[{"available":true,"c_guid":"4ae07b97-2345-4f8c-a4a8-497ea1549794","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"360","description":"Drasztikusan szűkítette és két évvel elhalasztotta a vállalatok ESG-jelentésének tavaly ősszel véglegesített kötelező alkalmazását az Európai Unió. Bürokráciacsökkentésre hivatkoznak, ám egyúttal a kontinens klímacéljai elérését is kitolják. Teljes hátraarcról van szó?","shortLead":"Drasztikusan szűkítette és két évvel elhalasztotta a vállalatok ESG-jelentésének tavaly ősszel véglegesített kötelező...","id":"20250524_hvg-lazitasi-szakasz-esg-fekezett-ambicio-europai-unio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ae07b97-2345-4f8c-a4a8-497ea1549794.jpg","index":0,"item":"3d3a8e9c-2920-4d6a-a89a-e35bf1ede211","keywords":null,"link":"/360/20250524_hvg-lazitasi-szakasz-esg-fekezett-ambicio-europai-unio","timestamp":"2025. május. 24. 12:00","title":"Amikor az EU is fénysebességgel dönt: visszavesz a zöldítési tervekből Brüsszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5faedec1-9c59-4afc-8dd1-6ada5eb46657","c_author":"Riba István","category":"360","description":"A Kádár-érában bevetett sajtóelnémítási módszereket kreatív formában alkalmazza az Orbán-kormány, csakhogy még az állampárt kézi vezérlése sem tudta elnémítani a demokratikus ellenzéket, amely komoly kockázatokat is vállalva, de megtalálta a módját, hogyan szóljon a nyilvánossághoz.","shortLead":"A Kádár-érában bevetett sajtóelnémítási módszereket kreatív formában alkalmazza az Orbán-kormány, csakhogy még...","id":"20250522_hvg-beszelo-kadar-rendszer-szamizdat-sajtoszabadsag-ugynokvadak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5faedec1-9c59-4afc-8dd1-6ada5eb46657.jpg","index":0,"item":"1fb28151-efe2-40cf-9372-b6174ba50e45","keywords":null,"link":"/360/20250522_hvg-beszelo-kadar-rendszer-szamizdat-sajtoszabadsag-ugynokvadak","timestamp":"2025. május. 22. 18:04","title":"„Soha nem vitték el a nyolc szerkesztőt együtt” – mit tanulhatott Orbán abból, ahogy Kádárék bántak a szabad sajtóval?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f52cbc9e-2581-47e6-b28c-d6946103a919","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Salgado az amazonasi esőerdőről készített munkáiról vált híressé, az UNICEF jószolgálati nagykövete is volt. ","shortLead":"Salgado az amazonasi esőerdőről készített munkáiról vált híressé, az UNICEF jószolgálati nagykövete is volt. ","id":"20250523_Sebastiao-Salgado-francia-brazil-fotografus-unicef-nagykovet-fotografus-world-press-photo-amazonas-oserdo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f52cbc9e-2581-47e6-b28c-d6946103a919.jpg","index":0,"item":"91f56e4e-2883-4135-8307-2b818911fdb2","keywords":null,"link":"/kultura/20250523_Sebastiao-Salgado-francia-brazil-fotografus-unicef-nagykovet-fotografus-world-press-photo-amazonas-oserdo","timestamp":"2025. május. 23. 18:45","title":"Meghalt Sebastiao Salgado francia–brazil fotográfus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b85938b2-9a48-4894-a4c1-2db9bcc4b163","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A kínaiak alig két éve vannak jelen komolyabban Európában. ","shortLead":"A kínaiak alig két éve vannak jelen komolyabban Európában. ","id":"20250522_BYD-tobb-autot-adott-el-Europaban-mint-a-Tesla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b85938b2-9a48-4894-a4c1-2db9bcc4b163.jpg","index":0,"item":"8cb749fb-77ba-4c81-a1f2-9591ade92327","keywords":null,"link":"/cegauto/20250522_BYD-tobb-autot-adott-el-Europaban-mint-a-Tesla","timestamp":"2025. május. 22. 