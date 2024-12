Miközben a nagy adatközpontokat igyekeznek egyre inkább fenntartható energiával – atomenergiával – üzemeltetni a vállalatok, a karbonlábnyom csökkentése érdekében egyre vékonyabbak például a mobiltelefonok dobozai is. Az új készülékek mellé már nemcsak fülhallgatót, de töltőfejet sem adnak a cégek. Sőt, van olyan termék, ami mellé már töltőkábel sem jár.

A lépés logikus, hiszen minél kevesebb ilyet gyártanak le, annál kevesebb energiát kell elhasználni a gyártás során, így kisebb a környezeti terhelés is, miközben a vásárlóknak jó eséllyel van már otthon korábbról töltőjük és fülhallgatójuk is. Bár a fenti lépések valóban pozitív hatással vannak a környezetre, van az éremnek egy másik oldala is.

Elnézést, sietek!

Az már régóta közismert, hogy a politikusok, üzletemberek és sztárok gyakran magánrepülővel utaznak, azt azonban nem lehetett tudni, hogy ezek az utazások mennyi károsanyagot bocsátanak ki a légkörbe. A svéd Linnaeus Egyetem és a Müncheni Egyetem kutatói nemrég ezt vizsgálták meg, és egészen megdöbbentő eredményre jutottak: annyi szén-dioxidot termeltek 2023-ban a gazdagok magánrepülőgépei, mint amennyi egy kisebb ország teljes kibocsátása.

A Communications Earth & Environment című tudományos lapban megjelent publikáció szerint miközben a világ lakosságának 0,003 százaléka használ magánrepülőgépeket, csak 2023-ban 15,6 millió tonna szén-dioxidot juttattak a légkörbe. Ez több mint amennyit a kisebb európai országok, például Szlovénia vagy Litvánia egy év alatt kibocsát.

946 millió liter/év: megépítik a világ legnagyobb gyárát, ami feje tetejére állíthatja a repülést Texasban épülhet meg az a gyár, ami 100 százalékban fenntartható repülőgép-üzemanyagot állít elő. A tervek szerint 2027-ben kezdi meg a termelést.

Az eredmények alapján a magángépet használó emberekhez

500-szor több szén-dioxid-kibocsátás köthető, mint egy átlagemberhez

Ennek apropóján azt néztük meg, milyen repülőgépeket is használnak a világ legnagyobb technológiai cégeinek vezetői.

Mark Zuckerberg

Az év elején a Meta igazán szép születésnapi ajándékot kapott, miután kiderült, még a tőzsde történetében is egyedülálló piaci kapitalizációjú ugrást hajtott végre a vállalat, amelynek eredményeként a cég részvényeinek értéke 20 százalékkal növekedett. Az örömbe azonban némi üröm is keveredett. A piac elkezdett aggódni Mark Zuckerberg esetleges korai halála miatt, aminek egyik oka, hogy a cég alapító-vezérigazgatója rengeteget repül.

Ez persze nem csoda. Az olyan globális vállalatok esetében, mint például a Meta teljesen megszokott, hogy a vezetők repülőgéppel utaznak egyik helyszínről a másikra, hogy a cég és az üzlet zökkenőmentes legyen.

A Facebook kitalálója az amerikai Gulfstream Aerospace G650ER típusú, N68885 lajstromszámú repülőgépét használja. Ez egy rendkívül nagy hatótávolsággal bíró üzleti típus, melynek konkrét példányát 2021-ben gyártották, és 2021 decemberében állt Zuckerberg szolgálatába. A légi járművet két Rolls-Royce BR725 hajtóművel szerelték fel, ami 13 900 km megtételére képes egy tankolással, és aminek végsebessége pedig 1142 km óránként.

Ilyen géppel jár Mark Zuckerberg is. Wikipedia / Rob Hodgkins

A piac aggodalma Zuckerberg épségéért nem véletlen, a nyilvánosan elérhető adatok alapján ugyanis a gép csak 2024 első negyedévében 42 alkalommal emelkedett a magasba. Azt persze nem tudni, hogy minden esetben rajta ült-e a Meta vezérigazgatója, mindenesetre ez átlagosan heti 3,2 repülést jelent, ami nem kevés. 2023-ban egyébként összesen 108 alkalommal szállt fel, és összesen 220 órát töltött a levegőben.

