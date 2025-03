Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3fba5ee4-bde1-4942-8179-68135c141b7d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök szerint Putyin fél személyesen vele tárgyalni.","shortLead":"Az ukrán elnök szerint Putyin fél személyesen vele tárgyalni.","id":"20250328_ukrajna-zelenszkij-haboru-oroszorszag-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fba5ee4-bde1-4942-8179-68135c141b7d.jpg","index":0,"item":"b0cb2ef2-4233-4069-81e7-f91c0cefb69f","keywords":null,"link":"/vilag/20250328_ukrajna-zelenszkij-haboru-oroszorszag-putyin","timestamp":"2025. március. 28. 21:14","title":"Zelenszkij: Ukrajna hajlandó lenne tárgyalni valakivel Oroszországból, de nem Putyinnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"573aac3c-9565-42b1-bd26-d39fcd862513","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kolléga búcsúztatójába lendített bele a jegyellenőr.","shortLead":"Egy kolléga búcsúztatójába lendített bele a jegyellenőr.","id":"20250329_karlendito-kalauz-mav-fuzesabony","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/573aac3c-9565-42b1-bd26-d39fcd862513.jpg","index":0,"item":"ac3cbfe0-ab2a-44e6-bea5-a83be036b17d","keywords":null,"link":"/itthon/20250329_karlendito-kalauz-mav-fuzesabony","timestamp":"2025. március. 29. 15:06","title":"Karlendítő kalauz miatt indít vizsgálatot a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9059691-a41e-4d1d-a78d-4a4ee1d91c22","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A politikus április elsején mindenkit vár az Erzsébet hídon.","shortLead":"A politikus április elsején mindenkit vár az Erzsébet hídon.","id":"20250328_hadhazy-akos-hidfoglalas-tuntetes-rendorseg-tudomasul-vetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9059691-a41e-4d1d-a78d-4a4ee1d91c22.jpg","index":0,"item":"c81f5530-01ec-4605-bcc2-d285afd2546d","keywords":null,"link":"/itthon/20250328_hadhazy-akos-hidfoglalas-tuntetes-rendorseg-tudomasul-vetel","timestamp":"2025. március. 28. 12:59","title":"Engedélyezte a hídfoglalást Hadházyéknak a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6806e5b-6c7d-4045-8976-8e7986a77435","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy mexikói milliárdos kérésére alkották meg. ","shortLead":"Egy mexikói milliárdos kérésére alkották meg. ","id":"20250328_Ujjaszuletik-a-Maserati-Boomerang","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6806e5b-6c7d-4045-8976-8e7986a77435.jpg","index":0,"item":"73b9cddc-88cd-4860-9aad-f886026ddb50","keywords":null,"link":"/cegauto/20250328_Ujjaszuletik-a-Maserati-Boomerang","timestamp":"2025. március. 28. 20:20","title":"Újjászületett a 70-es évek ikonikus sci-fi autója a Maserati Boomerang","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0062720-e239-45f8-92c4-b3364fd6f2ac","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A vád szerint „Oroszország alkotmányos rendjének erőszakos megváltoztatására irányuló cselekményekben” vettek részt.","shortLead":"A vád szerint „Oroszország alkotmányos rendjének erőszakos megváltoztatására irányuló cselekményekben” vettek részt.","id":"20250328_mariupol-vedoi-hadifoglyok-itelet-borton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0062720-e239-45f8-92c4-b3364fd6f2ac.jpg","index":0,"item":"e6422698-fe83-459e-b05a-845c0244ba06","keywords":null,"link":"/vilag/20250328_mariupol-vedoi-hadifoglyok-itelet-borton","timestamp":"2025. március. 28. 13:40","title":"Elítélték az oroszok Mariupol védőit – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82222e95-9609-4871-836a-afe3d7dfa051","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos szerint a Fidesz úgy áldozza be Matolcsyékat, mint a kínai kommunisták. A képviselő nem lepődne meg, ha a Matolcsy-klán vagyona Tiborcz Istvánhoz kerülne. ","shortLead":"Hadházy Ákos szerint a Fidesz úgy áldozza be Matolcsyékat, mint a kínai kommunisták. A képviselő nem lepődne meg, ha...","id":"20250329_matolcsy-adam-felesege-kepek-hadhazy-akos-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82222e95-9609-4871-836a-afe3d7dfa051.jpg","index":0,"item":"bfc56856-9af9-4630-a18c-f34d96066351","keywords":null,"link":"/itthon/20250329_matolcsy-adam-felesege-kepek-hadhazy-akos-ebx","timestamp":"2025. március. 29. 10:12","title":"Matolcsy Ádám feleségének luxuséletéről osztott meg képeket Hadházy Ákos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16333763-4dc1-4b0d-a783-82b3e768ebe8","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"„Ha határozottabban kérdezek a klienstől, máig megkapom, hogy mi ez a Csernus-attitűd?” – mondta a szigorú pszichiáter örökségéről Szél Dávid pszichológus. Miért volt kártékony a Bevállalja? című tévéműsor, és miért volt mégis jól időzített? Mit árul el a magyar társadalomról a műsor és Csernus Imre népszerűsége? Mire volt alkalmas a súlyosan traumatizált tinédzserrel, Simek Kittyvel folytatott beszélgetés?","shortLead":"„Ha határozottabban kérdezek a klienstől, máig megkapom, hogy mi ez a Csernus-attitűd?” – mondta a szigorú pszichiáter...","id":"20250328_Csernus-Imre-pszichiater-Partizan-interju-Simek-Kitty-Bevallalja-terapia-Szel-David-pszichologus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16333763-4dc1-4b0d-a783-82b3e768ebe8.jpg","index":0,"item":"e215bfe3-bff7-48f9-a246-8848f89b8479","keywords":null,"link":"/360/20250328_Csernus-Imre-pszichiater-Partizan-interju-Simek-Kitty-Bevallalja-terapia-Szel-David-pszichologus","timestamp":"2025. március. 28. 14:12","title":"Ez nem segítői, hanem megsemmisítői attitűd – miért hívták be Simek Kittyt Csernus Imre műsorába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81e53309-c69c-4d67-bf3d-8c087cee1e25","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Veszélybe került a gumiarábikum-ellátás, mivel a sok élelmiszeripari és kozmetikai terméket stabilizáló anyag fő termelője Szudán.","shortLead":"Veszélybe került a gumiarábikum-ellátás, mivel a sok élelmiszeripari és kozmetikai terméket stabilizáló anyag fő...","id":"20250328_hvg-gumiarabikum-hiany-szudani-polgarhaboru-elelmiszeripar-kozmetikumok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81e53309-c69c-4d67-bf3d-8c087cee1e25.jpg","index":0,"item":"1df62b06-fefe-4d13-825f-6550d957d3c7","keywords":null,"link":"/360/20250328_hvg-gumiarabikum-hiany-szudani-polgarhaboru-elelmiszeripar-kozmetikumok","timestamp":"2025. március. 28. 17:30","title":"Kezdhetnek imádkozni a Coca-Cola- és M&M’s-függők a szudáni békéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]