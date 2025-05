Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f421cf14-9f89-4790-b887-6e52b9349b6b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Leginkább Gyula környékén fizettek az emberek SZÉP-kártyával, de a legtöbbet a balatoni szálláskiadók kaszáltak.","shortLead":"Leginkább Gyula környékén fizettek az emberek SZÉP-kártyával, de a legtöbbet a balatoni szálláskiadók kaszáltak.","id":"20250504_szep-kartya-balaton-koltes-szallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f421cf14-9f89-4790-b887-6e52b9349b6b.jpg","index":0,"item":"f985bd36-1b61-4382-834a-89d2c60a1b3d","keywords":null,"link":"/kkv/20250504_szep-kartya-balaton-koltes-szallas","timestamp":"2025. május. 04. 11:23","title":"Idén többet költöttünk SZÉP-kártyáról, mint tavaly és ennek a Balatonnál örülhetnek a legjobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e49d429-b43a-479d-b700-f6247c8b9a09","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A klubnak “új impulzusukra, másfajta szakmai megközelítésre van szüksége.”","shortLead":"A klubnak “új impulzusukra, másfajta szakmai megközelítésre van szüksége.”","id":"20250503_Ujpest-vereseg-Gyor-tavozott-a-vezetoedzo-Bartosz-Grzelak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e49d429-b43a-479d-b700-f6247c8b9a09.jpg","index":0,"item":"d0b954c9-0318-42fa-b342-63839bb82399","keywords":null,"link":"/sport/20250503_Ujpest-vereseg-Gyor-tavozott-a-vezetoedzo-Bartosz-Grzelak","timestamp":"2025. május. 03. 18:06","title":"Távozott az Újpest vezetőedzője, miután a csapat otthon kapott ki a Győrtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cab04d9-a5d4-4275-a31b-81096b7ade93","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ukrán elnök szerint Orbán Viktor tettei nagyon veszélyesek az unióra.","shortLead":"Az ukrán elnök szerint Orbán Viktor tettei nagyon veszélyesek az unióra.","id":"20250503_Zelenszkij-Orban-Viktor-A-magyarok-tobbsege-tamogatja-Ukrajna-EU-csatlakozasat-nem-kell-minket-belerangatni-a-sajat-valasztasodba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cab04d9-a5d4-4275-a31b-81096b7ade93.jpg","index":0,"item":"ee0c1b8c-680f-4145-a7a8-d0fc0efd7783","keywords":null,"link":"/itthon/20250503_Zelenszkij-Orban-Viktor-A-magyarok-tobbsege-tamogatja-Ukrajna-EU-csatlakozasat-nem-kell-minket-belerangatni-a-sajat-valasztasodba","timestamp":"2025. május. 03. 17:36","title":"Zelenszkij Orbánnak: A magyarok többsége támogatja Ukrajna EU-csatlakozását, nem kell minket belerángatni a saját választásodba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"259b32a6-fbe7-415e-aa4c-0109ff2c3e4b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A 7.0 ezúttal egyáltalán nem a fogyasztásra és nem is szoftver verziószámra utal – terítéken egy különleges régi Mercedes S-osztály, mely bőven több, mint 100 millió forintot kóstál.","shortLead":"A 7.0 ezúttal egyáltalán nem a fogyasztásra és nem is szoftver verziószámra utal – terítéken egy különleges régi...","id":"20250504_7-literes-v12-dohog-ebben-a-meregdraga-kimaxolt-balna-mercedesben-w140-amg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/259b32a6-fbe7-415e-aa4c-0109ff2c3e4b.jpg","index":0,"item":"524b432b-0ef1-4fb0-bd94-f7741c17e584","keywords":null,"link":"/cegauto/20250504_7-literes-v12-dohog-ebben-a-meregdraga-kimaxolt-balna-mercedesben-w140-amg","timestamp":"2025. május. 04. 