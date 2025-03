Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a0e99045-47a5-4c02-80ae-f81cf7f90d90","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tavaly háromszor – októberben, novemberben és decemberben – volt hasonló áramkimaradás az országban.","shortLead":"Tavaly háromszor – októberben, novemberben és decemberben – volt hasonló áramkimaradás az országban.","id":"20250316_Milliok-maradtak-aram-nelkul-Kubaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0e99045-47a5-4c02-80ae-f81cf7f90d90.jpg","index":0,"item":"da011bc9-2f6c-4bcc-97fa-43422bee0b70","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_Milliok-maradtak-aram-nelkul-Kubaban","timestamp":"2025. március. 16. 08:13","title":"Milliók maradtak áram nélkül Kubában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4659f4da-a70d-47dc-ba65-0a99f1aaed71","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia termékgyártásban való felhasználásában látja a jövőt Larry Page, a Google társalapítója, legalábbis erre utal cégalapítási terve.","shortLead":"A mesterséges intelligencia termékgyártásban való felhasználásában látja a jövőt Larry Page, a Google társalapítója...","id":"20250315_mesterseges-intelligencia-vallalkozas-google-tarsalapito-larry-page-dynatomics","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4659f4da-a70d-47dc-ba65-0a99f1aaed71.jpg","index":0,"item":"af64074b-fb88-4fc9-badc-eb765039f0da","keywords":null,"link":"/tudomany/20250315_mesterseges-intelligencia-vallalkozas-google-tarsalapito-larry-page-dynatomics","timestamp":"2025. március. 15. 16:03","title":"Érdemes lesz figyelni rá: ebbe az új vállalkozásba kezd a Google társalapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f13ce46-c447-4cc6-8d1d-1ce9142f6395","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt a lehetőség, hogy lecsapjunk egy igen ritka és elképesztően gyors Aston Martin Valkyrie AMR Próra.","shortLead":"Itt a lehetőség, hogy lecsapjunk egy igen ritka és elképesztően gyors Aston Martin Valkyrie AMR Próra.","id":"20250316_kozutaktol-tavol-tartando-brutalis-aston-martin-valkyrie-amr-pro-var-uj-gazdara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f13ce46-c447-4cc6-8d1d-1ce9142f6395.jpg","index":0,"item":"3a5d3c09-dcc7-479d-8eb7-ef481a8f1662","keywords":null,"link":"/cegauto/20250316_kozutaktol-tavol-tartando-brutalis-aston-martin-valkyrie-amr-pro-var-uj-gazdara","timestamp":"2025. március. 16. 07:21","title":"Közutaktól távol tartandó brutális Aston Martin vár új gazdára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"161d92ef-70a7-4569-955d-a8173be36699","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi és egy nő ellen nyomoznak tiltott szerencsejáték szervezése miatt.","shortLead":"Egy férfi és egy nő ellen nyomoznak tiltott szerencsejáték szervezése miatt.","id":"20250316_Illegalis-pokerpartit-szamoltak-fel-a-veszpremi-rendorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/161d92ef-70a7-4569-955d-a8173be36699.jpg","index":0,"item":"6f336a57-ac7f-4295-9d7e-63e63797851a","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_Illegalis-pokerpartit-szamoltak-fel-a-veszpremi-rendorok","timestamp":"2025. március. 16. 13:23","title":"Illegális pókerpartit számoltak fel a veszprémi rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba363c0e-0bee-43d5-b1cd-36f63ab905d9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Vang Ji kínai külügyminiszter szerint Kína továbbra is elkötelezett a viták politikai és diplomáciai eszközökkel történő békés rendezése mellett, ellenzi az erőszak alkalmazását és az „illegális szankciókat”.","shortLead":"Vang Ji kínai külügyminiszter szerint Kína továbbra is elkötelezett a viták politikai és diplomáciai eszközökkel...","id":"20250314_kina-oroszorszag-iran-szankciok-usa-koveteles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba363c0e-0bee-43d5-b1cd-36f63ab905d9.jpg","index":0,"item":"ef902692-8914-4fd2-8992-01ebe4113311","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250314_kina-oroszorszag-iran-szankciok-usa-koveteles","timestamp":"2025. március. 14. 14:17","title":"Kína és Oroszország együtt követeli az Iránt érintő amerikai szankciók feloldását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79647abc-e5ed-4da2-a168-7d954f42eab6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az izraeli Sapir Berman lesz az első transznemű nő, aki hivatalos nemzetközi meccsen bíráskodik.","shortLead":"Az izraeli Sapir Berman lesz az első transznemű nő, aki hivatalos nemzetközi meccsen bíráskodik.","id":"20250314_eloszor-vezet-nemzetkozi-meccset-transznemu-biro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79647abc-e5ed-4da2-a168-7d954f42eab6.jpg","index":0,"item":"4f5fda0a-ea62-40f3-b511-6c41ae7e1c31","keywords":null,"link":"/elet/20250314_eloszor-vezet-nemzetkozi-meccset-transznemu-biro","timestamp":"2025. március. 14. 14:26","title":"Focitörténelmi fordulat: először vezet nemzetközi meccset transznemű bíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ba7266-d41e-4901-b963-15ccb95f9e4e","c_author":"Dobszay János - Gergely Márton","category":"360","description":"Van-e mesterséges intelligencia a Tisza március 15-re készült himnuszában? Mi volt a kormánykommunikáció lélektani mélypontja Geszti Péter számára? Mit árul el Magyarországról, hogy mindenki ki volt akadva Kasszás Erzsitől, akinek karakterével Radnai Márk mégis milliárdokat hozott a CBA-nak? Milyen megfontolás van amögött, hogy Magyar Péter hajlamos durván, cinikusan kommunikálni? Miért tojik mindenki a kormány jóhír-kampányára? Hogyan ne legyen Kubatov-lista a Tisza-szigetekből?","shortLead":"Van-e mesterséges intelligencia a Tisza március 15-re készült himnuszában? Mi volt a kormánykommunikáció lélektani...","id":"20250315_radnai-mark-geszti-peter-cimlapsztori-interju-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7ba7266-d41e-4901-b963-15ccb95f9e4e.jpg","index":0,"item":"eac3ba86-28e4-407b-a41c-be710e39be60","keywords":null,"link":"/360/20250315_radnai-mark-geszti-peter-cimlapsztori-interju-ebx","timestamp":"2025. március. 15. 07:00","title":"Lazuljon-e néha Magyar Péter, vagy abból nem sok jó származik? – Geszti Péter és Radnai Márk a HVG Címlapsztoriban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"191408f4-f934-45c7-8af7-e7bd47fe4a67","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Fordulatra kényszeríti az európai politikai vezetőket, amit az amerikai elnök csinál, és lehet eszközük az olyan “belső ellenség” leszerelésére is, mint Orbán Viktor”.","shortLead":"Fordulatra kényszeríti az európai politikai vezetőket, amit az amerikai elnök csinál, és lehet eszközük az olyan...","id":"20250315_bloomberg-trump-europa-eu-optimizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/191408f4-f934-45c7-8af7-e7bd47fe4a67.jpg","index":0,"item":"f4fe7268-df05-4078-900b-5017238ba08e","keywords":null,"link":"/360/20250315_bloomberg-trump-europa-eu-optimizmus","timestamp":"2025. március. 15. 09:00","title":"Bloomberg-elemzés: Trump támadásai ellenére sok ok támasztja alá a derűlátást Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]