[{"available":true,"c_guid":"9977fff2-dc65-4697-bf33-1c69c1456c59","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Az olasz edzőt a 2022-es világbajnokság óta csábítja a brazil szövetség, most létrejöhet a megállapodás.","shortLead":"Az olasz edzőt a 2022-es világbajnokság óta csábítja a brazil szövetség, most létrejöhet a megállapodás.","id":"20250428_labdarugas-brazil-valogatott-carlo-ancelotti","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9977fff2-dc65-4697-bf33-1c69c1456c59.jpg","index":0,"item":"4e562299-b413-4358-a572-6fa95a9a50ca","keywords":null,"link":"/sport/20250428_labdarugas-brazil-valogatott-carlo-ancelotti","timestamp":"2025. április. 28. 16:05","title":"Sky Sports: Carlo Ancelotti hajszálnyira van a brazil válogatott kispadjától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a0c89d-2b5b-498e-ad93-fdd38f64960a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Timothy Snyder egy interjúban el is játszott a gondolattal, mire használna fel Donald Trump egy terrortámadás utáni kiélezett helyzetet.","shortLead":"Timothy Snyder egy interjúban el is játszott a gondolattal, mire használna fel Donald Trump egy terrortámadás utáni...","id":"20250428_Timothy-Snyder-Trump-fasiszta-suddeutsche-zeitung-szemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9a0c89d-2b5b-498e-ad93-fdd38f64960a.jpg","index":0,"item":"1cf9c2dc-71fa-409b-9177-56ad83e12c82","keywords":null,"link":"/360/20250428_Timothy-Snyder-Trump-fasiszta-suddeutsche-zeitung-szemle","timestamp":"2025. április. 28. 17:02","title":"A világhírű történész terrorakciótól tart az USA-ban, mert a hatalom annyira kétbalkezes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77f99781-4805-4e79-84e3-95bf97c09fe1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Korpásodó fejbőr, lózungok.","shortLead":"Korpásodó fejbőr, lózungok.","id":"20250429_farkas-dezso-magyar-peter-politikai-kezdemenyezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77f99781-4805-4e79-84e3-95bf97c09fe1.jpg","index":0,"item":"0ec2d629-7c5d-4456-9809-67b44c9fb02e","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_farkas-dezso-magyar-peter-politikai-kezdemenyezes","timestamp":"2025. április. 29. 10:09","title":"Előállt saját politikai kezdeményezésével a Tisza Szigetek korábbi koordinátora, Magyar Péter is reagált rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cbe2dcc-d0a3-4413-863b-e38b1446a4d9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Megszakadt a kapcsolat a grönlandi szolgáltató spanyol berendezéseivel, így több helyen is szünetelt a netszolgáltatás.","shortLead":"Megszakadt a kapcsolat a grönlandi szolgáltató spanyol berendezéseivel, így több helyen is szünetelt a netszolgáltatás.","id":"20250429_gronlan-spanyol-aramszunet-telefon-internet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cbe2dcc-d0a3-4413-863b-e38b1446a4d9.jpg","index":0,"item":"eaf8a899-b9bc-4748-b8cb-e5ad54b34794","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250429_gronlan-spanyol-aramszunet-telefon-internet","timestamp":"2025. április. 29. 14:06","title":"Grönlandig ért a spanyol áramszünet, több régióban is elment a telefon és az internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"360b8a69-7297-4b63-acb1-1ab617aac9a0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Vélhetően nem így terveztek nyerni.","shortLead":"Vélhetően nem így terveztek nyerni.","id":"20250429_322-hatraszaltoval-repult-be-a-celba-es-gyozott-egy-motorcsonak-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/360b8a69-7297-4b63-acb1-1ab617aac9a0.jpg","index":0,"item":"913374a3-ede0-4f50-a5f3-40db8a4640c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250429_322-hatraszaltoval-repult-be-a-celba-es-gyozott-egy-motorcsonak-video","timestamp":"2025. április. 29. 10:48","title":"322 km/h-nál elszállt, majd hátraszaltóval repült be a célba egy motorcsónak és így győzött – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e98930-7948-44bd-b9a3-3c8cae023005","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Uppsala belvárosában dördültek el lövések.","shortLead":"Uppsala belvárosában dördültek el lövések.","id":"20250429_svedorszag-uppsala-lovoldozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70e98930-7948-44bd-b9a3-3c8cae023005.jpg","index":0,"item":"973a473e-88d9-44b0-9b53-c39d2c2e0429","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_svedorszag-uppsala-lovoldozes","timestamp":"2025. április. 29. 19:31","title":"Lövöldözés volt Svédországban, hárman meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2390b6bf-54f8-4d77-88bf-f91e26aea90d","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Olasz birodalom jön létre a Prada és a Versace egyesülésével, miközben a globálisan meghatározó európai luxusipart – élén az LVMH-val – visszaesés sújtja. Az ügylet újabb konszolidáció kezdete lehet, de az amerikai elnök kiszámíthatatlansága bármikor súlyos helyzetbe hozhatja a luxusmárkák tulajdonosait.","shortLead":"Olasz birodalom jön létre a Prada és a Versace egyesülésével, miközben a globálisan meghatározó európai luxusipart –...","id":"20250428_hvg-prada-versace-lvmh-felvasarlasi-hullam-trump-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2390b6bf-54f8-4d77-88bf-f91e26aea90d.jpg","index":0,"item":"000cddd3-1f29-41fc-9a40-bb3b0e83c4b9","keywords":null,"link":"/360/20250428_hvg-prada-versace-lvmh-felvasarlasi-hullam-trump-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 28. 13:30","title":"Már a gazdagoknak is túl drága a luxus, és az ágazatot még Trump is sújtja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8bb38cb-9610-4d7a-b988-d00b43e6fae6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Küllemében és funkcióiban is megújul a Gmail iPhone-os alkalmazása, derül ki a Google bejelentéséből. Napokon belül minden felhasználó egy szinte teljesen új felülettel találkozhat.","shortLead":"Küllemében és funkcióiban is megújul a Gmail iPhone-os alkalmazása, derül ki a Google bejelentéséből. Napokon belül...","id":"20250429_google-gmail-iphone-alkalmazas-megujulas-material-design-3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8bb38cb-9610-4d7a-b988-d00b43e6fae6.jpg","index":0,"item":"a9e98ccb-64d4-4c11-afc5-4f3660827b97","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_google-gmail-iphone-alkalmazas-megujulas-material-design-3","timestamp":"2025. április. 29. 08:03","title":"Megújul a Gmail, máshogy fog kinézni és új funkciók is lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]