Elon Musk

A Gulfstream Aerospace repülőgépét használja Elon Musk is. Pontosabban szólva repülőgépeit – mutatott rá a milliárdos utazásait nyomon követő X-fiók, az ElonJet Delayed.

Az eredeti fiókot még 2020-ban indította el Musk egyik rajongója az akkor még Twitternek hívott platformon, hogy megmutassa, merre jár a világban Elon Musk. Jack Sweeneyt még a milliárdos is megkereste, hogy állítsa le a követést, de ezt Sweeney az 5000 dolláros ellenszolgáltatás kilátásba helyezése ellenére sem tette meg. Ezután frissítették a platform adatvédelmi szabályait, ami miatt a fiatal fiókját felfüggesztette a Twitter. Végül visszatérhetett, de csak úgy, ha nem élőben közvetíti a repülőutakat. Így született meg az ElonJet Delayed.

A fiók visszatérésekor, 2022. december 23-án arról született bejegyzés, hogy Elon Musk egy Gulfstream G650-essel utazott, ami a Zuckerberg által használt G650ER alap változata, valamivel kisebb hatótávolsággal és alacsonyabb, 1050 km/h-s csúcssebességgel.

Flew from Bali, Indonesia to Tokyo, Tōkyō Prefecture, Japan yesterday. Apx. flt. time 6 h 31 min.



3,444 mile (2,993 NM) flight from DPS to HND



~ 2,920 gallons (11,053 liters).

~ 19,570 lbs (8,877 kg) of jet fuel used.

~ $16,352 cost of fuel.

~ 31 tons of CO2 emissions. pic.twitter.com/wrJ9eOsEGo — ElonJet Delayed (@ElonJetNextDay) May 21, 2024

Ehhez képest az oldal egy május 24-i bejegyzése szerint Musk egy másik magángéppel, a Gulsftream G550-essel is szokott repülni. Ennek a gépnek 12 500 km-es a hatótávolsága. Mivel az oldal megosztja azt is, hogy az adott út milyen károsanyag-kibocsátással jár, így Elon Musk esetében ezt is fel lehet jegyezni. A májusi repüléssel például nagyjából 31 tonna szén-dioxidot juttatott a levegőbe, de az egyik legutóbbi útjánál is kipöfögött a repülőgépe 10 tonnát az üvegházhatású gázból.

Jeff Bezos

Ha az utazás alapján kellene királyt választani a világ technológiai vezetői között, akkor ez a cím egyértelműen Jeff Bezosnak járna. Az Amazon alapítója 2021 júliusában a saját cége, a Blue Origin által fejlesztett New Shaperd segítségével emelkedett a magasba, és jutott el 100 km-es magasságig, átlépve ezzel a Kármán-vonalat.

Replay – New Shepard First Human Flight On July 20, Blue Origin successfully completed New Shepard’s first human flight with four private citizens onboard.

Bezos magánakcióját a kezdetektől fogva éles kritika követte, többen még petíciót is indítottak, hogy a milliárdos inkább vissza se jöjjön.

Az űrt egyébként Richard Branson, a Virgin Group alapítója is megjárta a cége által fejlesztett Virgin Galactic nevű űrjármű fedélzetén. Igaz, ő csak 86 km-es magasságig jutott.

Azokban az esetekben, amikor Bezos nem épp az űrt járja, magánrepülőgépet használ az utazásaihoz. Az Amazon alapítója ugyanúgy a Gulfstream Aerospace G650ER típusú gépével utazik, mint Mark Zuckerberg. Még jó, hogy ritkán parkolnak egymás mellé, még a végén összekevernék a gépeket.

Bill Gates

Bill Gates, a Microsoft társalapítója, valamint volt felesége, Melinda Gates is a Gulfstream Aerospace mellett tették le a voksukat. Mindketten egy-egy G650ER tulajdonosai, a kettő közül pedig a filantróp milliárdosé az „öregebb”: Bill Gates járművét 2019. március 29-én regisztrálták a hatóságok, míg Melinda Gatesét három évvel később, 2022-ben.

