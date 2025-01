Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f0179a5b-43bd-449c-9daa-16406d38fa1c","c_author":"Csendes-Erdei Emese","category":"360","description":"Az öt éve kitört járvány társadalmi, gazdasági hatásai jóval távolabb mutatnak, mint gondoltuk. A HVG új sorozatában ezt járjuk körbe különböző aspektusokból; most arról lesz szó, hogyan hatott a gyermekek és kamaszok mentális állapotára a koronavírus-járvány időszaka. Milyen kirívó esetekkel találkoztak a szakemberek? Mit lehet kezdeni az önsértéssel, és miért éppen a Covid lobbantott be mentális problémákat? Milyen nehézséget okozott a bezártság egy olyan kamasznak, akinek – amúgy – nincsenek lelki gondjai?","shortLead":"Az öt éve kitört járvány társadalmi, gazdasági hatásai jóval távolabb mutatnak, mint gondoltuk. A HVG új sorozatában...","id":"20250120_covid-utohatas-gyerekek-mentalis-allapot-pszichiater","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0179a5b-43bd-449c-9daa-16406d38fa1c.jpg","index":0,"item":"6c4afbfe-8920-4de1-9435-c88604b7b40f","keywords":null,"link":"/360/20250120_covid-utohatas-gyerekek-mentalis-allapot-pszichiater","timestamp":"2025. január. 20. 14:30","title":"„Észrevettem, hogy a felvételi időszakában vagdosni kezdte magát” – a gyerekek mentális állapotán is nyomot hagyott a Covid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af866f2c-894b-48f2-a1d4-fbf190ecaf4f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az vagy, amit megeszel – tartja a mondás, és ha ez így, ebben a formában nem is feltétlenül állja meg a helyét, nem biztos, hogy zöldségeket beszél, aki a növényi étrend mellett érvel. Egy friss kutatás ugyanis úgy találta, hogy ez az étrend jelentősen javíthatja a bélrendszer egészségét.","shortLead":"Az vagy, amit megeszel – tartja a mondás, és ha ez így, ebben a formában nem is feltétlenül állja meg a helyét, nem...","id":"20250121_novenyi-etrend-egeszseg-belmikrobiom-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af866f2c-894b-48f2-a1d4-fbf190ecaf4f.jpg","index":0,"item":"d6da2127-ea30-4a08-b997-21a62411c6a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_novenyi-etrend-egeszseg-belmikrobiom-vizsgalat","timestamp":"2025. január. 21. 19:03","title":"21 000 ember vizsgálatából kiderült: egészségesebb, aki húsmentesen étkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1d325fa-bc64-4a52-a9e2-cea32c9633ef","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök a jelek szerint nem felejtette el, hogy a kampányban vámháborút hirdetett.","shortLead":"Az amerikai elnök a jelek szerint nem felejtette el, hogy a kampányban vámháborút hirdetett.","id":"20250122_Trump-Az-Europai-Unio-nagyon-nagyon-rossz-hozzank-Szoval-jonnek-a-vamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1d325fa-bc64-4a52-a9e2-cea32c9633ef.jpg","index":0,"item":"d34c8104-ba04-4416-a1f5-4f2f8ef465a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250122_Trump-Az-Europai-Unio-nagyon-nagyon-rossz-hozzank-Szoval-jonnek-a-vamok","timestamp":"2025. január. 22. 07:49","title":"„Az Európai Unió nagyon, nagyon rossz hozzánk” – mondta Trump, és fenyegetőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e9781b2-1554-4c85-bc7d-665031ba1465","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 24 éves Lenny Joseph támadóként is bevethető.","shortLead":"A 24 éves Lenny Joseph támadóként is bevethető.","id":"20250120_labdarugas-ferencvaros-atigazolas-lenny-joseph","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e9781b2-1554-4c85-bc7d-665031ba1465.jpg","index":0,"item":"acb47f14-6e00-4cfd-b626-368866f73bd8","keywords":null,"link":"/sport/20250120_labdarugas-ferencvaros-atigazolas-lenny-joseph","timestamp":"2025. január. 20. 17:56","title":"A francia másodosztályból igazolt szélsőt a Ferencváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa92ce63-6b80-41a0-b340-6ca7c6af6d07","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"200 ezer milliárd forintnyi pénz a beiktatására váró új amerikai kormány tagjainak összesített vagyona. Ennek a nagy része Elon Musknál van, de akad még néhány dollármilliárdos a listán.","shortLead":"200 ezer milliárd forintnyi pénz a beiktatására váró új amerikai kormány tagjainak összesített vagyona. Ennek a nagy...","id":"20250120_trump-biden-usa-kormany-milliardosok-gazdagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa92ce63-6b80-41a0-b340-6ca7c6af6d07.jpg","index":0,"item":"d124f75b-d727-44fa-af77-f5e213a83c31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_trump-biden-usa-kormany-milliardosok-gazdagok","timestamp":"2025. január. 20. 14:30","title":"Több pénze van a Trump-kormány tagjainak, mint amennyi Magyarország és Görögország együttes GDP-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ab7a966-afca-419f-8ce4-13558c284669","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Esteban Oconnal váltott rádióüzeneteit biztosan halljuk majd. ","shortLead":"Esteban Oconnal váltott rádióüzeneteit biztosan halljuk majd. ","id":"20250121_Eloszor-lesz-noi-versenymernoke-egy-Forma-1-es-csapatnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ab7a966-afca-419f-8ce4-13558c284669.jpg","index":0,"item":"bacea476-4dd9-47f7-8884-b7a1ec427471","keywords":null,"link":"/cegauto/20250121_Eloszor-lesz-noi-versenymernoke-egy-Forma-1-es-csapatnak","timestamp":"2025. január. 21. 18:37","title":"Először lesz női versenymérnöke egy Forma–1-es csapatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf261ed-25f4-4f11-8bbc-5bff371665c8","c_author":"Sztupa Melitta Boglárka","category":"elet","description":"Egyesek úgy vélik, az új first lady megvető tekintetét akarta leplezni, mások szerint Donald Trumpot szerette volna távol tartani magától az elnöki beiktatási ceremónián viselt, széles karimájú kalapjával. Be is jött neki.","shortLead":"Egyesek úgy vélik, az új first lady megvető tekintetét akarta leplezni, mások szerint Donald Trumpot szerette volna...","id":"20250121_melania-trump-kalap-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/faf261ed-25f4-4f11-8bbc-5bff371665c8.jpg","index":0,"item":"c00c1fb7-f467-45e0-b5c9-a32185364570","keywords":null,"link":"/elet/20250121_melania-trump-kalap-ebx","timestamp":"2025. január. 21. 18:09","title":"Távol tartani Trumpot bármi áron? – Melania Trump különös kalapjának üzenetét találgatja a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742efb3f-eef5-4982-bb51-726ba3dd9b5f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az év elején egy furcsa közvetítés alapján merült fel a gyanú, hogy valójában nem is Elon Musk fejlesztette fel brutálisan erősre a videojátékokban irányított karaktereit. Először tagadta a vádakat, most azonban elismerte, valóban ez történt.","shortLead":"Az év elején egy furcsa közvetítés alapján merült fel a gyanú, hogy valójában nem is Elon Musk fejlesztette fel...","id":"20250122_elon-musk-videojatek-csalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/742efb3f-eef5-4982-bb51-726ba3dd9b5f.jpg","index":0,"item":"6c7753b1-a6d6-439c-bd74-502543aac05d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_elon-musk-videojatek-csalas","timestamp":"2025. január. 22. 08:51","title":"A videojátékok élő istenének tartja magát Elon Musk, de beismerte, hogy végig csalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]