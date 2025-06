Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ff57abb6-49f1-4f0f-8093-3df72769414d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mesterséges intelligenciával kutatják a Biblia szerzőségét Izraelben, az Ószövetség szövegeinek szerzőit és keletkezési rétegeit. Máris megvan a válasz több olyan kérdésre, amely eddig komoly vita tárgyát képezte, de az igazi felfedezések csak most várhatók.","shortLead":"Mesterséges intelligenciával kutatják a Biblia szerzőségét Izraelben, az Ószövetség szövegeinek szerzőit és keletkezési...","id":"20250610_biblia-szerzoi-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff57abb6-49f1-4f0f-8093-3df72769414d.jpg","index":0,"item":"e2dd4ee0-4b54-475c-8792-b4d32b568fa3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_biblia-szerzoi-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. június. 10. 06:03","title":"Újra kell írni a történelmet: már csak egy lépés kell, hogy kiderüljön, kik írták a Bibliát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6adaf61b-1bf6-4a39-8ea4-579483779364","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az indulatok azt követően szabadultak el, hogy két bevándorló fiatal megpróbált megerőszakolni egy helyi lányt.","shortLead":"Az indulatok azt követően szabadultak el, hogy két bevándorló fiatal megpróbált megerőszakolni egy helyi lányt.","id":"20250610_eszak-irorszag-zavargas-rendorseg-bevandorlok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6adaf61b-1bf6-4a39-8ea4-579483779364.jpg","index":0,"item":"d3d2c8df-37dc-43f8-a3c2-bdd2cbee24b9","keywords":null,"link":"/vilag/20250610_eszak-irorszag-zavargas-rendorseg-bevandorlok","timestamp":"2025. június. 10. 18:34","title":"Rasszista zavargás tört ki egy észak-írországi városban, az összecsapásokban 15 rendőr sérült meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7921d2-ef7e-4de9-9045-64f280c41871","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ukránok megerősítették a hadifogolyról készült fotó valódiságát.","shortLead":"Az ukránok megerősítették a hadifogolyról készült fotó valódiságát.","id":"20250611_ukrajna-oroszorszag-haboru-hadifogoly-kinzas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b7921d2-ef7e-4de9-9045-64f280c41871.jpg","index":0,"item":"3a274bd1-7913-4f5a-90b9-850ed6b77767","keywords":null,"link":"/vilag/20250611_ukrajna-oroszorszag-haboru-hadifogoly-kinzas","timestamp":"2025. június. 11. 07:46","title":"A „Dicsőség Oroszországnak” feliratot vésték a fogságban egy ukrán katona hasára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be47432-0f12-492c-b715-42cbd91ebb74","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nagyobb baj az volt, hogy az alsója is lecsúszott a nadrággal együtt.","shortLead":"A nagyobb baj az volt, hogy az alsója is lecsúszott a nadrággal együtt.","id":"20250610_Del-Korea-szexualis-zaklatas-reality-trefa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2be47432-0f12-492c-b715-42cbd91ebb74.jpg","index":0,"item":"2f479a6d-e7ff-4302-abc4-0ad26c157845","keywords":null,"link":"/elet/20250610_Del-Korea-szexualis-zaklatas-reality-trefa","timestamp":"2025. június. 10. 11:49","title":"Megbírságoltak egy dél-koreai nőt, mert lerántotta kollégája nadrágját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa856f2-43de-424e-8c87-830cabb2b629","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A klíma- és emberjogi aktivista Párizson keresztül térhez vissza Svédországba.","shortLead":"A klíma- és emberjogi aktivista Párizson keresztül térhez vissza Svédországba.","id":"20250610_greta-thunberg-freedom-flotilla-izrael-franciaorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fa856f2-43de-424e-8c87-830cabb2b629.jpg","index":0,"item":"56aeba99-aa20-402b-878e-3d83a6ce15a0","keywords":null,"link":"/elet/20250610_greta-thunberg-freedom-flotilla-izrael-franciaorszag","timestamp":"2025. június. 10. 10:50","title":"Egy Franciaországba tartó repülőjárattal hagyta el Izraelt Greta Thunberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi életveszélyesen megfenyegette az áldozatát arra az esetre, ha elmondaná, mi történt. A kislány bátyja buktatta le az erőszaktevőt. ","shortLead":"A férfi életveszélyesen megfenyegette az áldozatát arra az esetre, ha elmondaná, mi történt. A kislány bátyja buktatta...","id":"20250611_fegyhaz-pedofil-eroszak-szomszed-9-eves-kislany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f.jpg","index":0,"item":"e4e01e07-4aa5-4e04-8281-e007399ccc09","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_fegyhaz-pedofil-eroszak-szomszed-9-eves-kislany","timestamp":"2025. június. 11. 11:33","title":"Több mint 14 év fegyházat kapott a férfi, aki megerőszakolta a 9 éves szomszéd kislányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9026fe5c-d520-474b-a69e-e490bc83d66a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt Hankó Balázs, a kultúráért és innovációért felelős miniszter jelentette be. ","shortLead":"Ezt Hankó Balázs, a kultúráért és innovációért felelős miniszter jelentette be. ","id":"20250610_Daloskonyvet-kapnak-a-ballagok-a-kormanytol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9026fe5c-d520-474b-a69e-e490bc83d66a.jpg","index":0,"item":"ca15b073-bd45-4407-bb4b-de0f7eff674d","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_Daloskonyvet-kapnak-a-ballagok-a-kormanytol","timestamp":"2025. június. 10. 16:31","title":"Vannak benne „udvarláshoz énekelhető dalok” is – a kormány egy daloskönyvet ad ballagási ajándékként a nyolcadikosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c9c1147-ad71-4ad3-9590-c4483add635c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nagyot késő vonatok új vonatszámot kapnak, így nem látszanak a rendszerben.","shortLead":"A nagyot késő vonatok új vonatszámot kapnak, így nem látszanak a rendszerben.","id":"20250609_Vitezy-szerint-a-MAV-Lazar-utasitasara-trukkozik-a-kesesekkel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c9c1147-ad71-4ad3-9590-c4483add635c.jpg","index":0,"item":"374a66bb-1c5b-46bd-91ca-5224ba4c1be3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250609_Vitezy-szerint-a-MAV-Lazar-utasitasara-trukkozik-a-kesesekkel","timestamp":"2025. június. 09. 14:02","title":"Vitézy szerint a MÁV Lázár utasítására trükközik a késésekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]