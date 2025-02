Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0b7d083e-d71e-4f11-875d-8f31ba88d115","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Letörött egy nagyobb darab jéghegy az egyik gleccserről Argentínában, és épp akkor borult fel, amikor a turisták is a közelben voltak.","shortLead":"Letörött egy nagyobb darab jéghegy az egyik gleccserről Argentínában, és épp akkor borult fel, amikor a turisták is...","id":"20250203_felborulo-jeghegy-argentina-los-glaciares-nemzeti-park-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b7d083e-d71e-4f11-875d-8f31ba88d115.jpg","index":0,"item":"2997e539-4bab-4b2f-9cd8-55ed4c5b5bfe","keywords":null,"link":"/tudomany/20250203_felborulo-jeghegy-argentina-los-glaciares-nemzeti-park-video","timestamp":"2025. február. 03. 09:03","title":"Videón, ahogy turisták előtt felborul egy jéghegy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113d2e50-cded-4439-968d-45c0a324d7c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rendőrséget is kellett hívni.","shortLead":"Rendőrséget is kellett hívni.","id":"20250203_megtamadtak-perintfalvi_ritat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/113d2e50-cded-4439-968d-45c0a324d7c8.jpg","index":0,"item":"8dbf2617-2d27-417d-899a-65ccc3843acf","keywords":null,"link":"/elet/20250203_megtamadtak-perintfalvi_ritat","timestamp":"2025. február. 03. 10:44","title":"„Nyomult és fogdosott a mocskos kezével” –zaklatták Perintfalvi Ritát egy éjszakai buszon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30279378-69b3-4b05-956c-b52f35889e10","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Moszkva és Washington is arról beszél, hogy választásokra lenne szükség Ukrajnában. Kijev orosz destabilizációtól tart, egy volt miniszter szerint mindkét nagyhatalom ki akarja iktatni Zelenszkijt.","shortLead":"Moszkva és Washington is arról beszél, hogy választásokra lenne szükség Ukrajnában. Kijev orosz destabilizációtól tart...","id":"20250204_ukrajna-egyesult-allamok-oroszorszag-valasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30279378-69b3-4b05-956c-b52f35889e10.jpg","index":0,"item":"569e0e50-194a-4eb2-9b17-4b91e39b1f1f","keywords":null,"link":"/vilag/20250204_ukrajna-egyesult-allamok-oroszorszag-valasztas","timestamp":"2025. február. 04. 10:57","title":"Megdöbbentette az ukránokat, hogy az Egyesült Államokban ugyanazt akarják, mint Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1872f69e-6e0d-401d-a9fd-d2f50275d9ba","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az elképesztő formájú Renault Filante Record nem a leggyorsabb, hanem a leghatékonyabb szeretne lenni az elektromos járgányok között.","shortLead":"Az elképesztő formájú Renault Filante Record nem a leggyorsabb, hanem a leghatékonyabb szeretne lenni az elektromos...","id":"20250204_brutalis-dizajn-orult-hatekonysag-megneztuk-a-renault-filante-record-z41-uj-rekorder-auto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1872f69e-6e0d-401d-a9fd-d2f50275d9ba.jpg","index":0,"item":"d746bf9d-1a52-43fe-b290-58f743c86dd0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250204_brutalis-dizajn-orult-hatekonysag-megneztuk-a-renault-filante-record-z41-uj-rekorder-auto","timestamp":"2025. február. 04. 17:49","title":"Brutális dizájn, őrült hatékonyság: megnéztük a Renault új rekorder autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1183ded3-23a2-4e87-bf4e-8f6979c1e3f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú azzal védekezett, hogy poénnak szánta a bejegyzést.","shortLead":"A fiú azzal védekezett, hogy poénnak szánta a bejegyzést.","id":"20250203_Iskolai-lovoldozessel-fenyegetozott-egy-bajai-kozepiskolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1183ded3-23a2-4e87-bf4e-8f6979c1e3f6.jpg","index":0,"item":"22961ca5-d672-468a-9516-5c62acf8db2d","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_Iskolai-lovoldozessel-fenyegetozott-egy-bajai-kozepiskolas","timestamp":"2025. február. 03. 15:43","title":"Iskolai lövöldözéssel fenyegetőzött egy bajai középiskolás a közösségi oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7be8c3b-537e-4ba0-bd85-f05864664b04","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Liang Venfeng a kínai holdújév alkalmából látogatott el a dél-kínai Kuangtung tartományba, ahol gyerekkorában élt.","shortLead":"Liang Venfeng a kínai holdújév alkalmából látogatott el a dél-kínai Kuangtung tartományba, ahol gyerekkorában élt.","id":"20250203_liang-fenfeng-deepseek-kina-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7be8c3b-537e-4ba0-bd85-f05864664b04.jpg","index":0,"item":"7be9c790-ee21-441b-b3f5-a1f96f16fb9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250203_liang-fenfeng-deepseek-kina-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. február. 03. 12:03","title":"Hősként ünnepelték szülőföldjén a DeepSeek alapítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef15c2d-bcfa-458e-bf11-3e257f347777","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az arany határidős jegyzése 2856,3 dolláron állt unciánként az amerikai kereskedés kezdetekor, azóta is drágul. ","shortLead":"Az arany határidős jegyzése 2856,3 dolláron állt unciánként az amerikai kereskedés kezdetekor, azóta is drágul. ","id":"20250203_A-nap-eddigi-nyertese-az-arany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aef15c2d-bcfa-458e-bf11-3e257f347777.jpg","index":0,"item":"ba9bdc30-9b9d-4b09-94d2-57b93fe77378","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_A-nap-eddigi-nyertese-az-arany","timestamp":"2025. február. 03. 16:53","title":"A nap eddigi nyertese az arany","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb8f28d-dc7a-44f8-a8cc-bd564999f597","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tények értesülése szerint a sofőr a párjával beszélt mobilon a balesetkor. ","shortLead":"A Tények értesülése szerint a sofőr a párjával beszélt mobilon a balesetkor. ","id":"20250202_Szazhalombatta-korforgalom-halalos-autobaleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bb8f28d-dc7a-44f8-a8cc-bd564999f597.jpg","index":0,"item":"ddcbc7d6-d78d-4ba4-8b56-2a3a76b2d435","keywords":null,"link":"/cegauto/20250202_Szazhalombatta-korforgalom-halalos-autobaleset","timestamp":"2025. február. 02. 21:17","title":"Átrepült a körforgalmon egy Skoda Százhalombattán, nem tudták megmenteni a sofőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]