[{"available":true,"c_guid":"2669ceea-ac1c-4b83-a89e-1592cfe1f02d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Környezetkárosítással vádolták meg a gitáripart ausztrál kutatók, és nem is alaptalanul. ","shortLead":"Környezetkárosítással vádolták meg a gitáripart ausztrál kutatók, és nem is alaptalanul. ","id":"202124_fenntarthato_gitargyartas_fureszmelodiak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2669ceea-ac1c-4b83-a89e-1592cfe1f02d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e800215d-aa83-4969-977f-f982306696b5","keywords":null,"link":"/360/202124_fenntarthato_gitargyartas_fureszmelodiak","timestamp":"2021. június. 17. 18:00","title":"Szépen szól, de elég zöld-e? Ez most a kérdés a gitároknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6b00253-47fe-467f-9e20-2d0083b870bc","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az egész ország rosszul jár az LMBT+-jogok szűkítésével, akkor is, ha nem az érzelmeket és a jogi kérdéseket nézzük, hanem szigorúan csakis a gazdasági hatásokat. Ahogy százötven éve a nők, fél évszázaddal ezelőtt pedig nyugaton a feketék diszkriminációja kapcsán, úgy vezetik le most közgazdászok: a teljes nemzetgazdaság bukik azon, ha néhány csoportot kiközösítünk.","shortLead":"Az egész ország rosszul jár az LMBT+-jogok szűkítésével, akkor is, ha nem az érzelmeket és a jogi kérdéseket nézzük...","id":"20210617_homofob_gazdasag_novekedes_diszkriminacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6b00253-47fe-467f-9e20-2d0083b870bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e749812-e6f8-4484-ab91-acae6d711ba3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210617_homofob_gazdasag_novekedes_diszkriminacio","timestamp":"2021. június. 17. 11:27","title":"Óriásit nőhet a gazdaság teljesítménye, ha a kormány nem homofób","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0fb0c41-70d8-4581-870b-8f08ba1b572b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Menekülne egy Zoom-értekezletről, de nem tudja, hogyan tegye? Az alábbi ingyenes webalkalmazás különféle háttérzajok előcsalogatásával segít a szabadulásban.","shortLead":"Menekülne egy Zoom-értekezletről, de nem tudja, hogyan tegye? Az alábbi ingyenes webalkalmazás különféle háttérzajok...","id":"20210618_zoom_escaper_hatterhangok_zoom_ertkezletekhez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0fb0c41-70d8-4581-870b-8f08ba1b572b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f48a35a2-affd-434a-8171-a30c3ba5c056","keywords":null,"link":"/tudomany/20210618_zoom_escaper_hatterhangok_zoom_ertkezletekhez","timestamp":"2021. június. 18. 12:03","title":"Unja a Zoom-értekezletet? Így szabadulhat gyorsan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c0f9850-126e-4ea9-9dd3-35342d96bc4e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Dzsungeltúrában Dwayne Johnson, a Szikla és Emily Blunt próbál eljutni az elátkozott dzsungel mélyére. Itt a szinkronizált előzetes.","shortLead":"A Dzsungeltúrában Dwayne Johnson, a Szikla és Emily Blunt próbál eljutni az elátkozott dzsungel mélyére. Itt...","id":"20210617_Minden_amit_latunk_meg_akar_olni__Jon_a_Disney_uj_Indiana_Jonesutanerzese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c0f9850-126e-4ea9-9dd3-35342d96bc4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8135af38-97b0-449a-b11e-3c577e6ba499","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_Minden_amit_latunk_meg_akar_olni__Jon_a_Disney_uj_Indiana_Jonesutanerzese","timestamp":"2021. június. 17. 11:35","title":"„Minden, amit látunk, meg akar ölni” – Jön a Disney új Indiana Jones-utánérzése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"641c93b7-ee4b-414d-9489-edfb46e73566","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az amerikai jegybank szerepét betöltő szervezet vezetői szerint 2023-ra várható kamatemelés.","shortLead":"Az amerikai jegybank szerepét betöltő szervezet vezetői szerint 2023-ra várható kamatemelés.","id":"20210617_Meglepte_a_vilagot_a_Fed_esnek_a_reszvenyarak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=641c93b7-ee4b-414d-9489-edfb46e73566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a6ae5ba-a08b-4d14-bbd8-3b00ad627550","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210617_Meglepte_a_vilagot_a_Fed_esnek_a_reszvenyarak","timestamp":"2021. június. 17. 12:56","title":"Meglepte a világot a Fed, esnek a részvényárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook több olyan eszközt is ad a csoportadminisztrátorok kezébe, ami segíthet visszafogni a sértegető, bántó hozzászólásokat, bejegyzéseket.","shortLead":"A Facebook több olyan eszközt is ad a csoportadminisztrátorok kezébe, ami segíthet visszafogni a sértegető, bántó...","id":"20210616_facebook_csoport_uj_funkcio_beszelgetes_sertegetes_zaklatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70a62473-d2ae-4ae2-9f19-5adfffc54110","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_facebook_csoport_uj_funkcio_beszelgetes_sertegetes_zaklatas","timestamp":"2021. június. 16. 19:03","title":"Új funkciók jönnek a Facebookra, a csoportokban lesznek majd nagyon hasznosak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31927f75-6cb7-435e-993d-3526e3f65e7e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Európa immár nem tekinthető a demokrácia jelképének, mert legalább két tagja, Magyarország és Lengyelország, (felkészül: Szlovénia), amely megkérdőjelezi a jogállamiságot, talán már fel is számolta - mondta Jan Werner Müller neves politológus a konzervatív Die Weltnek adott interjúban. ","shortLead":"Európa immár nem tekinthető a demokrácia jelképének, mert legalább két tagja, Magyarország és Lengyelország...","id":"20210617_Princetoni_professzor_Magyarorszag_felszamolta_a_demokraciat_de_nem_fasiszta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31927f75-6cb7-435e-993d-3526e3f65e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d53bcec-f5d0-448d-a555-cb8f7b671b86","keywords":null,"link":"/360/20210617_Princetoni_professzor_Magyarorszag_felszamolta_a_demokraciat_de_nem_fasiszta","timestamp":"2021. június. 17. 07:25","title":"Princetoni professzor: Magyarország felszámolta a demokráciát, de nem fasiszta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22e91dfe-e585-45ef-a872-0b08433d935a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő azután került Németországba, hogy nem írta alá az új egészségügyi jogviszony alapján készült munkaszerződését.","shortLead":"A nő azután került Németországba, hogy nem írta alá az új egészségügyi jogviszony alapján készült munkaszerződését.","id":"20210617_nemetorszag_apolono_egeszsegugy_jogviszony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22e91dfe-e585-45ef-a872-0b08433d935a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f839c2ef-eda5-400b-abb2-99f4cad26ec9","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_nemetorszag_apolono_egeszsegugy_jogviszony","timestamp":"2021. június. 17. 20:22","title":"Egy Németországban dolgozó magyar ápolónő szerint odaát több időt jut a betegre és nincs eszközhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]