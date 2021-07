Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a2fde254-5d03-4119-8b2e-b8b6d3900d6b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az évek óta tartó nagyon laza fiskális és monetáris politika oda vezethet, hogy egy adósságválsággal megspékelt stagfláció jön létre – jósolja Nouriel Roubini, aki már 2008-ban is előre látta a globális pénzügyi válságot.","shortLead":"Az évek óta tartó nagyon laza fiskális és monetáris politika oda vezethet, hogy egy adósságválsággal megspékelt...","id":"20210702_Oriasi_bajra_figyelmeztet_Roubini_ehhez_kepest_semmiseg_volt_a_2008as_valsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2fde254-5d03-4119-8b2e-b8b6d3900d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdbf5a26-9251-4176-a4aa-fb67c8c485d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_Oriasi_bajra_figyelmeztet_Roubini_ehhez_kepest_semmiseg_volt_a_2008as_valsag","timestamp":"2021. július. 02. 13:39","title":"Óriási bajra figyelmeztet Roubini, amihez képest szinte semmiség volt a 2008-as válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f575560-f124-4c06-aacf-4179ce8e692e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A volt SZDSZ-es gazdasági miniszter gründolta új zrt. a vidéki nagyvárosokra koncentrál, többek közt rendelőket és kórházakat nyit majd.","shortLead":"A volt SZDSZ-es gazdasági miniszter gründolta új zrt. a vidéki nagyvárosokra koncentrál, többek közt rendelőket és...","id":"202126_elso_maganegegeszsegugyi_halozat_videken_erositenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f575560-f124-4c06-aacf-4179ce8e692e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64a8c1a-ebb3-4899-9176-6cb4e240af02","keywords":null,"link":"/360/202126_elso_maganegegeszsegugyi_halozat_videken_erositenek","timestamp":"2021. július. 02. 14:00","title":"Tovább nyomul Kóka János a magánegészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b00a97c-6501-4bc4-ab9f-d654d1cf86f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Virgin Galactic 70 éves tulajdonosa is rajta lesz a július 11-én startoló VSS Unity űrrepülő fedélzetén. Ezzel kilenc nappal előzheti be a hasonló akcióra vállalkozó Jeff Bezost.","shortLead":"A Virgin Galactic 70 éves tulajdonosa is rajta lesz a július 11-én startoló VSS Unity űrrepülő fedélzetén. Ezzel kilenc...","id":"20210702_richard_branson_virgin_galactic_jeff_bezos_urutazas_new_shephard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b00a97c-6501-4bc4-ab9f-d654d1cf86f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91595058-c81a-42bd-b253-0282229a10b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_richard_branson_virgin_galactic_jeff_bezos_urutazas_new_shephard","timestamp":"2021. július. 02. 08:40","title":"Richard Branson kilenc nappal Jeff Bezos előtt tervez űrutazást, ő lehet az első milliárdos, aki az űrbe jut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházi ápolásra 116 koronavírusos beteg szorul, közülük 20-at lélegeztetnek géppel.","shortLead":"Kórházi ápolásra 116 koronavírusos beteg szorul, közülük 20-at lélegeztetnek géppel.","id":"20210701_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae49a1b5-41a3-43f0-a3d5-e64582cb5a1a","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. július. 01. 08:58","title":"Először nincs halálos áldozata a járványnak szeptember eleje óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Pénzügyminisztérium államtitkára Karácsony Gergelyről is mondott ezt-azt. A főpolgármester szerinte csak „kesztyűbáb”.","shortLead":"A Pénzügyminisztérium államtitkára Karácsony Gergelyről is mondott ezt-azt. A főpolgármester szerinte csak „kesztyűbáb”.","id":"20210702_tallai_andras_ado_adozas_gyurcsany_ferenc_karacsony_gergely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93eb838e-926b-4653-a89c-d6e09247cddc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_tallai_andras_ado_adozas_gyurcsany_ferenc_karacsony_gergely","timestamp":"2021. július. 02. 10:21","title":"Tállai szerint Gyurcsányék adóterrorra készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ac21315-efaf-4021-9295-6d0c4cb1e927","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A társelnök szerint a felelősség a tó kizárólagos tulajdonosaként az államé, mivel előrelátható lett volna, hogy baj lesz.","shortLead":"A társelnök szerint a felelősség a tó kizárólagos tulajdonosaként az államé, mivel előrelátható lett volna, hogy baj...","id":"20210701_lmp_feljelentes_velencei_to","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ac21315-efaf-4021-9295-6d0c4cb1e927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e528e1-25d9-4b55-a042-a305dfddb6d1","keywords":null,"link":"/zhvg/20210701_lmp_feljelentes_velencei_to","timestamp":"2021. július. 01. 18:55","title":"Az LMP-s Schmuck Erzsébet feljelentést tesz a Velencei-tavi halpusztulás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók szerint a Moderna vagy a Pfizer/BioNTech-féle oltás keverése sokkal erőteljesebb immunválaszt vált ki, mint két adag AstraZeneca.","shortLead":"A kutatók szerint a Moderna vagy a Pfizer/BioNTech-féle oltás keverése sokkal erőteljesebb immunválaszt vált ki, mint...","id":"20210701_nemetorszag_astrazeneca_masodik_oltas_pfizer_moderna_mrns_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ade0f0-8aae-4275-b01f-5538d986de50","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_nemetorszag_astrazeneca_masodik_oltas_pfizer_moderna_mrns_vakcina","timestamp":"2021. július. 01. 20:15","title":"Németországban az AstraZeneca után Pfizert vagy Modernát javasolnak második oltásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb5a6437-dd17-4229-9158-55fe179be7d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még nem lehet megvásárolni a bútorokat, pedig igény van rá.","shortLead":"Még nem lehet megvásárolni a bútorokat, pedig igény van rá.","id":"20210701_Pride_zaszlo_IKEA_kollekcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb5a6437-dd17-4229-9158-55fe179be7d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7ca4c0-933a-4cfd-a196-290f618225ef","keywords":null,"link":"/elet/20210701_Pride_zaszlo_IKEA_kollekcio","timestamp":"2021. július. 01. 12:19","title":"Szivárványzászlók ihlették az IKEA új kollekcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]