[{"available":true,"c_guid":"70e98930-7948-44bd-b9a3-3c8cae023005","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 16 éves fiú 3 emberrel végzett egy fodrászszalonban.","shortLead":"A 16 éves fiú 3 emberrel végzett egy fodrászszalonban.","id":"20250430_uppsala-lovoldozes-gyanusitott-elfogas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70e98930-7948-44bd-b9a3-3c8cae023005.jpg","index":0,"item":"358d4322-2040-4b65-b728-6cfea6cea662","keywords":null,"link":"/vilag/20250430_uppsala-lovoldozes-gyanusitott-elfogas","timestamp":"2025. április. 30. 11:07","title":"Elfogták az uppsalai lövöldözés gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a176ab7a-a6df-4045-a637-df0eb5fae1cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gazdáik egyetértenek abban, hogy méreteik ellenére, személyiségüket tekintve igazából mindketten kisbabák.","shortLead":"Gazdáik egyetértenek abban, hogy méreteik ellenére, személyiségüket tekintve igazából mindketten kisbabák.","id":"20250430_vilag-legnagyobb-es-legkisebb-kutyaja-pearl-reggie","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a176ab7a-a6df-4045-a637-df0eb5fae1cc.jpg","index":0,"item":"e227c3cd-848c-4b1d-83d8-7cd7302a4409","keywords":null,"link":"/elet/20250430_vilag-legnagyobb-es-legkisebb-kutyaja-pearl-reggie","timestamp":"2025. április. 30. 16:41","title":"Összehozták egymással a világ legnagyobb és legkisebb kutyáját – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A második világháborúban a német hadsereg felett aratott szovjet győzelemre akarja emlékeztetni az embereket az orosz elnök. ","shortLead":"A második világháborúban a német hadsereg felett aratott szovjet győzelemre akarja emlékeztetni az embereket az orosz...","id":"20250430_Volgograd-Sztalingrad-putyin-oroszorszag-szovjet-masodik-vilaghaboru-diktator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f.jpg","index":0,"item":"2ecb7684-72c7-4527-ac68-29755ef84928","keywords":null,"link":"/vilag/20250430_Volgograd-Sztalingrad-putyin-oroszorszag-szovjet-masodik-vilaghaboru-diktator","timestamp":"2025. április. 30. 08:54","title":"Sztálingrádra nevezte át Volgográd város repülőterét Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf00d654-b49b-4bf7-9983-eb6e1b08958a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Viktoria Roscsinát a háború alatt kétszer is elrabolták az oroszok, a másodikat már nem élte túl.","shortLead":"Viktoria Roscsinát a háború alatt kétszer is elrabolták az oroszok, a másodikat már nem élte túl.","id":"20250430_roscsina-ukran-ujsagiro-kinzas-szervek-eltavolitasa-oroszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf00d654-b49b-4bf7-9983-eb6e1b08958a.jpg","index":0,"item":"6d825bc1-ef6a-4e33-b11e-d182fda05efd","keywords":null,"link":"/vilag/20250430_roscsina-ukran-ujsagiro-kinzas-szervek-eltavolitasa-oroszok","timestamp":"2025. április. 30. 14:18","title":"Megkínozták az ukrán újságírót, majd halála után a szerveit is eltávolították az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11844363-8aec-4382-96d7-93fbf0afd196","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Akciófilmbe illő képsorokat rögzítettek Norvégiában egy ember és egy jegesmedve közeli találkozásáról.","shortLead":"Akciófilmbe illő képsorokat rögzítettek Norvégiában egy ember és egy jegesmedve közeli találkozásáról.","id":"20250430_Jegesmedve-elol-menekulo-embert-videoztak-a-Spitzbergakon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11844363-8aec-4382-96d7-93fbf0afd196.jpg","index":0,"item":"7d31a700-9d3a-496c-9ea1-e8368085481c","keywords":null,"link":"/elet/20250430_Jegesmedve-elol-menekulo-embert-videoztak-a-Spitzbergakon","timestamp":"2025. április. 30. 11:58","title":"Jegesmedve elől menekülő embert videóztak a Spitzbergákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe85382-5a31-4b9c-a81f-1effaddec931","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sebessége és haladásának nyomai alapján is egy csigára emlékeztet a Curiosity, amiről most a NASA egy másik műszere készített képet. ","shortLead":"Sebessége és haladásának nyomai alapján is egy csigára emlékeztet a Curiosity, amiről most a NASA egy másik műszere...","id":"20250429_nasa-curiosity-marsjaro-foto-hirise","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbe85382-5a31-4b9c-a81f-1effaddec931.jpg","index":0,"item":"07c51ba3-22d2-4c1c-bf76-313edc282ef1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_nasa-curiosity-marsjaro-foto-hirise","timestamp":"2025. április. 29. 22:03","title":"Páratlan kép jött a Marsról: sikerült a magasból lefotózni az éppen költözködő Curiosityt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"096c84cb-1686-428d-80ac-cf209aeb13ea","c_author":"Szentirmai Áron","category":"itthon","description":"A városvezető értékeli a próbálkozást, de meglátása szerint a törvény adta lehetőségekkel nem tudnának hatékonyan küzdeni a túlnépesedés ellen, így nem is kívánnak élni a törvény adta lehetőséggel.","shortLead":"A városvezető értékeli a próbálkozást, de meglátása szerint a törvény adta lehetőségekkel nem tudnának hatékonyan...","id":"20250429_Csozik-Laszlo-Navracsics-Tibor-onkormanyzat-torveny-nepessegnovekedes-atomcsapas-Erd","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/096c84cb-1686-428d-80ac-cf209aeb13ea.jpg","index":0,"item":"64bea0e1-dab2-4f08-961b-776aa8f46f71","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_Csozik-Laszlo-Navracsics-Tibor-onkormanyzat-torveny-nepessegnovekedes-atomcsapas-Erd","timestamp":"2025. április. 29. 15:50","title":"Csőzik László érdi polgármester: A Navracsics-féle javaslat egy atomcsapás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de93d62d-dd11-4be0-8402-ae57d889a4c2","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"kkv","description":"Kétnapos ülésen fogadta el a GTC tavalyi beszámolóját a megújított felügyelőbizottság. Habár az ingatlancég nyeresége nőtt, ez még nem menti meg a nagy tulajdonos jegybanki Pallas Athéné alapítványt attól, hogy sokat bukjon rajta.","shortLead":"Kétnapos ülésen fogadta el a GTC tavalyi beszámolóját a megújított felügyelőbizottság. Habár az ingatlancég nyeresége...","id":"20250430_Pallas-Athene-varsoi-cegek-merleg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de93d62d-dd11-4be0-8402-ae57d889a4c2.jpg","index":0,"item":"16b10007-c7dd-44a7-90df-4e55e9a19a3f","keywords":null,"link":"/kkv/20250430_Pallas-Athene-varsoi-cegek-merleg","timestamp":"2025. április. 30. 14:39","title":"Kijött a Pallas Athéné varsói cégének mérlege, és a vártnál jobb az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]