14:24","title":"Most először a BYD több villanyautót adott el Európában, mint a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"145d2fbf-7d73-43bd-b159-55c5e3193d05","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A KFT-ből kilépő Laár András azt monda, évekig tűrte a zenésztársai neheztelő, korholó hozzáállást, akik őt tartották az együttes leggyengébb láncszemének.","shortLead":"A KFT-ből kilépő Laár András azt monda, évekig tűrte a zenésztársai neheztelő, korholó hozzáállást, akik őt tartották...","id":"20250524_laar-andras-kft-kilepes-oka-konfliktus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/145d2fbf-7d73-43bd-b159-55c5e3193d05.jpg","index":0,"item":"9b5e8bd6-7788-4246-9265-9fc58e97c0b6","keywords":null,"link":"/kultura/20250524_laar-andras-kft-kilepes-oka-konfliktus","timestamp":"2025. május. 24. 07:24","title":"Laár András a KFT-ről: Látni nem akarom ezt a három embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5d8ff9-c7f6-4398-8171-59dcaed13a61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke holnap a tervek szerint megérkezik Romániába, Nagyváradra 10 napos gyalogtúrája végén. A HVG tudósítói a helyszínről jelentkeztek be, a Magyar Péter érkezése előtti estén.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke holnap a tervek szerint megérkezik Romániába, Nagyváradra 10 napos gyalogtúrája végén. A HVG...","id":"20250523_Hogyan-varjak-Magyar-Petert-Nagyvaradon-helyszini-bejelentkezes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f5d8ff9-c7f6-4398-8171-59dcaed13a61.jpg","index":0,"item":"1e27465a-bcea-459f-ae62-248cf54db0be","keywords":null,"link":"/itthon/20250523_Hogyan-varjak-Magyar-Petert-Nagyvaradon-helyszini-bejelentkezes-ebx","timestamp":"2025. május. 23. 18:00","title":"Hogyan várják Magyar Pétert Nagyváradon? – bejelentkezés a helyszínről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9765fe4-8a52-4542-901a-b708b37c2209","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hiába nyert az Inter idegenben, a nápolyi csapat megtartotta otthon egypontos előnyét és megszerezte negyedik bajnoki címét.","shortLead":"Hiába nyert az Inter idegenben, a nápolyi csapat megtartotta otthon egypontos előnyét és megszerezte negyedik bajnoki...","id":"20250523_Negyedszer-lett-bajnok-a-Napoli","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9765fe4-8a52-4542-901a-b708b37c2209.jpg","index":0,"item":"ac884ed3-9b69-4002-917a-11d0c7097027","keywords":null,"link":"/sport/20250523_Negyedszer-lett-bajnok-a-Napoli","timestamp":"2025. május. 23. 23:08","title":"Negyedszer lett bajnok a Napoli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"228f7c3d-a9fe-46f5-b718-e7080a2424db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Teljesen világossá vált számára, hogy nem szerették őt, csak kényszerből játszottak vele együtt – mondta az előadó. Az együttes ugyan írt neki egy levelet, de ezzel nem foglalkozik, ugyanis dolga van, a földanyát szolgálja, ami „százszor fontosabb”.","shortLead":"Teljesen világossá vált számára, hogy nem szerették őt, csak kényszerből játszottak vele együtt – mondta az előadó...","id":"20250523_Laar-Andras-elarulta-miert-hagyta-ott-44-ev-utan-a-KFT-t","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/228f7c3d-a9fe-46f5-b718-e7080a2424db.jpg","index":0,"item":"db1e2d53-cdaf-4a30-be1e-693572993f8d","keywords":null,"link":"/kultura/20250523_Laar-Andras-elarulta-miert-hagyta-ott-44-ev-utan-a-KFT-t","timestamp":"2025. május. 23. 10:55","title":"Laár András elárulta, miért hagyta ott 44 év után a KFT-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]