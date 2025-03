Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1365c3ad-f2b4-41d1-a337-c495dca0ba8d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Érdemes megnéznie a szoftverfrissítés menüpontot, több tucat biztonsági javítást telepíthet egy mozdulattal.","shortLead":"Érdemes megnéznie a szoftverfrissítés menüpontot, több tucat biztonsági javítást telepíthet egy mozdulattal.","id":"20250311_samsung-galaxy-okostelefonok-biztonsagi-javitocsomag-frissites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1365c3ad-f2b4-41d1-a337-c495dca0ba8d.jpg","index":0,"item":"389f7379-ff55-4f7c-b5d7-8f0cb4d07cdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_samsung-galaxy-okostelefonok-biztonsagi-javitocsomag-frissites","timestamp":"2025. március. 11. 16:03","title":"Samsung mobilja van? Épp most futhatott be rá egy fontos frissítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92775b30-2354-4e2d-b1a3-fb185b2e9630","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA minden előzetes jelzés nélkül küldte el 23 tudósát annak érdekében, hogy megfeleljen a Trump-kormány racionalizálásra vonatkozó törekvésének. Az NASA dolgozói úgy vélik, a szervezet épp most veszítette el a stratégiai tervezés képességét, és többé már nem lesz olyan tudományos műhely, mint eddig volt.","shortLead":"A NASA minden előzetes jelzés nélkül küldte el 23 tudósát annak érdekében, hogy megfeleljen a Trump-kormány...","id":"20250312_nasa-elbocsatas-tudosok-donald-trump-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92775b30-2354-4e2d-b1a3-fb185b2e9630.jpg","index":0,"item":"ca3d01b9-663d-4693-a57a-d1ae290527fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250312_nasa-elbocsatas-tudosok-donald-trump-elon-musk","timestamp":"2025. március. 12. 11:03","title":"Tömeges leépítés kezdődött a NASA-nál – ugyanaz a Trump kérte, aki közben a Marsra is eljuttatná az embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e38bde01-3c51-4119-9d24-29aee1a0f0eb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Továbbra is szűk sávban hullámzik a forint árfolyama, ezúttal épp délben gyengült 400 fölé az euróval szemben.","shortLead":"Továbbra is szűk sávban hullámzik a forint árfolyama, ezúttal épp délben gyengült 400 fölé az euróval szemben.","id":"20250313_A-forint-lement-a-menzara-es-beebedelt-400-as-eurobol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e38bde01-3c51-4119-9d24-29aee1a0f0eb.jpg","index":0,"item":"db65b182-7317-4b25-93e8-71e784755adb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250313_A-forint-lement-a-menzara-es-beebedelt-400-as-eurobol","timestamp":"2025. március. 13. 13:10","title":"A forint lement a menzára, és beebédelt 400-as euróból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca1a0ce-e27c-4823-a7d3-8c5a842d357c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jurij Usakov elnöki tanácsadó szerint a tűzszünettel csak időt biztosítanának az ukrán csapatok számára, hogy összeszedjék magukat.","shortLead":"Jurij Usakov elnöki tanácsadó szerint a tűzszünettel csak időt biztosítanának az ukrán csapatok számára...","id":"20250313_kreml-tuzszunet-elutasitas-usakov","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ca1a0ce-e27c-4823-a7d3-8c5a842d357c.jpg","index":0,"item":"3739d781-62d4-4146-8bf0-4177dacd0ba4","keywords":null,"link":"/vilag/20250313_kreml-tuzszunet-elutasitas-usakov","timestamp":"2025. március. 13. 