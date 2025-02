Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ca13f154-a44d-4a3e-bd83-21fbbc756d75","c_author":"Csendes-Erdei Emese","category":"360","description":"Nagyon jó, ha ülőmunka közben fél óránként felállunk, az is jó, ha lift helyett a lépcsőt választjuk, de ez édeskevés ahhoz képest, amennyit minimálisan kellene mozognunk szervezetünk optimális működéséhez. Arról, hogy mire jó az életmódorvoslás, a terület hazai meghonosítóját, Babai Lászlót kérdeztük. A magyar magánegészségügyi szektor egyik legbefolyásosabb szereplője szerint itthon annyian dolgoznak már a magánellátásban, hogy fennáll a veszély: ha valakit elüt a villamos, nem tudják majd hova beszállítani.","shortLead":"Nagyon jó, ha ülőmunka közben fél óránként felállunk, az is jó, ha lift helyett a lépcsőt választjuk, de ez édeskevés...","id":"20250210_babai-laszlo-eletmod-orvos-interju-egeszseges-eletmod-cukorbetegseg-magan-egeszsegugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca13f154-a44d-4a3e-bd83-21fbbc756d75.jpg","index":0,"item":"c1b974e1-fe43-424c-8326-c94873ed47bc","keywords":null,"link":"/360/20250210_babai-laszlo-eletmod-orvos-interju-egeszseges-eletmod-cukorbetegseg-magan-egeszsegugy","timestamp":"2025. február. 10. 19:30","title":"„Ha nem mozgunk, a csontjaink elporladnak, az izmaink leépülnek, és renyhül a bélrendszerünk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"890a8b56-0ebd-46d7-86ab-99d34ca70385","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Tizedmásodperceken múlt az egyenlítés a németek ellen.","shortLead":"Tizedmásodperceken múlt az egyenlítés a németek ellen.","id":"20250209_magyar-noi-jegkorong-valogatott-olimpiai-selejtezo-nyilatkozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/890a8b56-0ebd-46d7-86ab-99d34ca70385.jpg","index":0,"item":"3fe84a15-ac93-4c15-a2de-e764b99ce0a7","keywords":null,"link":"/sport/20250209_magyar-noi-jegkorong-valogatott-olimpiai-selejtezo-nyilatkozatok","timestamp":"2025. február. 09. 22:11","title":"„Egy tízes skálán a maximális tízes most a fájdalmam” – elúszott a női hokiválogatott olimpiai álma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fb9bf2a-d55d-4257-943b-8c558c74ad2d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A vonaton utazó 150 embernek a tűzoltók segítettek átszállni a mentesítő járatra.","shortLead":"A vonaton utazó 150 embernek a tűzoltók segítettek átszállni a mentesítő járatra.","id":"20250210_halalos-gazolas-hernad-zemplen-intercity-godollo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fb9bf2a-d55d-4257-943b-8c558c74ad2d.jpg","index":0,"item":"20f6bbf7-c653-4c5c-85e4-459fb5d79ca7","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_halalos-gazolas-hernad-zemplen-intercity-godollo","timestamp":"2025. február. 10. 16:22","title":"Halálra gázolt a Hernád-Zemplén InterCity egy embert Gödöllőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a463291-5777-4818-9acf-6b73464e64f2","c_author":"Gyükeri Mercédesz, Rácz Gergő","category":"kkv","description":"Az IKEA már nemcsak olyan áruház, amely ágyat akar eladni, hanem amelyik minden mást, amitől jó lesz az alvás – erről beszélt a HVG-nek a svéd óriáscég régiós vezérigazgatója. David McCabe-et arról is kérdeztük, tervezik-e új áruház nyitását, és azt is megtudtuk, hogyan teljesített az IKEA, hány adag ikonikus húsgolyó és hány komplett konyha fogyott tavaly a meglévőkben.","shortLead":"Az IKEA már nemcsak olyan áruház, amely ágyat akar eladni, hanem amelyik minden mást, amitől jó lesz az alvás – erről...","id":"20250210_ikea-interju-david-mccabe-butor-husgolyo-digitalizacio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a463291-5777-4818-9acf-6b73464e64f2.jpg","index":0,"item":"01fb7899-01bf-43cd-8675-2b775a2d2848","keywords":null,"link":"/kkv/20250210_ikea-interju-david-mccabe-butor-husgolyo-digitalizacio-ebx","timestamp":"2025. február. 