07:21","title":"7 literes V12 dohog ebben a méregdrága kimaxolt Bálna Mercedesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845e3c8e-67cb-4e9a-b327-d64bded53639","c_author":"BrandLab","category":"brandcontent","description":"Idén május 13–16. között rendezik meg az Ipar Napjai Nemzetközi ipari szakkiállítás mellett az Automotive Hungary Nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítást a Hungexpo-n. A pavilon csaknem 80 százaléka már foglalt, így mindenki, aki kilátogat az eseményre számos újdonságra és érdekességre számíthat. Baranyai Gergő kiállításigazgatóval beszélgettünk.","shortLead":"Idén május 13–16. között rendezik meg az Ipar Napjai Nemzetközi ipari szakkiállítás mellett az Automotive Hungary...","id":"20250414_Automotive-hungary-ipar-napjai-kiallitas-hungexpo-baranyai-gergo-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/845e3c8e-67cb-4e9a-b327-d64bded53639.jpg","index":0,"item":"8eaadd89-916d-4ebc-8e6b-b8d792ee3357","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250414_Automotive-hungary-ipar-napjai-kiallitas-hungexpo-baranyai-gergo-interju","timestamp":"2025. május. 03. 15:30","title":"Kíváncsi, hol tart az autóipar? Májusban választ kaphat rá!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ebbaef-a99b-45c7-aca7-0c163fa89768","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamarabb érkezhet idén a Qualcomm csúcslapkája, ami várhatóan a teljesítmény terén is jelentős előrelépést hoz majd.","shortLead":"Hamarabb érkezhet idén a Qualcomm csúcslapkája, ami várhatóan a teljesítmény terén is jelentős előrelépést hoz majd.","id":"20250503_qualcomm-snapdragon-8-elite-2-lapkakeszlet-processzor-teljesitmeny-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5ebbaef-a99b-45c7-aca7-0c163fa89768.jpg","index":0,"item":"da1bbdad-1173-414c-9403-deb12612d467","keywords":null,"link":"/tudomany/20250503_qualcomm-snapdragon-8-elite-2-lapkakeszlet-processzor-teljesitmeny-megjelenes","timestamp":"2025. május. 03. 14:03","title":"Szélsebes chipet adhat ki a Qualcomm, még hamarabb is a vártnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb723d88-6f61-4304-8c31-110cdc5c4bb2","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"Bizonyos körökben a #metoo mozgalom javított a női alkotók helyzetén, közben azonban olyan politikai elit ül a fejünkön, ahol feleségek esnek át vak komondorokon, és a kiindulópont még mindig az, hogy férfinak lenni felsőbbrendű helyzet – mondja Radnay Csilla színésznő. Miért mindennapi társa a halál gondolata, és mikor érzett akkora kiégést, hogy csaknem elhagyta a pályát? Mit kezd szakmája megosztottságával? Erről is beszélgettünk a színésznővel a nemrég bemutatott, Védőháló című darab kapcsán, amely egy öngyilkosság történetét dolgozza fel.","shortLead":"Bizonyos körökben a #metoo mozgalom javított a női alkotók helyzetén, közben azonban olyan politikai elit ül...","id":"20250504_Radnay-Csilla-szineszno-interju-Vedohalo-ongyilkossag-metoo-ferfiak-Vigszinhaz-kieges-onismeret","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb723d88-6f61-4304-8c31-110cdc5c4bb2.jpg","index":0,"item":"c8f5a0b0-886d-4f16-8727-1fa59ffeea00","keywords":null,"link":"/360/20250504_Radnay-Csilla-szineszno-interju-Vedohalo-ongyilkossag-metoo-ferfiak-Vigszinhaz-kieges-onismeret","timestamp":"2025. május. 04. 19:30","title":"Radnay Csilla: Amikor bajszos, hatvanas, pocakos gőg kezd el üvölteni körülöttem, arra nagyon érzékenyen reagálok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c9573c-9160-420d-8456-43a6ba50cf50","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Vannak olyan körülmények, amikor nem lehet vagy nem célszerű egy áramkörre hűtőbordákat vagy hűtőventilátorokat szerelni. Japán szakemberek ötlete nemcsak hogy segít az ilyen helyzetekben segít, de még jelentősen meg is növeli a hőelvezetést.","shortLead":"Vannak olyan körülmények, amikor nem lehet vagy nem célszerű egy áramkörre hűtőbordákat vagy hűtőventilátorokat...","id":"20250503_oki-rezermes-megoldas-nyomtatott-aramkori-lapok-hoelvezetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39c9573c-9160-420d-8456-43a6ba50cf50.jpg","index":0,"item":"666bb6cb-c2a7-4621-b487-d2ef42e0920a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250503_oki-rezermes-megoldas-nyomtatott-aramkori-lapok-hoelvezetes","timestamp":"2025. május. 03. 16:03","title":"55-szörösére növelheti az áramkörökben a hőelvezetést ez az ügyes megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]