14:41","title":"A Kreml elutasítja az ideiglenes tűzszünet ajánlatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570e4fbd-94a4-44b8-866a-4ebbb0daad9c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mindössze egyetlen mozgó alkatrész van abban a mesterséges szívben, ami azokon segíthet átmeneti megoldásként, akik valamilyen szívprobléma miatt donorszervre várnak.","shortLead":"Mindössze egyetlen mozgó alkatrész van abban a mesterséges szívben, ami azokon segíthet átmeneti megoldásként, akik...","id":"20250312_bivacor-mesterseges-titan-sziv-100-nap-donorszerv-ausztralia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/570e4fbd-94a4-44b8-866a-4ebbb0daad9c.jpg","index":0,"item":"b35aa3af-54b8-4fdc-84d0-cecd31b1475b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250312_bivacor-mesterseges-titan-sziv-100-nap-donorszerv-ausztralia","timestamp":"2025. március. 12. 14:11","title":"100 napig élt titán műszívvel egy ausztrál férfi, míg várt a donorszervre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e4e089a-a97e-4a9f-b732-cc15bfaf5824","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A GVH szabálytalanul bírságolta meg kartellezésért a Nitrogénműveket. A vállalat már visszakapta a befizetett bírságot és a kamatokat, a versenyhivatal újra lefolytatja az eljárást.","shortLead":"A GVH szabálytalanul bírságolta meg kartellezésért a Nitrogénműveket. A vállalat már visszakapta a befizetett bírságot...","id":"20250313_Bige-Laszlo-vegleg-harcot-nyert-a-raronto-Csanyi-es-Orban-ellen-a-11-milliard-forintos-kartellugyben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e4e089a-a97e-4a9f-b732-cc15bfaf5824.jpg","index":0,"item":"99f240dd-428d-431c-aded-82a8cd98084e","keywords":null,"link":"/kkv/20250313_Bige-Laszlo-vegleg-harcot-nyert-a-raronto-Csanyi-es-Orban-ellen-a-11-milliard-forintos-kartellugyben","timestamp":"2025. március. 13. 11:34","title":"Bige László nyert a GVH-bírság ügyében, amely mögött szerinte Csányi és Orbán állnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc4eab9-94a0-4923-bf74-a48c3db6ddf4","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Egy nő, aki szerette a nácikat, meg nem is – dokumentumfilm készült Leni Riefenstahl eddig ismeretlen archívumából. A német film nácikkal különös kapcsolatot ápoló nagyasszonya fénnyel és árnyékkal dolgozott, és különös tehetséggel mosta egybe a kettőt.","shortLead":"Egy nő, aki szerette a nácikat, meg nem is – dokumentumfilm készült Leni Riefenstahl eddig ismeretlen archívumából...","id":"20250312_hvg-almaik-asszonya-leni_riefenstahl-film","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9dc4eab9-94a0-4923-bf74-a48c3db6ddf4.jpg","index":0,"item":"fd01e51a-dae5-49c0-b102-dcb93b8964f1","keywords":null,"link":"/360/20250312_hvg-almaik-asszonya-leni_riefenstahl-film","timestamp":"2025. március. 12. 19:30","title":"„Amíg a zsidók filmkritikát írhatnak, addig nekem nem lehet sikerem” – Leni Riefenstahl, a tehetséges szolgálólány megható meséje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33198340-a67a-4162-9a0c-b20f9652e1cf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség (ESA) május 31-én Strauss-koncertet sugároz Bécsből a Földtől már 25 milliárd kilométerre járó Voyager-1 űrszondának a zeneszerző születésének 200. és az űrhivatal alapításának 50. évfordulója alkalmából.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség (ESA) május 31-én Strauss-koncertet sugároz Bécsből a Földtől már 25 milliárd kilométerre járó...","id":"20250311_europai-urugynokseg-becs-strauss-koncert-voyager-1-urszonda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33198340-a67a-4162-9a0c-b20f9652e1cf.jpg","index":0,"item":"0570e2e9-1130-4487-8057-8abbc483f07b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_europai-urugynokseg-becs-strauss-koncert-voyager-1-urszonda","timestamp":"2025. március. 11. 15:03","title":"Kozmikus koncertet sugároznak Bécsből a 25 milliárd kilométerre járó Voyager-1 űrszondának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]