Bill Gates azonban nagy autó- és repülőgépgyűjtő hírében áll, így nem csoda, hogy nem ez az egyetlen magángép, ami a nevén van. A milliárdosnak van két Bombardier Challenger 350-ese is, amiről a kanadai gyártó Bombardier Aerospace azt állítja, kategóriája legjobb és legcsendesebb utasterével rendelkezik. A hatótávolsága 5900 km, maximális sebessége pedig 1024 km/h. A két gép közül az egyiket 2015-ben, a másikat 2018-ban regisztrálták a hatóságok.

Bombardier Challenger 350 Wikipedia / Igor Dvurekov

Tim Cook

A nagy technológiai cégek vezetőinek felsorolásából természetesen Tim Cook, az Apple vezérigazgatója sem maradhat ki. A Corporate Jet Investor egy 2018-as jelentése szerint a vállalat arra kötelezte Cookot, hogy magánrepülőgépet használjon az üzleti és a magáncélú útjaihoz is. A cég akkori közlése szerint erre biztonsági és hatékonysági okokból volt szükség. Előbbi egészen biztosan így van, hiszen a világ egyik legértékesebb technológiai vállalatáról van szó, Tim Cook biztonságának szavatolása pedig egy hétköznapi repülőgépes utazás során jóval nagyobb feladat lenne, mint saját repülőgép esetében.

Hogy Tim Cook milyen repülőgépet használ, arról nagyon kevés információt találni az interneten. Ezzel kapcsolatban épp a Corporate Jet Investor írt, méghozzá azt, hogy 2018-ban az Apple vezetője a vállalat saját Gulfstream G650-esét használta, ami pontosan olyan, mint amilyennel Elon Musk is közlekedik.

Steve Jobs

És ha már az Apple került szóba, akkor a listáról Steve Jobs sem hagyható le. A vállalat 2011. október 5-én meghalt vezérigazgatója természetesen nem a repülési szokásai miatt került fel rá, két érdekességet azonban vele kapcsolatban is el lehet mondani. Az egyik, hogy ő is a Gulfstream nagy rajongója volt, másfelől pedig, hogy annyira szerette a saját magángépét, hogy az még az Apple által kiadott szoftverek dizájnjában is visszaköszönt.

A 2010-es évek előtt az Apple a szkeuomorfizmus irányvonalat követte a termékek kialakításánál. Ez röviden annyit tesz: a különböző szoftverek felhasználói felületénél azt akarta elérni Steve Jobs, hogy azok a lehető legjobban hasonlítsanak arra, amivel a valóságban is találkoznak az emberek.

Az egyik dizájner, aki az Apple naptárán, az iCalon dolgozott akkoriban a Fast Companynak korábban úgy nyilatkozott, a program bőrborításra hasonlító felülete is emiatt készült el, ami ráadásul Steve Jobs szívügye volt. A milliárdos ugyanis annyira beleszeretett a magángépe utasterébe, hogy mindenképpen szerette volna azt valamilyen módon viszontlátni az iCalnál. Így lett a naptárnak bőrborítása, amitől Jony Ive egyébként nem volt elalélva.

Apple

Steve Jobs utazási szokásai kapcsán érdemes megemlíteni azt a tényt is, hogy az autóján soha nem volt rendszámtábla.

Jobs nem különösebben rajongott azért, hogy autóját, a Mercedes SL55 AMG-t egy rendszámtábla csúfítsa el, ezért kihasznált egy jogi kiskaput. A kaliforniai törvények szerint egy új autó vásárlása esetében hat hónapos türelmi időt ad a hatóság arra, hogy rendszám kerüljön a járműre. Ezt használta ki Jobs, aki félévente lízingelt magának egy új autót, ezzel kerülve meg a szabályozást – írta meg korábban az ABC News. Más kérdés, hogy ha a hatóság hivatalosan elküldi a rendszámtáblát a hathónapos időszakban, azt a tulajdonos köteles felszerelni a járművére.

A lízingcég vezetője viszont igen boldog lehetett, hogy hathavonta eladtak egy luxusautót, a korábbit pedig kevés futott kilométerrel úgy kellett értékesíteni, hogy annak előző tulajdonosa Steve Jobs volt.

Nyitóképünkön Mark Zuckerberg, Elon Musk, Bill Gates. Fotó: AFP/Mandel Ngan, Alain Jocard,Chris Jackson

