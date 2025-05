Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"461bb590-7dc0-497c-8dd4-cdffe55f34d7","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az uniós migrációs szabályok szigorításának részeként az Európai Bizottság bemutatott egy javaslatot, amely a biztonságos harmadik országok meghatározásában hoz könnyítéseket. Ezek azok az országok, ahová a menedékkérőket ki lehet utasítani annak érdekében, hogy a menedékkérelmüket már ott bírálják el. A jogvédők tiltakoznak.","shortLead":"Az uniós migrációs szabályok szigorításának részeként az Európai Bizottság bemutatott egy javaslatot, amely...","id":"20250520_europai-bizottsag_menedekkerok_migracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/461bb590-7dc0-497c-8dd4-cdffe55f34d7.jpg","index":0,"item":"1f9078ac-d445-413f-b0a8-310374fea271","keywords":null,"link":"/eurologus/20250520_europai-bizottsag_menedekkerok_migracio","timestamp":"2025. május. 20. 17:56","title":"Brüsszel megkönnyítené a menedékkérők kiutasítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4de59b5e-a337-46f6-b18e-e4c2aa4a33da","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Budapest forrong, az ellenzék legerősebbje pedig Nagyváradra tart. Miért éppen oda? Mi várja ott? És mit miért tesz közben Budapesten a Fidesz? Dull Szabolcsot Kacskovics Mihály Béla kérdezte.","shortLead":"Budapest forrong, az ellenzék legerősebbje pedig Nagyváradra tart. Miért éppen oda? Mi várja ott? És mit miért tesz...","id":"20250521_Fulke-podcast-Dull-Szabolcs-Magyar-Peter-Orban-Viktor-harcosok-klubja-beke-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4de59b5e-a337-46f6-b18e-e4c2aa4a33da.jpg","index":0,"item":"c3174ff7-1da6-4afd-8b22-e886bdf99c7c","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_Fulke-podcast-Dull-Szabolcs-Magyar-Peter-Orban-Viktor-harcosok-klubja-beke-ebx","timestamp":"2025. május. 21. 18:30","title":"Mi van, ha Magyar Péter csuklóján kattan a bilincs? – Dull Szabolcs a Fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"749d73d3-328e-4a38-b89e-6b2d3f9a4d7d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rino Barillarinak azt fájt a legjobban, hogy a színész sértő megjegyzést tett az olaszokra. ","shortLead":"Rino Barillarinak azt fájt a legjobban, hogy a színész sértő megjegyzést tett az olaszokra. ","id":"20250520_gerard-depardieu-roma-paparazzo-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/749d73d3-328e-4a38-b89e-6b2d3f9a4d7d.jpg","index":0,"item":"0d8f1de1-3598-4a11-ad32-26a664d53a65","keywords":null,"link":"/kultura/20250520_gerard-depardieu-roma-paparazzo-birosag","timestamp":"2025. május. 20. 16:42","title":"Megütött egy paparazzót, Rómában is bíróság elé állhat Gérard Depardieu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d8e0e0e-a91a-48f4-bb6c-0339ba519d3c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jennifer Lopez állítólag nem kapott engedélyt arra, hogy a róla készült fotókat ő maga tegye közzé, ezért a fotós és egy ügynökség is kártérítést követel.","shortLead":"Jennifer Lopez állítólag nem kapott engedélyt arra, hogy a róla készült fotókat ő maga tegye közzé, ezért a fotós és...","id":"20250521_jennifer-lopez-foto-instagram-szerzoi-jog-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d8e0e0e-a91a-48f4-bb6c-0339ba519d3c.jpg","index":0,"item":"030a0d4e-91d2-4379-a0e6-f0729ea1fe91","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_jennifer-lopez-foto-instagram-szerzoi-jog-per","timestamp":"2025. május. 21. 