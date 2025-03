Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"407dd898-b2db-4fb3-9498-4f920a25c164","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Királycsináló lehet a Mi Hazánk, a Fidesznek sokkal keményebb üzenet Orosháza, mint Újpest – Dull Szabolcsot Kacskovics Mihály Béla kérdezte.","shortLead":"Királycsináló lehet a Mi Hazánk, a Fidesznek sokkal keményebb üzenet Orosháza, mint Újpest – Dull Szabolcsot Kacskovics...","id":"20250326_Fulke-podcast-Dull-Szabolcs-Magyar-Peter-Orban-Viktor-zebra-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/407dd898-b2db-4fb3-9498-4f920a25c164.jpg","index":0,"item":"528d5f9b-48c8-4ff3-b6fe-22bf29bcee94","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_Fulke-podcast-Dull-Szabolcs-Magyar-Peter-Orban-Viktor-zebra-ebx","timestamp":"2025. március. 26. 11:00","title":"Dull Szabolcs a Fülkében: Magyar Péter a zebrákra mutat, de Orbán vagyonát meséli el velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214aba48-9066-4098-a6db-303c8a4993ad","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A lépés ugyan formalitás, a hatása mégis fontos.","shortLead":"A lépés ugyan formalitás, a hatása mégis fontos.","id":"20250326_matolcsy-gyorgy-varga-mihaly-nemzetkozi-valutaalap-csere-kinevezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/214aba48-9066-4098-a6db-303c8a4993ad.jpg","index":0,"item":"eacbe921-c86c-4453-87da-510ec5d14210","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250326_matolcsy-gyorgy-varga-mihaly-nemzetkozi-valutaalap-csere-kinevezes","timestamp":"2025. március. 26. 21:36","title":"A Nemzetközi Valutaalapnál is Varga Mihály lép Matolcsy György helyébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8b8cfa-6c29-4b48-b4d0-42593d02a618","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Az április eleji Japán Nagydíjon már Cunoda Júki áll rajthoz Max Verstappen csapattársaként.","shortLead":"Az április eleji Japán Nagydíjon már Cunoda Júki áll rajthoz Max Verstappen csapattársaként.","id":"20250327_forma1-red-bull-liam-lawson-yuki-tsunoda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c8b8cfa-6c29-4b48-b4d0-42593d02a618.jpg","index":0,"item":"15003163-5a8a-4a41-9b97-194c1d80a2d0","keywords":null,"link":"/sport/20250327_forma1-red-bull-liam-lawson-yuki-tsunoda","timestamp":"2025. március. 27. 10:23","title":"Hivatalos: azonnali hatállyal lecserélte Liam Lawsont a Red Bull","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58dc602d-6390-48d6-aca5-db89c21927f7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező saját bevallása szerint kicsit sci-fi-irányba viszi el a bibliai történetet.","shortLead":"A rendező saját bevallása szerint kicsit sci-fi-irányba viszi el a bibliai történetet.","id":"20250326_Olyan-lesz-mint-egy-LSD-trip-Mel-Gibson-folytatast-keszit-A-passiohoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58dc602d-6390-48d6-aca5-db89c21927f7.jpg","index":0,"item":"541f6a48-2097-4083-85d6-b7bc6e7bc8e7","keywords":null,"link":"/kultura/20250326_Olyan-lesz-mint-egy-LSD-trip-Mel-Gibson-folytatast-keszit-A-passiohoz","timestamp":"2025. március. 26. 14:12","title":"„Olyan lesz, mint egy LSD-trip” – Mel Gibson folytatást készít A passióhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"635443da-50df-4883-90e4-3f70cf59c083","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai Igazságügyi Minisztérium szerint fel kellene mondania a Google-nek azokat a szerződéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy egy eszköz vagy szolgáltatás alapértelmezett keresőnek ajánlja a Google fejlesztését. Bár az Apple beleszólhatott volna a döntésbe, de valamiért 33 napot csúszott az ezzel kapcsolatos határidővel.","shortLead":"Az amerikai Igazságügyi Minisztérium szerint fel kellene mondania a Google-nek azokat a szerződéseket, amelyek lehetővé...","id":"20250326_google-trosztellenes-per-apple-alapertelmezett-kereso","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/635443da-50df-4883-90e4-3f70cf59c083.jpg","index":0,"item":"160a8c93-383a-4a01-b598-6fb49d470a93","keywords":null,"link":"/tudomany/20250326_google-trosztellenes-per-apple-alapertelmezett-kereso","timestamp":"2025. március. 26. 10:03","title":"Bealudt az Apple, 7407 milliárdot bukhat miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80a525c8-601b-4a1c-8897-1217d64dd34d","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Ahogy várható volt, a jegybank Varga Mihály elnöksége alatt is tartja a 6,5 százalékos alapkamatot. A döntés utáni tájékoztatót személyesen Varga tartja – amikor legutóbb jegybankelnök ilyen tájékoztatót tartott, árfolyamválság alakult ki. Ettől most nem kell tartani, de kérdés, mit szól Varga a legújabb kormányzati intézkedésekhez (készpénzesítés, árréssapka, szja-mentesség, áfa-visszatérítés).","shortLead":"Ahogy várható volt, a jegybank Varga Mihály elnöksége alatt is tartja a 6,5 százalékos alapkamatot. A döntés utáni...","id":"20250325_Az-alapkamat-valtozatlan-Varga-szint-vall-a-kormany-intezkedeseirol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80a525c8-601b-4a1c-8897-1217d64dd34d.jpg","index":0,"item":"6986d95a-9f94-4c40-b36c-d683a35742e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250325_Az-alapkamat-valtozatlan-Varga-szint-vall-a-kormany-intezkedeseirol","timestamp":"2025. március. 25. 14:05","title":"Az alapkamat változatlan, Varga színt vall a kormány intézkedéseiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67c96d3-31f7-4cda-aa70-1af99016cad5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Két hetet bírt ki úgy a forint, hogy nem járt 400-as szinten, de ennek most vége.","shortLead":"Két hetet bírt ki úgy a forint, hogy nem járt 400-as szinten, de ennek most vége.","id":"20250326_forint-arfolyam-euro-400","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c67c96d3-31f7-4cda-aa70-1af99016cad5.jpg","index":0,"item":"1873d846-9830-441a-87e3-12421898b01e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250326_forint-arfolyam-euro-400","timestamp":"2025. március. 26. 10:21","title":"Újra elérte a forintárfolyam a 400-as határt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcbf3507-b8a8-4de8-be0e-9bf8cc47bfd7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szemtanúk szerint egy rosszul kivitelezett tolatás vezetett a tragikus balesethez.","shortLead":"Szemtanúk szerint egy rosszul kivitelezett tolatás vezetett a tragikus balesethez.","id":"20250326_Turistabusz-zuhant-a-Poba-Torinoban-meghalt-a-sofor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dcbf3507-b8a8-4de8-be0e-9bf8cc47bfd7.jpg","index":0,"item":"10ce63fd-1fec-4a47-8ec9-c842d9d57a93","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_Turistabusz-zuhant-a-Poba-Torinoban-meghalt-a-sofor","timestamp":"2025. március. 26. 18:45","title":"Turistabusz zuhant a Póba Torinóban, meghalt a sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]