10. 11:35","title":"8,3 millió látogató, 1,4 millió hotdog és napi 60 eladott konyha – erős évet zárt az IKEA Magyarországon, és még csak most jönnek a „transformers bútorok” – interjú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Bár korábban már elismerte, hogy fenntarthatatlan az árstop, a nemzetgazdasági miniszter úgy tűnik, most megint hisz benne. Pedig nem sok köszönet volt abban, amikor legutóbb ilyet lépett a kormány.","shortLead":"Bár korábban már elismerte, hogy fenntarthatatlan az árstop, a nemzetgazdasági miniszter úgy tűnik, most megint hisz...","id":"20250210_arstop-inflacio-nagy-marton-kiskereskedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f.jpg","index":0,"item":"5831f510-3b18-4f5a-8fe6-caba29ce6df4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_arstop-inflacio-nagy-marton-kiskereskedelem","timestamp":"2025. február. 10. 08:53","title":"Árstoppal ébredt hétfő reggel Nagy Márton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd667630-38ff-44fe-a209-29840b26acc7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brazil kutatók 10 éve dolgoznak azon, hogy megmentsék a sárgafoltos folyami teknőst a kihalástól. Az elmúlt egy évtizedben már több mint 70 ezer fiatal példányt telepítettek a folyókba.","shortLead":"Brazil kutatók 10 éve dolgoznak azon, hogy megmentsék a sárgafoltos folyami teknőst a kihalástól. Az elmúlt...","id":"20250209_sargafoltos-folyami-teknos-brazilia-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd667630-38ff-44fe-a209-29840b26acc7.jpg","index":0,"item":"2d32ac60-7918-4dc8-a536-8cca0a988459","keywords":null,"link":"/tudomany/20250209_sargafoltos-folyami-teknos-brazilia-video","timestamp":"2025. február. 09. 19:24","title":"4900 bébiteknőst engedtek szabadon Brazíliában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48fae498-4fbb-415d-a9d1-6e005d81d811","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Átlagosan 9 százalékkal drágultak a lakások januárban Magyarországon, legalábbis ezt mutatja az ingatlan.com lakásárindexe. A legnagyobb mértékben Debrecenben és környékén, valamint Budapesten emelkedett az az ár, amit a hirdetők lakásukért kapni szeretnének. Budapesten 1,17 millió forint az átlagos négyzetméterár.","shortLead":"Átlagosan 9 százalékkal drágultak a lakások januárban Magyarországon, legalábbis ezt mutatja az ingatlan.com...","id":"20250210_ingatlan-lakasarindex-lakasar-emelkedes-lakasdragulas-lakashirdetes-elado-lakasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48fae498-4fbb-415d-a9d1-6e005d81d811.jpg","index":0,"item":"0e4ce2ae-be2a-4a6f-ae23-1843d6c5cf32","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250210_ingatlan-lakasarindex-lakasar-emelkedes-lakasdragulas-lakashirdetes-elado-lakasok","timestamp":"2025. február. 10. 11:42","title":"Egyre vastagabban fog a lakásukat hirdetők ceruzája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bcaa4ff-9af5-4435-8648-1cdb29fda7c4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Meglehet hamar az ötödik eltiltása is. ","shortLead":"Meglehet hamar az ötödik eltiltása is. ","id":"20250210_Negyszer-eltiltott-vezetestol-forgalombol-kivont-kocsi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bcaa4ff-9af5-4435-8648-1cdb29fda7c4.jpg","index":0,"item":"b90aecf4-ae37-4539-b964-224215420a6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250210_Negyszer-eltiltott-vezetestol-forgalombol-kivont-kocsi","timestamp":"2025. február. 10. 09:56","title":"Négyszer már eltiltották a vezetéstől, most egy forgalomból rég kivont kocsival kaptak el egy férfit – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]