09:14","title":"Ezt a két fotót osztotta meg magáról Jennifer Lopez az Instagramon, 212 milliót fizethet miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6826a878-96d1-4851-a064-8f4ded8b396a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"“Ne úgy ölelj, hogy ne kapjak levegőt közben”","shortLead":"“Ne úgy ölelj, hogy ne kapjak levegőt közben”","id":"20250521_Brody-Janos-uzent-az-Orban-Viktor-fele-Harcosok-Klubjanak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6826a878-96d1-4851-a064-8f4ded8b396a.jpg","index":0,"item":"b95e5441-4605-4702-be80-5260eca8ac23","keywords":null,"link":"/elet/20250521_Brody-Janos-uzent-az-Orban-Viktor-fele-Harcosok-Klubjanak","timestamp":"2025. május. 21. 11:04","title":"Bródy János üzent az Orbán-féle Harcosok Klubjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d26cd761-2689-473c-abb1-8e6a3bf90baf","c_author":"Whitelab ","category":"brandcontent","description":"Nagyon komoly betegségeket okozhat, ha nem veszünk tudomást a krónikus stressz tüneteiről. Hogyan lehet felismerni hogyan lehet mérni és kivizsgálni a stressz-szintünket? Mi történik azután, ha megkapjuk az eredményeket? Összegyűjtöttük ezeket a válaszokat ezekre a kérdésekre a Whitelab labordiagnosztikai igazgatójával, Máthé Andreával. ","shortLead":"Nagyon komoly betegségeket okozhat, ha nem veszünk tudomást a krónikus stressz tüneteiről. Hogyan lehet felismerni...","id":"20250521_Whitelab-kronikus-stressz-szures-laborvizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d26cd761-2689-473c-abb1-8e6a3bf90baf.jpg","index":0,"item":"7fc0d10e-13a2-4a3a-bfb7-b0fed1e15055","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250521_Whitelab-kronikus-stressz-szures-laborvizsgalat","timestamp":"2025. május. 21. 11:30","title":"Krónikus stressz: bármilyen munkakörben, bármelyik életkorban lecsaphat ránk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6a6a381-d30e-4818-ada9-0c0793d2beeb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Földtől mintegy 40 fényévre található TRAPPIST-1 rendszer bolygóin rengeteg víz lehet, ami miatt nem kizárt, hogy élet is van az égitesteken.","shortLead":"A Földtől mintegy 40 fényévre található TRAPPIST-1 rendszer bolygóin rengeteg víz lehet, ami miatt nem kizárt...","id":"20250520_trappist-1-csillagrendszer-exobolygo-viz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6a6a381-d30e-4818-ada9-0c0793d2beeb.jpg","index":0,"item":"ecd20bee-9852-4aaf-93fc-62e32e3020c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250520_trappist-1-csillagrendszer-exobolygo-viz","timestamp":"2025. május. 20. 18:03","title":"Úszhat a vízben hét bolygó, amik olyanok, mint a Föld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4555d0-44bb-4d89-9872-ad0458b05c31","c_author":"BioTechUSA-cégcsoport ","category":"brandcontent","description":"Közzétette éves jelentését a tisztán hazai tulajdonú BioTechUSA-cégcsoport: a gazdasági nehézségek ellenére a vállalat stabil eredményeket mutatott fel 2024-ben, bár a növekedési ütem némileg lassult a korábbi évekhez képest. Európa egyik legnagyobb étrend-kiegészítő gyártójának és forgalmazójának árbevétele 3,5 százalékkal, 93,7 milliárd forintra emelkedett, miközben az EBITDA-ja 2 százalékkal 10,68 milliárd forintra nőtt.","shortLead":"Közzétette éves jelentését a tisztán hazai tulajdonú BioTechUSA-cégcsoport: a gazdasági nehézségek ellenére a vállalat...","id":"20250423_BiotechUSA-FC-Barcelona-gazdasagi-eredmenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b4555d0-44bb-4d89-9872-ad0458b05c31.jpg","index":0,"item":"c2714ca0-eaf1-48ac-8e70-753bac2be2b8","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250423_BiotechUSA-FC-Barcelona-gazdasagi-eredmenyek","timestamp":"2025. május. 20. 16:30","title":"Közel 2000 embernek ad munkát, és töretlenül növekszik a hazai vállalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]