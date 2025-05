Magyarul Csillagvárosként emlegetik a Starbase-t, a területet, ami Elon Musk amerikai dollármilliárdos cégének telephelyeként szolgált már eddig is. Hamarosan azonban várossá nyilvánítják a Texas állam déli csücskében lévő területet, miután a környéken lakók többsége így döntött egy voksolás során. Ez nem is olyan meglepő annak fényében, hogy a 283 szavazásra jogosult ember többsége a SpaceX alkalmazottja. Az eredmény jelentős részvétel mellett 212 igen és 6 nem.

Musk ezen terveiről évek óta lehet már hallani. 2023-ban az ügyre rálátó források „texasi utópiaként” írták le a Colorado folyó mentén elterülő várost, melyen a városi rang elnyerésével a milliárdos saját szabályokat is megalkothat. Lényegében ez valósul meg most: a szombati szavazást követően már csak egy bírónak kell kiadnia azt a végzést, ami a szavazás elismerésével hivatalosan is városnak nyilvánítja a területet – írja a Time.

A Starbase-ként ismert terület már eddig is a SpaceX telephelye, valamint indítóállása is volt – a földterületek felvásárlása 2012-ben, míg a fejlesztése 2014-ben indult meg. A Bloomberg szerint kicsivel több mint 500-an élnek a környéken, a SpaceX-dolgozók mellett a családtagjaik is. A mintegy 4 négyzetkilométeres terület az űripari cég érkezése előtt jórészt lakatlan volt.

„Az, hogy várossá váltunk, segíteni fog minket abba, hogy továbbra is a lehető legjobb közösséget építsük azoknak a nőknek és férfiaknak, akik az emberiség űrbéli jövőjét építik” – áll a város X-fiókján közzétett bejegyzésben.

Nem mindenki lelkesedik a dologért

Csillagvárost egy polgármester (Bobby Peden) mellett két bizottsági tag (Jordan Buss és Jenna Petrzelka) irányítja majd, akik hatásköre kiterjed a helyi tervezésre, adózásra, valamint az egyéb közügyekre is. A vállalat létesítményei, és a munkavállalók szállásai mellett maga Musk is rendelkezik ott egy házzal.

Hiába támogatta azonban a lakosok többsége a várossá válást, akadnak azért ellenlábasai is a dolognak. Mint az AP kiemeli, sokan attól tartanak, hogy ez csak Musk személyes ellenőrzésének kiterjesztését jelenti a terület felett – ami egy potenciális felhatalmazás arra, hogy a rakétaindítások ürügyén lezárjon egy népszerű partot, valamint több állami parkot.

A South Texas Environmental Justice Network nevű aktivistacsoport korábban több tüntetést is tartott, és arra szólította fel a helyieket, hogy ellenezzék a terveket az állami tisztségviselőknél. „A Boca Chica Beach az embereké, nem azért van, hogy Elon Musk irányítsa” – érveltek a Business Insider cikke szerint.

A várossá válással a területrendezési szabályok, valamint az építési engedélyek döntési joga is átkerül a megyei tisztségviselőktől a SpaceX-szel szövetséges városi bizottság kezébe. Márpedig lakások építésére is szükség lesz, mivel a cég több száz dolgozója szeretne a területre költözni a Starship-program miatt, melynek végső célja, hogy embert juttasson a Marsra.

Csillagászati célok?

Arról, hogy milyen hosszútávú céljai vannak a Musk-féle cégnek (és magának a milliárdosnak) a területen, nem könnyű egzakt információkat találni, mivel SpaceX nem vázolja a terveit. Nem nehéz azonban elképzelni azt, hogy mégis miért lehet fontos a város, melynek területe már eddig is meghatározta a SpaceX elmúlt egy évtizedét, elvégre mára már itt szerelik össze, valamint indítják az említett Starship-űrhajókat is. (Jelenleg tesztrepülésekre.)

Mint az NBC News hangsúlyozza, Csillagváros megalapítása Musknak is egy jelentős győzelem, akinek a megítélése az elmúlt hónapokban nagyon finoman fogalmazva is vegyessé vált. Jelentős szerepet vállalt ugyanis Donald Trump elnökjelölti kampányában – például visszaengedte a tulajdonába került, X névre átkeresztelt közösségi oldalra –, majd az elnökké választás óta szinte árnyékként követi Trumpot. Kormányzati megbízatása is van, a „kormányzati hatékonysági osztályt” (DOGE) irányítja, aminek célja, hogy jelentősen visszavágja az állami költéseket.

Spekulációk azonban vannak arra vonatkozóan, hogy mégis miért lehetett fontos a várossá válás. Például a terület önkormányzati ellenőrzés révén a korábban említett területrendezési-építési szabályok mellett az indítások körüli bürokráciát, valamint egyéb korlátozásokat is jobban tudnák kezelni. Ahogyan a Boca Chica Beach, valamint egy autópálya lezárása is megyei hatáskör volt ezt megelőzően — mostantól azonban önkormányzati, és hát a SpaceX-nél dolgozó vezetők aligha fognak keresztbe tenni a cég terveinek.

Az új Houston?

Csillagváros megalapítása tehát rendkívül fontos lehet a SpaceX-nek, de elsősorban nem azért, hogy „közösséget építsenek”, hanem azért, hogy könnyebben tudják megvalósítani a cég űrbéli terveit – a bürokratikus sallangok nélkül, vagy legalábbis könnyebben, mint eddig.

A következő időszakban bizonyára folyamatosan növekszik majd a település, ahogyan a SpaceX is egyre több indítást tervez – ez pedig jelentősen nagyobb emberállományt igényelhet, ami a lakások számának növelését is szükségessé teheti. Ezzel pedig az amerikai űrkutatás egyik legmeghatározóbb központja lehet – talán annyiszor lesz emlegetve, mint a NASA-hoz kapcsolható Houston, csak ezúttal nem az állami, hanem a kereskedelmi űrkutatás szimbólumaként. És egy teljesen új településként.

