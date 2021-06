Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b3aeffe7-9086-4c02-bbc2-c2132dad790d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gulyás Gergely június 15-re ígérte, de csak 30-án vezetik be. Pedig a fejlesztés állítólag már kész.","shortLead":"Gulyás Gergely június 15-re ígérte, de csak 30-án vezetik be. Pedig a fejlesztés állítólag már kész.","id":"20210618_digitalis_vedettsegi_igazolvany_atadas_csuszik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3aeffe7-9086-4c02-bbc2-c2132dad790d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adddd906-a69d-4250-8a02-a5ab65f7a864","keywords":null,"link":"/tudomany/20210618_digitalis_vedettsegi_igazolvany_atadas_csuszik","timestamp":"2021. június. 18. 19:50","title":"Késésben van az uniós vakcinaútlevéllel a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4ef7f38-9b8d-4177-8f8c-c49de5c71aaf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dózsa György úti baleset érintettje szerint a börtönben az ő szintjén gyilkosok vannak, miközben ő egy gondatlan baleset miatt áll a bíróság előtt.","shortLead":"A Dózsa György úti baleset érintettje szerint a börtönben az ő szintjén gyilkosok vannak, miközben ő egy gondatlan...","id":"20210618_m_richard_targyalas_dozsa_gyorgy_uti_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4ef7f38-9b8d-4177-8f8c-c49de5c71aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ad1190-df5e-49dd-a980-8c102973255a","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_m_richard_targyalas_dozsa_gyorgy_uti_baleset","timestamp":"2021. június. 18. 16:35","title":"M. Richárd szerint a médiának is köszönhető, hogy \"túl van lihegve\" az ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ecd7ca8-b83f-4895-9bb2-6c2ad1b90f21","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Többek között gyerekek szexuális kizsákmányolásával vádolják a Pornhub üzemeltetőjét.","shortLead":"Többek között gyerekek szexuális kizsákmányolásával vádolják a Pornhub üzemeltetőjét.","id":"20210618_Nok_pereltek_be_a_legismertebb_pornooldalt_az_eroszakos_videok_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ecd7ca8-b83f-4895-9bb2-6c2ad1b90f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed2e8ab7-050a-4a84-80f4-2182a9b83559","keywords":null,"link":"/kkv/20210618_Nok_pereltek_be_a_legismertebb_pornooldalt_az_eroszakos_videok_miatt","timestamp":"2021. június. 18. 18:29","title":"Nők perelték be a legismertebb pornóoldalt az erőszakos videók miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41c57cb4-1194-4791-91cd-d75d1e959a55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így tiltakoznának a nemrég elfogadott, melegellenes törvénycsomag ellen.","shortLead":"Így tiltakoznának a nemrég elfogadott, melegellenes törvénycsomag ellen.","id":"20210618_Szivarvany_muncheni_stadion_magyar_valogatott_Europabajnoksag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41c57cb4-1194-4791-91cd-d75d1e959a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc91e37-0a34-413e-b6aa-e929a0164012","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_Szivarvany_muncheni_stadion_magyar_valogatott_Europabajnoksag","timestamp":"2021. június. 18. 13:37","title":"Petíció indult, hogy legyen szivárványszínű a müncheni stadion a magyar válogatott Eb-meccsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69975134-bccd-4da4-a13c-0f1e304e6c9f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség lezárta az érintett területet, így a tűzszerészek megkezdhették a munkát a Lánchídnál talált feltételezett robbanótestnél.","shortLead":"A rendőrség lezárta az érintett területet, így a tűzszerészek megkezdhették a munkát a Lánchídnál talált feltételezett...","id":"20210620_Ez_a_latvany_fogadja_vasarnap_delelott_a_Lanchidnal_az_arra_jarokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69975134-bccd-4da4-a13c-0f1e304e6c9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"442f4c18-30d5-4717-a006-6a1eedfb932d","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_Ez_a_latvany_fogadja_vasarnap_delelott_a_Lanchidnal_az_arra_jarokat","timestamp":"2021. június. 20. 11:15","title":"Ez a látvány fogadja vasárnap délelőtt a Lánchídnál az arra járókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Mindenki örül, de az ügynek még nincs vége.","shortLead":"Mindenki örül, de az ügynek még nincs vége.","id":"20210618_Bizottsag_AstraZeneca_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85970977-231e-4061-8b88-d578d7962e2f","keywords":null,"link":"/eurologus/20210618_Bizottsag_AstraZeneca_itelet","timestamp":"2021. június. 18. 15:45","title":"Az AstraZeneca és az Európai Bizottság is úgy érzi, győzött a késedelmes vakcinaszállítás miatt indított perben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"899e4dcd-bfb8-427b-8a7c-6a8b87006f3c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az embereknek szükségük van egy gazemberre - csakúgy, mint a DC-képregényvilág főgonoszának, Jokernek, ugyanez a mottója a klasszikus Disney-rajzfilmek rettegett karakterének, Szörnyellának is, akinek eredettörténetét 200 millió dollárból filmesítette meg a szórakoztatóipari óriás.","shortLead":"Az embereknek szükségük van egy gazemberre - csakúgy, mint a DC-képregényvilág főgonoszának, Jokernek, ugyanez...","id":"202124_film__igeretes_fiatal_lany_szornyella","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=899e4dcd-bfb8-427b-8a7c-6a8b87006f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25c445ac-fe71-462e-a4f6-1af2158a904a","keywords":null,"link":"/360/202124_film__igeretes_fiatal_lany_szornyella","timestamp":"2021. június. 20. 08:30","title":"Egy ígéretes fiatal lány, aki talpig kutyabőrbe öltözött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8984f56a-16dd-4997-a1b7-5dba2422fd9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez a kedvenc helye a világon – magyarázta a színésznő az elképedt műsorvezetőnek.","shortLead":"Ez a kedvenc helye a világon – magyarázta a színésznő az elképedt műsorvezetőnek.","id":"20210618_helen_mirren_jimmy_fallon_furdokad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8984f56a-16dd-4997-a1b7-5dba2422fd9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c43556f-f3dc-49e0-ad9f-7ad30fc2f3f1","keywords":null,"link":"/elet/20210618_helen_mirren_jimmy_fallon_furdokad","timestamp":"2021. június. 18. 19:16","title":"Helen Mirren saját kádjából adott interjút egy talkshow-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]