágy és a mohóság, hogy a világ minél több problémáját automatizáljuk, a régi problémáinkat újakra cseréltük. Részlet Hannah Fry Emberek és gépek című könyvéből.","shortLead":"Az automatizálás az élet sok területén jár pozitív következményekkel. De ahogy elragadott minket a vágy és a mohóság...","id":"20210613_Tokeletes_algoritmus_nincs_Hannah_Fry","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3aa6e44-1555-43d8-a8ed-45934a963595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb92b624-fc95-416b-8da4-cc2a704826e6","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210613_Tokeletes_algoritmus_nincs_Hannah_Fry","timestamp":"2021. június. 13. 19:15","title":"Tökéletes algoritmus nincs. De a rettegés mellett van más út is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Telitalálatos szelvény nem volt. ","shortLead":"Telitalálatos szelvény nem volt. ","id":"20210613_Hatos_lotto_nyeroszamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"421d7e97-61e5-4ea8-8a91-5325eab7ab7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210613_Hatos_lotto_nyeroszamok","timestamp":"2021. június. 13. 19:04","title":"Ötvennél is több öttalálatos volt a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a41e79-cbac-47e8-8056-ebfac3a47432","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nyíregyházi sportcsarnokba tört be, ahol hatalmas pusztítást végzett a 21 éves férfi.","shortLead":"Egy nyíregyházi sportcsarnokba tört be, ahol hatalmas pusztítást végzett a 21 éves férfi.","id":"20210614_nyiregyhaza_reszeg_ferfi_rongalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70a41e79-cbac-47e8-8056-ebfac3a47432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a927f0d-5866-4b7a-8ce5-93eb96428cd2","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_nyiregyhaza_reszeg_ferfi_rongalas","timestamp":"2021. június. 14. 08:36","title":"Milliós kárt okozott a részeg férfi, de nem emlékezett rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27616659-168c-4f49-9a23-1e8a84980052","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kjaer kezdte meg csapattársa újraélesztését, és ő kérte a játékosokat, hogy állják körbe a földön fekvő középpályást.","shortLead":"Kjaer kezdte meg csapattársa újraélesztését, és ő kérte a játékosokat, hogy állják körbe a földön fekvő középpályást.","id":"20210613_A_danok_csapatkapitanya_menthette_meg_Christian_Eriksen_eletet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27616659-168c-4f49-9a23-1e8a84980052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8825c5f-fbc2-40f9-b7ed-e384b71f5d30","keywords":null,"link":"/sport/20210613_A_danok_csapatkapitanya_menthette_meg_Christian_Eriksen_eletet","timestamp":"2021. június. 13. 09:18","title":"A dánok csapatkapitánya menthette meg Christian Eriksen életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab040f5f-2220-4221-bb34-280b1981f1f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Olyan vallási szektát vezetett, amely a poligámiát gyakorolta.","shortLead":"Olyan vallási szektát vezetett, amely a poligámiát gyakorolta.","id":"20210614_38_felesege_89_gyereke_es_36_unokaja_volt_a_ferfinak_aki_a_vilag_legnagyobb_csaladosakent_halt_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab040f5f-2220-4221-bb34-280b1981f1f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3eb1bb1-2741-4156-9ff1-a176d0824c9d","keywords":null,"link":"/elet/20210614_38_felesege_89_gyereke_es_36_unokaja_volt_a_ferfinak_aki_a_vilag_legnagyobb_csaladosakent_halt_meg","timestamp":"2021. június. 14. 09:42","title":"38 felesége, 89 gyereke és 36 unokája volt a férfinak, aki a világ legnagyobb családosaként halt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e9cb6e5-d5b6-446b-9e8d-95759ff98ed6","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A Kádár-korszakban szokatlan állampolgári engedetlenkedők mögé állt a már haldokló világhíres filozófus, Lukács György, s evvel komolyan hozzájárult ahhoz, hogy két éhségsztrájkoló kivívta rendőri felügyeletük megszüntetését. A Dalos Györggyel és Haraszti Miklóssal 1971-ben történtek hátterét a cikkben két, most először publikált forrásértékű dokumentum segít megvilágítani.","shortLead":"A Kádár-korszakban szokatlan állampolgári engedetlenkedők mögé állt a már haldokló világhíres filozófus, Lukács György...","id":"202123__lukacs_gyorgy__vegjatszma__adalosharasztiugy__szoerovel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e9cb6e5-d5b6-446b-9e8d-95759ff98ed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"145af55e-b1d9-4c21-bac5-a9cfc7c8f235","keywords":null,"link":"/360/202123__lukacs_gyorgy__vegjatszma__adalosharasztiugy__szoerovel","timestamp":"2021. június. 13. 16:00","title":"Nem tetszett Kádárnak, hogy Lukács György lerákosizta, de végül megfontolta a bírálatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]