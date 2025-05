Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cb439907-3617-4afb-843e-75bb0a538817","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az áldozatok közül öten kínai állampolgárok.","shortLead":"Az áldozatok közül öten kínai állampolgárok.","id":"20250503_autobaleset-Yellowstone-Nemzeti-Park-kozeleben-het-aldozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb439907-3617-4afb-843e-75bb0a538817.jpg","index":0,"item":"8cbe70e3-03a7-41c4-8bac-97576d079a5a","keywords":null,"link":"/vilag/20250503_autobaleset-Yellowstone-Nemzeti-Park-kozeleben-het-aldozat","timestamp":"2025. május. 03. 16:02","title":"Heten meghaltak egy autóbalesetben a Yellowstone közelében, öten turisták voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1893beee-8f3a-4a25-b825-3165f58df751","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A háziorvosi rendszer egészének társadalmi megítélését is kutatta, de felmérte a háziorvosokhoz való viszonyt is az Europion közvélemény-kutatása.","shortLead":"A háziorvosi rendszer egészének társadalmi megítélését is kutatta, de felmérte a háziorvosokhoz való viszonyt is...","id":"20250502_A-magyar-haziorvosi-rendszer-rossz-de-az-orvosok-azert-jok-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1893beee-8f3a-4a25-b825-3165f58df751.jpg","index":0,"item":"88623057-4111-4277-9e57-a6ae8efc32d9","keywords":null,"link":"/elet/20250502_A-magyar-haziorvosi-rendszer-rossz-de-az-orvosok-azert-jok-kutatas","timestamp":"2025. május. 02. 18:29","title":"A magyar háziorvosi rendszer rossz, de az orvosok azért jók – állapította meg egy friss kutatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c671c4a9-3af0-4b81-8ff1-6c6b380cd74f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vasárnap egyre többfelé számíthatunk záporra, zivatarra – legkésőbb és legkisebb eséllyel a déli országrészben. ","shortLead":"Vasárnap egyre többfelé számíthatunk záporra, zivatarra – legkésőbb és legkisebb eséllyel a déli országrészben. ","id":"20250503_idojaras-elorejelzes-eso-lehules-meteorologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c671c4a9-3af0-4b81-8ff1-6c6b380cd74f.jpg","index":0,"item":"e05450a4-d16c-4dbe-96da-84ebe3f57962","keywords":null,"link":"/elet/20250503_idojaras-elorejelzes-eso-lehules-meteorologia","timestamp":"2025. május. 03. 17:49","title":"Jön az eső, kezdődik a lehűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"062e4507-288a-4131-be67-e0ead1e7443c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Újdelhi szerint Pakisztán már a sokadik alkalommal sértette meg a tűzszünetet a két országot elválasztó demarkációs vonalnál.","shortLead":"Újdelhi szerint Pakisztán már a sokadik alkalommal sértette meg a tűzszünetet a két országot elválasztó demarkációs...","id":"20250503_India-Pakisztan-ujabb-tamadas-Kasmir-importtilalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/062e4507-288a-4131-be67-e0ead1e7443c.jpg","index":0,"item":"aff33647-ab9a-48cd-85dc-5da04ae38bea","keywords":null,"link":"/vilag/20250503_India-Pakisztan-ujabb-tamadas-Kasmir-importtilalom","timestamp":"2025. május. 03. 15:18","title":"India újabb támadásról számolt be Kasmírnál, válaszként minden áru importját betiltotta Pakisztánból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eec3723-a0a7-4527-8f9a-4863231c801c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli légvédelem eddig huszonhat Jemenből indított rakétát elfogott, a huszonhetediket nem sikerült lelőni.","shortLead":"Az izraeli légvédelem eddig huszonhat Jemenből indított rakétát elfogott, a huszonhetediket nem sikerült lelőni.","id":"20250504_huszi-ballisztikus-raketa-izrael-ben-gurion-repuloter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0eec3723-a0a7-4527-8f9a-4863231c801c.jpg","index":0,"item":"5cc3d0f4-fcee-4e4f-bacc-53ceca82fb54","keywords":null,"link":"/vilag/20250504_huszi-ballisztikus-raketa-izrael-ben-gurion-repuloter","timestamp":"2025. május. 04. 14:25","title":"Becsapódott egy jemeni ballisztikus rakéta az izraeli Ben Gurion repülőtér közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93fe93c5-0e23-40f7-bfe9-40ff4aee816c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A 140 milliós sportkocsit és a benne ülő milliárdost a Puskás Sport Hotelhez vezető úton fotózták le.","shortLead":"A 140 milliós sportkocsit és a benne ülő milliárdost a Puskás Sport Hotelhez vezető úton fotózták le.","id":"20250504_hadhazy-meszaros-lorinc-ferrari-felcsut-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93fe93c5-0e23-40f7-bfe9-40ff4aee816c.jpg","index":0,"item":"9165cf82-4d5d-4bca-bf75-18a42b4d9326","keywords":null,"link":"/elet/20250504_hadhazy-meszaros-lorinc-ferrari-felcsut-ebx","timestamp":"2025. május. 04. 08:31","title":"Hadházy: Mészáros Lőrinc is Ferrarival bukkant fel Felcsútnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ott se voltunk! – a Tisza elnöke most úgy ment neki Orbánnak, hogy közben Ukrajnának is bevitt egy laza gyomrost.","shortLead":"Ott se voltunk! – a Tisza elnöke most úgy ment neki Orbánnak, hogy közben Ukrajnának is bevitt egy laza gyomrost.","id":"20250502_Magyar-Peter-Tisza-Part-Orban-Viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90.jpg","index":0,"item":"5c491af0-888f-47a5-b835-2c68d48e713a","keywords":null,"link":"/itthon/20250502_Magyar-Peter-Tisza-Part-Orban-Viktor","timestamp":"2025. május. 02. 20:21","title":"Magyar Péter: Kedves fideszes elvtársak, megint hazudtatok, megint lebuktatok!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aae1089-112d-46c0-bdb7-feacf6985c29","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"A kisbaba érkezése az egyik legszebb és legmeghatározóbb esemény egy család életében. Az újdonsült anyaság és apaság eufóriája, a pici iránt érzett feltétel nélküli szeretet és a közös pillanatok öröme felejthetetlen élményt nyújtanak. Azonban a rózsaszín köd mögött gyakran ott rejtőznek a szülés utáni időszak nehézségei, mind testi, mind lelki szinten, amelyek ráadásul sok esetben nemcsak az anyának okoznak gondot.","shortLead":"A kisbaba érkezése az egyik legszebb és legmeghatározóbb esemény egy család életében. Az újdonsült anyaság és apaság...","id":"20250325_Testi-lelki-felepules-a-szules-utan-cikatridina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2aae1089-112d-46c0-bdb7-feacf6985c29.jpg","index":0,"item":"6894e22a-9e8a-4770-b321-4cd2bbaf5287","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250325_Testi-lelki-felepules-a-szules-utan-cikatridina","timestamp":"2025. május. 03. 11:30","title":"Egészséges a kisbaba, de az anyuka jól van? Testi-lelki felépülés a szülés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"4d2ec5e6-2050-4393-a8fc-55cabc0a743d","c_partnertag":""}]