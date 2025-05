A bostoni Northeastern University egyik hallgatója nemrégiben hivatalos panaszt nyújtott be az intézményéhez, és visszakövetelte a több mint 8000 dolláros tandíjat, miután rájött arra, hogy az egyik oktató a ChatGPT-t használta előadásjegyzetek és prezentációs diák készítéséhez – számolt be az esetről a The New York Times.

A diáklány, Ella Stapleton a szervezeti viselkedés órán vett észre valami furcsát, miközben az előadásjegyzeteket olvasta. A jegyzetekben ugyanis véletlenül benne maradtak az utasítások, amit az oktató a ChatGPT-nek adott: „bővítsd ki az összes területet. Légy részletesebb és konkrétabb”, majd egy felsorolás következett. Ezután alaposabban megvizsgálta az oktató prezentációs diáit, ahol számos, a generatív mesterséges intelligenciára jellemző árulkodó hibát talált: nyilvánvaló elgépeléseket, torz szöveget és testrészek pontatlan képeit.

A lány felháborodott, mivel az iskola költségeit és hírnevét tekintve elsőrangú oktatásra számított. Ez a kurzus kötelező volt az üzleti mellékszakához, és a tanterv tiltotta az „akadémiai szempontból tisztességtelen tevékenységeket”, beleértve a mesterséges intelligencia vagy a chatbotok jogosulatlan használatát.

Végül Stapleton nem kapta vissza a pénzét a diploma megszerzése után, ez az incidens azonban arra késztette a tanárát, hogy újra átnézze az anyagait, és arra is rájött, hogy alaposabban meg kellett volna vizsgálnia a ChatGPT eredményeit.

Bár a figyelem elsősorban a MI-t használó diákokra irányul (akik ellen nagyon nehéz a fellépés), az oktatók is egyre gyakrabban használják a generatív mesterséges intelligenciát. A tanulók pedig háborognak ezen, és a képmutatás kifogásolása mellett pénzügyi érveket is felhoznak: gyakran elég sokat fizetnek azért, hogy emberek tanítsák őket, nem pedig egy algoritmus, amellyel ők is ingyen konzultálhatnának.

Az oktatók viszont azzal érvelnek, hogy a mesterséges intelligenciával működő chatbotokat eszközként használják a jobb oktatás biztosítására. A New York Times által megkérdezett tanárok szerint a chatbotok időt takarítottak meg, segítettek nekik a túlterhelő munkák enyhítésében, és automatizált tanítási asszisztensként szolgáltak.

Túllépve a tanárok MI-használatán, sokak szerint jóval aggasztóbb, hogy a diákok is erre támaszkodnak. A TechSpot egy tanárt idéz, aki arról számolt be, hogy az egyik osztályában a diákok mesterséges intelligenciát használtak egy olyan kérdés megválaszolására, amelyben a személyes véleményüket kérték egy témáról, ami arra utal, hogy a technológia felváltja a képességüket az egyedi gondolatok megfogalmazására. És bár sok oktató feltételezi, hogy képesek érzékelni a mesterséges intelligencia által generált kimenetet és a hallucinációkat, a legfrissebb adatok mást mutatnak. Egy tavalyi brit egyetemen végzett felmérés szerint a tanárok a mesterséges intelligencia által generált feladatoknak csupán a három százalékát észlelték.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.