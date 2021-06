Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ee306140-48cd-47af-807f-2860320efa64","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vendégek csak a biztonsági őrökkel találkozhatnak - néhány találkozás több volt, mint kellemetlen.","shortLead":"A vendégek csak a biztonsági őrökkel találkozhatnak - néhány találkozás több volt, mint kellemetlen.","id":"20210627_BBC_noi_vendegeket_zaklattak_brit_karantenszallodakban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee306140-48cd-47af-807f-2860320efa64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48bb144e-2a9f-4cd8-aa33-ac75ef12f137","keywords":null,"link":"/elet/20210627_BBC_noi_vendegeket_zaklattak_brit_karantenszallodakban","timestamp":"2021. június. 27. 13:30","title":"BBC: női vendégeket zaklattak brit karanténszállodákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fd5fff3-ee46-445a-8947-1a3c7adabcd8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedesnek akadt némi megjegyzése a riválisa által elért új Nordschleife rekord miatt.","shortLead":"A Mercedesnek akadt némi megjegyzése a riválisa által elért új Nordschleife rekord miatt.","id":"20210628_a_Mercedes_gratulalt_es_gyorsan_oda_is_szurt_a_porschenak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fd5fff3-ee46-445a-8947-1a3c7adabcd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c11ffa-5005-41a6-bf51-a7586e69a71b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210628_a_Mercedes_gratulalt_es_gyorsan_oda_is_szurt_a_porschenak","timestamp":"2021. június. 28. 09:21","title":"A Mercedes gratulált és gyorsan oda is szúrt a Porschénak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d6c7de-421c-4f3f-a0ed-e9dae59bf37a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség kora délután elfogta a feltételezett elkövetőt. ","shortLead":"A rendőrség kora délután elfogta a feltételezett elkövetőt. ","id":"20210628_keses_tamadas_nemetorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3d6c7de-421c-4f3f-a0ed-e9dae59bf37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f1a0d1-74f0-4ea9-89db-5ae700e5b093","keywords":null,"link":"/vilag/20210628_keses_tamadas_nemetorszag","timestamp":"2021. június. 28. 13:01","title":"Újabb késes támadás történt Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ellentmondásosan alakultak a magyarok fizetési szokásai a pandémia idején. A jegybank elemzése szerint rendkívül megnőtt a nagy címletű bankjegyek iránti kereslet.","shortLead":"Ellentmondásosan alakultak a magyarok fizetési szokásai a pandémia idején. A jegybank elemzése szerint rendkívül...","id":"202125_fizetesi_szokasok_jarvany_elott_es_utan__akeszpenz_orok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b8b00c-dd56-4eda-8ed1-2eb6763ed742","keywords":null,"link":"/360/202125_fizetesi_szokasok_jarvany_elott_es_utan__akeszpenz_orok","timestamp":"2021. június. 28. 15:00","title":"Hordták haza a készpénzt a magyarok a járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f3eca0-b179-4184-83c1-2ea15d1e27f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Főkert a Facebookon üzente meg, hogy tudnak feladatot adni annak, aki tenni szeretne, de kérik, „soha ne vágjanak bele szaktudás vagy szakmai egyeztetés nélkül egy közterületen található zöldfelület fenntartásába”. ","shortLead":"A Főkert a Facebookon üzente meg, hogy tudnak feladatot adni annak, aki tenni szeretne, de kérik, „soha ne vágjanak...","id":"20210629_fidelitas_mehlegelo_fatorzs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31f3eca0-b179-4184-83c1-2ea15d1e27f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec04934a-8989-4d3a-989d-7f1358129a00","keywords":null,"link":"/elet/20210629_fidelitas_mehlegelo_fatorzs","timestamp":"2021. június. 29. 07:25","title":"A fidelitasosok a fa törzsébe is belevágtak a kaszájukkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"571ceb7e-9961-4269-a4d3-6c87e7fb0267","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szélsőjobboldali párt vezetője Mark Ruttét bírálta, miután a holland miniszterelnök arról beszélt, hogy a melegellenes törvény miatt Magyarországnak már nincs helye az Európai Unióban.","shortLead":"A szélsőjobboldali párt vezetője Mark Ruttét bírálta, miután a holland miniszterelnök arról beszélt...","id":"20210628_wilders_rutte_melegellenes_torveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=571ceb7e-9961-4269-a4d3-6c87e7fb0267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43418bbe-933f-4276-b33a-a37949642a98","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_wilders_rutte_melegellenes_torveny","timestamp":"2021. június. 28. 12:52","title":"Wilders: A holland kormányfő utálja Magyarországot, és Orbán Viktort is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15daf4a6-95bc-440a-b7f3-f60b4b6f5798","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az UEFA tájékoztatta az MLSZ-t is, hogy be lehet vinni a stadionba szivárványos zászlókat. ","shortLead":"Az UEFA tájékoztatta az MLSZ-t is, hogy be lehet vinni a stadionba szivárványos zászlókat. ","id":"20210627_Az_UEFA_cafolja_hogy_kitiltottak_volna_a_szivarvanyos_zaszlokat_a_szurkoloi_zonabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15daf4a6-95bc-440a-b7f3-f60b4b6f5798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd7f8ab7-e2af-4abd-8553-298bb5fd473e","keywords":null,"link":"/itthon/20210627_Az_UEFA_cafolja_hogy_kitiltottak_volna_a_szivarvanyos_zaszlokat_a_szurkoloi_zonabol","timestamp":"2021. június. 27. 19:42","title":"Az UEFA cáfolja, hogy kitiltotta volna a szivárványos zászlókat a holland-cseh meccsről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210627_windows_11_delta_varians_oltasok_wd_adattorles_hubble_sotet_anyag_mcafee_halala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd4a005f-8ca0-4876-b079-a8d5fb7782bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210627_windows_11_delta_varians_oltasok_wd_adattorles_hubble_sotet_anyag_mcafee_halala","timestamp":"2021. június. 27. 12:00","title":"Ez történt: Teljes erejével megérkezett a koronavírus delta variánsa – és a Windows 11","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]